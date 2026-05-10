Biohacking: Jak zkrotit chronický stres a správně nastavit hladinu kortizolu pomocí stravy a doplňků

Alžběta Shejbalová

Kortizol nepředstavuje nepřítele, ale nezbytný hormon, který organismus připravuje na denní zátěž. Problém nastává ve chvíli, kdy chronický stres naruší jeho přirozený rytmus a trvale zvýšená hladina začne poškozovat imunitu i metabolismus. Cesta k rovnováze přitom vede přes drobné změny v jídelníčku, jako je stabilizace cukru v krvi, suplementace hořčíku nebo prosté odložení ranní kávy o 90 minut.

Kortizol se stal jedním z nejskloňovanějších pojmů současného wellness světa. Kortizol je hormon s přesně definovanou fyziologickou rolí, jehož hladina přirozeně kolísá v průběhu dne. Problémem není kortizol jako takový, ale chronické narušení jeho hladiny. Je to stav, kdy osa hypotalamus-hypofýza-nadledvinky (HPA) reaguje na trvalý stres tak, jako by šlo o akutní ohrožení, a hladina kortizolu zůstává trvale zvýšená nebo naopak vyčerpaná.

Kortizol je hormon produkovaný kůrou nadledvinek. Ráno dosahuje svého denního maxima,  v prvních třiceti minutách po probuzení se totiž organismus připravuje na fyzickou a kognitivní zátěž dne. V průběhu dne hladina postupně klesá a večer by měla být na minimu, aby umožnila přirozený přechod do spánku. Tento rytmus je za normálních okolností přesně seřízený a biologicky žádoucí. Chronický stres, nedostatek spánku, nepravidelná strava, nadměrná fyzická zátěž nebo dlouhodobý psychický stres tento rytmus narušují.

Kortizol totiž buď zůstává trvale zvýšený, nebo tělo naopak ztratí schopnost adekvátně reagovat na akutní stresory. Obě situace mají měřitelné důsledky pro imunitu, metabolismus, kvalitu spánku, náladu i kognitivní funkce.

Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji

Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.

Strava patří mezi faktory, které kortizolovou osu ovlivňují průkazně, i když mechanismy jsou různé a ne vždy přímočaré. Nejrychlejší vliv má glykemická stabilita. Prudké výkyvy krevního cukru, typicky po jídlech s vysokým glykemickým indexem nebo po vynechání jídla, spouštějí sekreci kortizolu jako kompenzační mechanismus. Tělo hypoglykémii vnímá jako stresový stav a reaguje na ni stejnou hormonální cestou jako na psychický stres. Strava postavená na potravinách s nižší glykemickou zátěží a dostatku vlákniny tuto reaktivitu snižuje. 

Hořčík je minerál, jehož hladinu v těle snižuje chronický stres a jeho nedostatek zároveň zvyšuje reaktivitu HPA osy na stresory. Hořčík se podílí na regulaci receptorů v mozku, které hrají roli v reakci na stres, a jeho dostatečný příjem ze stravy nebo suplementace má dobře zdokumentovaný vliv na snížení fyziologické stresové odpovědi.

Nejbohatšími zdroji jsou listová zelenina, ořechy, semena, luštěniny a hořká čokoláda. Podobnou roli hraje vitamín C, jehož nejvyšší koncentrace v těle se nachází právě v nadledvinkách. Při akutním stresu se jeho hladina rychle vyčerpává a dostatečný příjem ze stravy (citrusové ovoce, paprika, brokolice) podporuje funkci nadledvinek a moduluje kortizolovou odpověď.

Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA působí protizánětlivě a ovlivňují reaktivitu HPA osy. Studie ukazují, že jejich pravidelný příjem snižuje kortizolovou odpověď na psychický stres a zmírňuje zánětlivé procesy, které chronicky zvýšený kortizol spouští. Nejlepšími zdroji jsou tučné ryby jako losos, sardinky, makrela, sleď, z rostlinných zdrojů lněná semena a vlašské ořechy.

Střevní mikrobiom a kortizolová osa spolu komunikují přes osu střevo-mozek. Složení mikrobiomu ovlivňuje produkci neurotransmiterů, včetně serotoninu, a moduluje zánětlivé signály, které mají přímý vliv na reaktivitu HPA osy. Fermentované potraviny jako jogurt, kefír, kimchi, kysané zelí nebo kombucha a strava bohatá na prebiotickou vlákninu podporují diverzitu mikrobiomu, která je spojená s nižší mírou úzkosti a lepší regulací stresové odpovědi. 

Některé běžné součásti jídelníčku kortizolovou osu naopak zatěžují. Problematická je například konzumace kofeinu těsně po probuzení, kdy kortizol přirozeně dosahuje svého ranního maxima. Posun první kávy o hodinu až hodinu a půl po probuzení je praktický krok, díky kterému kortizolovou křivku zbytečně nezatěžujeme.

Podobně působí alkohol, který i v menším množství narušuje noční regeneraci HPA osy a zvyšuje ranní kortizol a tento efekt se při pravidelné konzumaci kumuluje. Ultrazpracované potraviny kortizol ovlivňují nepřímo přes glykemické výkyvy, chronický zánět a střevní mikrobiom, přičemž všechny tři mechanismy HPA osu zatěžují samostatně i ve vzájemné kombinaci. 

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Putin začal mluvit o konci války a normalizaci vztahů se Západem

ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu večer uvedl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.

Válku na Ukrajině začala ruská invaze v únoru 2022. Invazi nařídil právě Putin, čímž rozpoutal největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

"Myslím, že tato záležitost se chýlí ke konci," řekl Putin novinářům o válce na Ukrajině. Putin hovořil v Kremlu poté, co Rusko uspořádalo oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Normalizace vztahů se Západem a setkání se Zelenským

Putin dále uvedl, že věří, že Rusko nakonec normalizuje vztahy s mnoha západními zeměmi. "Nakonec vztahy s mnoha zeměmi, které se nyní snaží vztahy s námi démonizovat, obnovíme. Čím dříve se tak stane, tím lépe – jak pro nás, tak v tomto případě i pro evropské země," řekl novinářům. Deník Financial Times ve čtvrtek informoval, že se lídři Evropské unie připravují na potenciální rozhovory s Moskvou.

Ruský prezident také oznámil, že je připraven se setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Učinil tak v reakci na vzkaz, který mu od Zelenského předal slovenský premiér Robert Fico. Jednání však Putin podmínil dosažením trvalé mírové dohody.

K Putinově návrhu na jednání s někdejším sociálnědemokratickým kancléřem Schröderem agentura DPA poznamenala, že je považován za Putinova blízkého přítele. V Německu je vnímán značně kontroverzně, po odchodu z vrcholné politiky působil mimo jiné ve společnostech Nord Stream 2 a Rosněfť a ucházel se také o členství v dozorčí radě Gazpromu. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu neodsoudil Moskvu za vojenskou agresi, kritizoval protiruské sankce a odmítal odejít z funkcí v ruských státních podnicích.

Nejspíš přispěl i Fico

Slovenský premiér Robert Fico  v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenskyj sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil.

"Předal jsem ruskému prezidentovi vzkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten mi v pondělí v Arménii při našem osobním setkání řekl, že je připraven setkat se s Vladimirem Putinem v jakémkoli formátu," uvedl Fico ve vystoupení při návratu z Moskvy, kam letěl na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Podle Fica se opět ukázalo, že nevést s Ruskem dialog je obrovskou chybou. "Odmítám novou železnou oponu mezi EU a Ruskem, máme zájem o standardní, přátelské a vzájemně výhodné vztahy s touto světovou velmocí," uvedl Fico, který naopak kritizoval některé evropské státy, které mu nepovolily přelet při cestě do Moskvy. Za "ideologicky orientovaný a škodlivý" pak Fico označil úmysl Evropské komise snížit na nulu nákupy ropy a plynu z Ruska, což podle slovenského premiéra povede k závislosti na dodávkách z USA a růstu cen.

Fico byl jediným premiérem či prezidentem státu EU, který přijel na dnešní oslavy v Moskvě. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády nezúčastnil.

NATO v akci. Spouští operaci, která posílí ochranu východního křídla aliance

Týden tradera: Polovodičová euforie vrcholí, varovné signály ale přibývají

Kryštof Míšek

Uplynulý týden přinesl finančním trhům hodně naděje a ty na ni odpověděly výrazným růstem akciových indexů. Spojené státy předložily Íránu návrh dohody, která by postupně vedla k obnovení provozu v Hormuzském průlivu a ke zrušení americké blokády íránských přístavů.

Jde o první krok širšího plánu na ukončení konfliktu. Detailní jednání o jaderném programu mají následovat až později. Akcie na zprávu reagovaly růstem na nová maxima. Index S&P 500 se dostal nad 7350 bodů. Současná tržní rally tak znovu připomíná růst z konce tisíciletí a vrchol dot-com bubliny.

Čtrnáctibodový plán, který by mohl ukončit krizi na Blízkém východě, je sice důležitý, za bezprecedentním růstem trhů z posledního týdne však stojí jen částečně. Další faktory už nejsou na první pohled tak zřejmé, ve skutečnosti za nimi ale opět stojí umělá inteligence, datová centra a s nimi spojené čipy. Do této skupiny patří firmy jako Intel, AMD nebo Nvidia.

Index polovodičů PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) dosáhl nového historického maxima. Pomohla mu kombinace silného býčího momentu a zvýšených kapitálových výdajů ze strany hyperscalerů. Zdá se, že backlog firem z tohoto odvětví sahá až do roku 2028. To uklidňuje investory, že polovodičový cyklus ještě není na svém úplném vrcholu.

Investoři tak pod tlakem FOMO, tedy strachu, že jim ujede příležitost, zvyšují své sázky na polovodičový sektor. Vzhledem k jeho váze pak právě firmy z tohoto odvětví táhnou indexy stále výš.

Přicházejí navíc nová partnerství. Čipový gigant NvidiaA oznámil uzavření strategického partnerství se společností Corning, které má vyústit ve výstavbu tří pokročilých závodů v USA, konkrétně v Severní Karolíně a Texasu. Spolupráce se zaměří na optické technologie pro infrastrukturu umělé inteligence.

V době, kdy se rychlost přenosu dat mezi tisíci čipy v datovém centru stává hlavním úzkým hrdlem výkonu, nabývají optické spoje kritického významu.

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Přesto bych byl nyní velmi opatrný při naskakování na polovodičovou vlnu za každou cenu. Určitá korekce je skutečně na místě. Zejména indexy, jako je jihokorejský Kospi, už jsou velmi překoupené a rostly v podstatě exponenciálně. Když k tomu přičteme tlak Donalda Trumpa na zavedení 25procentních cel na evropská auta, není všechno zalité jen sluncem.

CSG pod tlakem short reportu

Živo bylo v uplynulém týdnu také kolem společnosti obchodované i na pražské burze, tedy kolem Czechoslovak Group.

Akcie CSG v Amsterdamu 4. května propadly o 13,1 procenta, intradenně dokonce až o 26 procent k úrovni 15 eur za akcii. Stalo se tak po reportu Hunterbrook Capital, který oznámil short pozici a zpochybnil obchodní model, výrobní kapacity i některé transakce skupiny.

Akcie klesaly už od svého IPO a ztratily prakticky polovinu hodnoty. Spekulace, že firma podváděla v celé řadě věcí, jí výrazně ublížily. Poslední shortový report však podle mého názoru působil spíše jako snaha nakoupit větší podíl akcií ve firmě se slevou.

Střet zájmů Hunterbrooku, který sám spekuloval na pokles akcií a následně je mohl levněji nakoupit, je zjevný. Právě proto může jít u akcií zbrojařského giganta také o velkou nákupní příležitost. Akcie nyní působí levně.

