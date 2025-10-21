Bílý dům: Budapešťský summit Trumpa a Putina v brzké době nebude

Nový magazín právě vychází!

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl dnes podle agentury Reuters uvedl nejmenovaný vysoký představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem po telefonátu s Putinem prohlásil, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů. Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý, shoda naopak panuje na jejím uskutečnění v Budapešti, která udržuje vztahy s USA i Ruskem.

Média vyjadřují pochybnosti o termínu summitu. Například CNN uvedla, že Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje, protože přípravná schůzka ministrů zahraničí USA a Ruska Marka Rubia se Sergejem Lavrovem se tento týden nejspíše neuskuteční. Moskva dnes uvedla, že je o načasování schůzky Rubia s Lavrovem zatím předčasné hovořit.

Kreml dnes také zdůraznil, že pokud jde o jednání Putina s Trumpem, nebyly ani jednou stranou zmíněny žádné konkrétní termíny. Obě strany se podle Moskvy shodly, že je potřeba pečlivých příprav, což zabere čas.

Agentura Reuters dnes hovořila také se dvěma nejmenovanými evropskými diplomaty, podle kterých je odklad schůzky Rubia s Lavrovem známkou toho, že Američané mohou s prezidentským summitem váhat kvůli ruským požadavkům na zastavení války. "Myslím, že Rusové chtějí příliš mnoho. Američanům je jasné, že v Budapešti nedostane Trump žádnou dohodu," řekl jeden z evropských diplomatů. Druhý k tomu poznamenal, že Rusové nijak nezměnili svůj postoj a odmítají zastavit vojáky na stávající linii bojů.

Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel dnes řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.

"Ano, je to pravda," řekl ukrajinský představitel na otázku, zda Trump chtěl po Zelenském, aby se ukrajinští vojáci stáhli z oblastí Donbasu, které dosud kontrolují.

Aktualizováno

Putin požaduje odevzdání Donbasu jako jednu z podmínek pro ukončení války. Velkou část tohoto průmyslového regionu se strategickým významem pro Ukrajinu v současnosti okupuje Rusko. O víkendu Trump řekl, že aby válka mohla skončit, bude muset východoukrajinský Donbas zůstat rozdělený tak, jak je.

O nezměněném ruském postoji dnes informovala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké představitele. Rusové podle ní v neoficiálním komuniké sdělili americké straně, že požadují kontrolu nad celým Donbasem, ačkoli okupují jen jeho část.

Reuters rovněž uvádí, že evropští spojenci se obávají, že ani na druhém osobním setkání s Putinem nezíská Trump od Rusů žádné významnější ústupky. S Putinem se Trump setkal v srpnu na Aljašce, kde ruský prezident odmítl příměří na Ukrajině. Naopak Ukrajina opakovaně souhlasila s americkým návrhem na klid zbraní.

Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal právě ministr Hladík. Dnes na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.

V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu. Hnutí ANO má však na povolenky ještě radikálnější názor.

"Platí stále stejné stanovisko, nedopustíme, aby se implementovala tato směrnice, toto nařízení do českého práva, jinými slovy nedopustíme, aby emisní povolenky byly součástí české legislativy a to je pro nás ta nejzásadnější obrana," řekl Havlíček.

