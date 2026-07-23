Čínská auta dobývají Německo. Podbízejí se cenou i nákupní prémií
Čínská konkurence drtí německé automobilky. BYD dnes na tamějším trhu nabízí městské elektroauto srovnatelné se Škoda Fabia v přepočtu za 326 tisíc korun. Volkswagen tak musí sáhnout i na doposud nedotknutelnou ikonu: Porsche.
Doposud platil výrobce luxusních sportovních vozů pro svůj mateřský koncern Volkswagen za nedotknutelný. Časy se ale mění, a tak se na obzoru rýsuje nemalé překvapení: manažeři ve Wolfsburgu si dali na soupisku zásahových míst také Zuffenhausen, čímž se myslí část Stuttgartu, kde sídlí Porsche. Adresa Porscheplatz 1 se tak vedle koncernových závodů VW v Emden, Hannoveru, Zwickau a Neckarsulmu, které mají být zavřeny, vyjímá dost výrazně. Jak napsal německý Manager Magazin, výroba v Zuffenhausenu poběží dál, ale jedno je jisté. Porsche nebude v rámci koncernových škrtů ušetřeno.
Oficiálně se zatím neví nic. Firma Porsche pouze podle serveru Tagesschau.de ústy svého mluvčího uvedla, že dozorčí rada dala představenstvu zelenou pro pokračování v jednáních o budoucí strategii, ale mluvčí se vyhnul otázce, o čem se to vlastně jedná. Podle Manager Magazin má jít o pět tisíc pracovních míst, čímž se počet celkově zrušených pracovních pozic zvýší na devět tisíc. Bulvární deník Bild hovoří s odvoláním na dokument uniklý z VW o tom, že by do roku 2035 mohlo o práci přijít pět tisíc až 6200 zaměstnanců.
Elektroauta v Německu zlevňují, zatímco „spalováky“ podražily, a jejich prodej roste. Nejvíc šly na odbyt značky Tesla a Škoda. Ceny elektroaut a aut se spalovacími motory by se v Evropě mohly srovnat kolem roku 2030.
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Elektroauta v Německu zlevňují, zatímco „spalováky“ podražily, a jejich prodej roste. Nejvíc šly na odbyt značky Tesla a Škoda. Ceny elektroaut a aut se spalovacími motory by se v Evropě mohly srovnat kolem roku 2030.
VW bojuje o záchranu
Volkswagen totiž více než intenzivně hledá záchranné lano, aby se nezřítil do propasti. Ta zbyla po ztrátě zahraničních trhů, minulých zisků a zvětšuje se náklady, které si žádají emisní normy a další technické požadavky, investice do přechodu na elektromobilitu, vysoké ceny energií a také neustále rostoucí mzdy. A samostatnou kapitolou je stále výraznější nástup čínské konkurence na domácí trh, který se VW, lídra evropského trhu, týká velmi intenzivně.
Záchranu první instance tak už VW nevidí jen ve snižování počtu zaměstnanců, ale i odbourávání výrobních kapacit. Ještě před dvěma týdny se mělo za to, byť zatím bez potvrzení, že k oficiálně oznámeným škrtům 50 tisíc pracovních míst přibude další padesátka. Minulý týden ale podniková rada uvedla, že by mohlo jít až o 140 tisíc zaměstnanců, s nimiž se bude chtít koncern rozloučit.
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
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Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
Sílící čínská invaze
Podle dnes zveřejněné periodické zprávy Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) o nových registracích se na trhu Evropské unie v červnu prodalo o 13,6 procenta více osobních aut než ve stejném období loni. S obrovskou dynamikou v řádu stovek procent meziročně ovšem v červnu rostl prodej čínských značek. Automobilka BYD zvýšila odbyt o 116 procent, Chery o 276 procent, Leapmotor dokonce o 408 procent. Podle ACEA a navazujících dat, jak uvedl například server Automotive News, dosáhl v červnu podíl čínských aut na evropském trhu 10,9 procenta. V čele invaze do Evropy zůstává značka MG, součást koncernu SAIC, která v červnu meziročně zvýšila počet svých registrací o 51 procent.
Expanzi čínských výrobců už netáhnou pouze čisté elektromobily, ale stále častěji také plug-in hybridy a klasické hybridy. Tím se totiž vývozci vyhnou unijním clům, uvaleným na čistě bateriová vozidla.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Cena přetlačuje tradici
Na německém trhu je podíl čínských značek zatím celkově nízký, okolo tří procent. U bateriových aut ovšem dělá zhruba sedm procent. Jenže raketově roste. Loni činil podíl Číňanů na německém trhu podle serveru Autohled.cz, který čerpal údaje ze Spolkového úřadu pro motorová vozidla a z Dataforce, celkem 2,4 procenta s 68 tisíci vozidly. V prvním kvartále 2026 už tento podíl dosáhl 3,1 procenta.
O první pozici v žebříčku oblíbenosti u německých motoristů se přetahují BYD a MG. Převahu v prvním letošním pololetí si zajistila prvně jmenovaná automobilka. Ta v loňském roce meziročně zvýšila své dodávky na německý trh o 706 procent (dodala 23 306 aut) a poprvé předběhla Muskovu Teslu. Výsledky za první letošní půlrok už ovšem za sebou nechaly celý loňský výsledek (prodej 26 252 aut) a BYD se dostala mezi patnáctku nejvýznamnějších značek.
Nová Škoda Peaq se ukazuje v podobě, která může sednout české povaze výletníků. Plzeňská firma Obytnaq pro ni připravila spací set na míru. Bez složité montáže, bez velké vestavby, zato s možností přespat v autě téměř kdekoliv.
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Nová Škoda Peaq se ukazuje v podobě, která může sednout české povaze výletníků. Plzeňská firma Obytnaq pro ni připravila spací set na míru. Bez složité montáže, bez velké vestavby, zato s možností přespat v autě téměř kdekoliv.
Městské elektroauto za 326 tisíc korun
BYD v Německu nabízí celkem 11 modelů, z toho osm plně elektrických. Až do 30. září prodává s akčními cenami a dokonce vlastním e-bonusem. Tím zákazníkům zaručuje, že spolu se státní nákupní dotací dosáhnou na slevu šest tisíc eur. Nejlevnější model, Dolphin Surf, který v akční ceně stojí 19 490 eur, bude po započtení e-bonusu a státního bonusu stát 13 490 eur (asi 326 tisíc korun). Pro srovnání – nejlevnější elektrický model Volkswagenu, ID.Polo, který je nyní zaváděn na český trh, má v základní výbavě a s menší baterií podle serveru wattbox.cz stát od 619 tisíc korun.
Státní dotace na nákup elektroauta, která opět platí od letošního ledna, čítá dva až šest tisíc eur, podle výše příjmu a rodinného stavu. S šesti tisíci mohou počítat rodiny, jejichž zdanitelný příjem je pod 45 tisíc eur ročně, a které mají nejméně dvě děti. BYD nabízí těm, kdo dosáhnou na nižší státní prémii, její dorovnání do šesti tisíc. Do konce června byl model Dolphin Surf nabízen, po započtení e-bonusu, za 12 990 eur. Tedy za asi 314 tisíc korun.
Celkově je na německém trhu k dostání 15 čínských značek a další, jako Chery, Tank či Xiaomi se podle Autohled.cz na trh chystají v letošním či příštím roce.
Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.
Škoda spouští objednávky na nový Epiq. Silnější verze začíná na 779 tisících
Zprávy z firem
Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.