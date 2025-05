OBRAZEM: Veteráni, královská rodina i davy lidí. V Londýně si připomněli 80 let od konce druhé světové války

Britská královská rodina se připojila k veteránům a davům lidí, kteří sledovali velkolepou vojenskou přehlídku při oslavách 80. výročí konce druhé světové války v Londýně, píší agentury Reuters a AFP.

Král Karel III. a další vysoce postavení členové královské rodiny se objevili na balkoně Buckinghamského paláce, aby pozdravili davy lidí shromážděné v ulicích. Šestasedmdesátiletého krále ve vojenské uniformě a královnu Camillu obklopili následník trůnu princ William s manželkou Kate a jejich třemi dětmi a také panovníkův bratr Edward a sestra Anna. Z balkonu sledovali přelet 23 historických i moderních letadel a přehlídku letounů akrobatické skupiny Red Arrows (Rudých šípů) královského letectva.

Přítomni i Ukrajinci

Více než 1300 příslušníků britských ozbrojených sil pochodovalo centrem Londýna od parlamentu k Buckinghamskému paláci. Slavnosti se zúčastnily také ukrajinské ozbrojené síly, které nesly modro-žlutou vlajku své země jako gesto značící pokračující britskou podporu Ukrajině ve válce s Ruskem, píše Reuters. Poledne odbily slavné londýnské hodiny Big Ben a poté byly přečteny úryvky z projevu britského válečného premiéra Winstona Churchilla.

„Drazí přátelé, nadešla vaše hodina. Toto není vítězství strany nebo nějaké třídy,“ řekl herec Timothy Spall a přednesl tak slova, která tehdejší ministerský předseda Churchill pronesl před 80 lety k jásajícím davům u příležitosti konce války.

Britská vláda naplánovala řadu akcí na výročí bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května 1945 a slaví se v mnoha zemích, včetně Francie a USA. „Tento týden vám země ukáže, jak jsme vám všichni vděční. Protože víme, že bez vaší služby by svoboda, mír a radost, které tyto oslavy ztělesňují, nebyly možné,“ uvedl v dopise veteránům, který zveřejnila vláda, současný britský premiér Keir Starmer.

Královská rodina pozvala asi 50 válečných veteránů a pamětníků na čaj do paláce. Připomínkové akce konce druhé světové války budou ve Spojeném království pokračovat ještě další tři dny.

