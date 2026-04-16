AI hlad po čipech sílí. Nvidia, Apple i AMD tlačí TSMC k rekordům
Čipový gigant TSMC oznámil za první čtvrtletí výrazný růst hospodaření. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 58 procent na zhruba 18 miliard dolarů, čímž překonal očekávání analytiků a znamenal už čtvrté po sobě jdoucí rekordní čtvrtletí.
Tržby dosáhly přibližně 35 miliard dolarů a rovněž překonaly odhady trhu. Meziročně vzrostly o 35 procent, uvádí web CNBC. Výsledky potvrzují pokračující silnou poptávku po pokročilých polovodičích, zejména v oblasti umělé inteligence.
Společnost těží z objednávek od klíčových zákazníků, mezi které patří například Apple. Významnou roli hraje také spolupráce s firmami jako Nvidia nebo AMD, pro které TSMC vyrábí špičkové procesory.
Největší podíl na tržbách má divize vysoce výkonného výpočetního výkonu zahrnující aplikace pro AI a 5G, která tvořila 61 procent celkových příjmů. Pokročilé čipy o velikosti 7 nanometrů a menší se na tržbách podílely zhruba 74 procenty, přičemž nejmodernější čipy pod 3 nanometry představovaly čtvrtinu příjmů.
Rozšiřování výrobních kapacit
Firma zároveň rozšiřuje výrobní kapacity. Nový závod na pokročilé čipy vzniká ve městě Tainan na Tchaj-wanu, aby společnost dokázala držet krok s rostoucí poptávkou.
Navzdory obavám z narušení dodavatelských řetězců kvůli konfliktu na Blízkém východě vedení firmy uvedlo, že neočekává v krátkodobém horizontu dopad na své operace.
TSMC zároveň potvrdila ambiciózní investiční plány. Kapitálové výdaje by letos měly dosáhnout horní hranice dříve oznámeného rozpětí 52 až 56 miliard dolarů, což odráží očekávání dalšího růstu poptávky po čipech.