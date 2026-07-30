Wall Street zažila prudký výprodej. Investoři se bojí, že Fed v září zvýší sazby
Americké akcie ve středu výrazně oslabily. Centrální banka USA podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, investory však znepokojila možnost jejich zářijového zvýšení. Obavy podporuje drahá ropa, která by mohla znovu rozdmýchat inflaci.
Americké akcie ve středu výrazně oslabily. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, odepsal 2,19 procenta a obchodování uzavřel na 51 594,14 bodu.
Širší index S&P 500 klesl o 1,52 procenta na 7316,15 bodu. Technologický Nasdaq Composite ztratil 1,74 procenta a skončil na 24 442,94 bodu.
Fed sazby nezměnil, část výboru je chtěla zvýšit
Americká centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu v pásmu od 3,50 do 3,75 procenta. Rozhodnutí však nebylo jednomyslné. Tři z 12 členů měnového výboru hlasovali pro zvýšení sazby o čtvrt procentního bodu.
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
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Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
„Fed podle očekávání ke změně nepřistoupil. Důležitější otázkou nyní je, jak silný bude tlak na zvýšení úroků v září,“ uvedl analytik Ryan Detrick ze společnosti Carson Group.
Právě vyhlídky na další zpřísnění měnové politiky podle něj představují pro finanční trhy zásadní riziko. „Inflace zůstává vysoká a vzhledem k výraznému růstu cen ropy finanční trhy očekávají, že v září skutečně dojde ke zvýšení úroků,“ dodal Detrick.
Drahá ropa může znovu rozdmýchat inflaci
Meziroční inflace ve Spojených státech v červnu klesla na 3,5 procenta z květnových 4,2 procenta, kdy se dostala na tříleté maximum. Situaci však komplikuje eskalace konfliktu na Blízkém východě, která v poslední době výrazně zvyšuje ceny ropy.
Index strachu VIX zůstává navzdory napětí na Blízkém východě pod hranicí 20 bodů. Investoři tak dávají najevo, že íránský konflikt ani rizika kolem Hormuzského průlivu zatím nepovažují za hrozbu pro dlouhodobý růst amerických akcií. Trhy podle analytiků víc sledují firemní zisky a příběh umělé inteligence než geopolitiku.
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Trhy
Index strachu VIX zůstává navzdory napětí na Blízkém východě pod hranicí 20 bodů. Investoři tak dávají najevo, že íránský konflikt ani rizika kolem Hormuzského průlivu zatím nepovažují za hrozbu pro dlouhodobý růst amerických akcií. Trhy podle analytiků víc sledují firemní zisky a příběh umělé inteligence než geopolitiku.
Dražší energie by mohly opět posílit inflační tlaky a přimět Fed, aby v září úrokové sazby zvýšil. Vyšší úroky obvykle zdražují financování firem a zároveň snižují atraktivitu akcií ve srovnání s bezpečnějšími úročenými investicemi.
Dolar po rozhodnutí Fedu oslabil
Na devizovém trhu americký dolar po rozhodnutí centrální banky oslaboval vůči euru i dalším předním světovým měnám. Krátce po 22. hodině SELČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala přibližně půl procenta a obchodovala se těsně pod hranicí 1,1450 dolaru.