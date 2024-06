Blázni nebo předvídaví investoři? Embéčko může stát klidně milion a zájem je i o trabanty

Registrovaných automobilových veteránů je v Česku něco kolem 25 tisíc, dalších 10 tisíc stojí ve stodolách nebo v dílnách, kde čekají na renovaci. Na jeden takový sraz milovníků starých aut jsme se vypravili a vyzkoušeli si, jaké je to šplhat s téměř 60 let starým autem do kopce.

Reklama

Nemají posilovače řízení, parkovací asistenty, ani pět a už vůbec ne šest rychlostí. Trochu čmoudí, ale projížďka v nich je zážitek, už protože cítíte každé přidání plynu a taky každou nerovnost na silnici. Řeč je o veteránech, autech starších 30 let. Jejich majitelé si je hýčkají a vyjíždějí s nimi jen zřídkakdy. Není divu u některých značek a typů se může cena veterána vyšplhat až k milionovým částkám.

A zatímco většina běžných automobilů časem na hodnotě ztrácí, v případě veteránů to může být naopak. I když vybrat takový kousek není vždy jednoduché. A někomu, kdo autům nerozumí, to ani experti nedoporučují.

Že vlastnit veterána je spíš o emocích, je patrné i na mnoha srazech a závodech. Třeba o Ondřejovský krpál, závod, který každoročně organizuje Posázavský klub historických vozidel, je velký zájem. Pravidelně na něj dorazí desítky vozidel i motorek.

Reklama

Veteráni jsou byznys

„Tentokrát se nezúčastním. Bohužel mi klekl startér,“ říká sběratel z Prahy. Do jeho vozového parku patří hlavně britské vozy, třeba Rover. A do Velké Británie pro ně i jezdí.

„Tady za to chtějí až nesmyslné částky. V Británii to dokážu pořídit mnohem levněji,“ dodává a s nadšením se rozpovídal o jedné z tamních burz, na níž má namířeno v září. „Rád bych něco koupil, ale vlastně už na to nemám místo,“ směje se.

Ceny v případě některých typů aut podle něj nyní padají z výše, kam se vyšplhaly během covidových let.

Pokojovky za desetitisíce dolarů. I tak může vypadat výnosná alternativní investice. A co teprve bonsaj Názory O alternativních investicích do pamětních mincí, starožitných automobilů, uměleckých obrazů nebo alkoholu na bázi whisky toho bylo napsáno mnoho, ale slyšeli jste už o investici do pokojových rostlin? Jak už to tak u sběratelství bývá, vášeň nezná hranic - dokonce ani těch finančních. Takovéto speciální „exempláře“ se dají vydražit v rozmezí několika tisíc až několika milionů dolarů. Blíže se na tento typ investic podívala hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Olívia Lacenová. V komentáři shrnula výhody těchto investic i na co si dát v jejich případě pozor. Olívia Lacenová Přečíst článek

Nejvíce je embéček

Český trh s veterány patří k těm menším, je přímo úměrný velikosti naší země. Ročně se jich v tuzemsku prodá více než pět set. A jak říkají data Klubu historických vozidel největší zájem je o české značky Škoda, Praga nebo Aero, ze zahraničních pak o Porsche, BMW či Mercedes. Registrovaných okolo 25 tisíc historických vozidel a dalších zhruba 10 tisíc aut bez registrace se nachází ve stodolách či garážích nebo prochází renovací v dílnách.

Asi nejčastěji se na podobných srazech jako v Ondřejově sjíždí majitelé Škodovek, Spartaků a Felicií vyráběných na přelomu 50. a 60. let a také embéček. „Já to svoje zdědil po dědovi. Je z roku 1968, i to vnímám jako symboliku,“ dodává majitel modrého embéčka. Auto prošlo kompletním repasem, veškeré detaily jsou tak původní. A to třeba i včetně čalounění nebo SPZ. A právě podobné vozy ve skvělém stavu se nyní prodávají i za 400 tisíc korun.

Do Ondřejovského krpálu se ale šplhal třeba i podceňovaný trabant z NDR. Za plastový automobil před renovací chtějí majitelé i 80 tisíc korun.

Veterán jako investice?

A měly by mít veteráni pro majitele i větší než jen emocionální hodnotu? Německý index historických automobilů (DOX), který každoročně zveřejňuje Německý svaz automobilového průmyslu (VDA), říká, že ano. Ceny navzdory nepříznivým podmínkám způsobeným pandemií koronaviru, válkou na Ukrajině a rostoucími náklady na energie zůstaly stabilní, a dokonce mírně o téměř pět procent vzrostly. Týká se to samozřejmě jen některých typů aut.

Jak ale říkají experti. Investice do veteránů je vhodná jen pro někoho a především pro ty, kteří těmto autům rozumí.

Zlaté šampaňské? I tak může vypadat investiční aktivum Money Láhev zlatého šampaňského za 274 tisíc korun? Domů by si to asi koupil málokdo, takže zbývají institucionální investoři. nst Přečíst článek