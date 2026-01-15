Nový magazín právě vychází!

Král čipů hlásí rekord. TSMC těží z horečky kolem umělé inteligence

Tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů, což odpovídá zhruba 334 miliardám korun. Firma uvedla, že s dalším růstem počítá i v letošním roce. TSMC je největším světovým výrobcem pokročilých čipů pro umělou inteligenci a klíčovým dodavatelem americké společnosti Nvidia.

Čistý zisk TSMC rostl dvouciferným tempem již sedmé čtvrtletí v řadě. Analytici podle společnosti LSEG očekávali zisk 478,4 miliardy tchajwanských dolarů. Výnosy se meziročně zvýšily o 20,5 procenta na 1,05 bilionu tchajwanských dolarů a rovněž překonaly tržní odhady, uvedla agentura Reuters.

Společnost dále uvedla, že vyspělé čipy s technologií sedm nanometrů a menší tvořily ve čtvrtém čtvrtletí 77 procent jejích tržeb z výroby čipů. Za celý loňský rok představoval tento segment 74 procent tržeb, zatímco v roce 2024 to bylo 69 procent. V polovodičovém průmyslu platí, že čím menší je výrobní technologie uváděná v nanometrech, tím modernější je čip. Menší rozměry umožňují umístit do čipu více tranzistorů, což vede k vyššímu výkonu a nižší spotřebě energie.

Prudký růst poptávky

TSMC zároveň uvedla, že díky prudkému celosvětovému růstu poptávky po umělé inteligenci by její výnosy v letošním prvním čtvrtletí mohly meziročně vzrůst o 40 procent na 35,8 miliardy amerických dolarů, tedy přibližně 746,1 miliardy korun. Za celý letošní rok firma očekává zvýšení kapitálových výdajů o 37 procent na 56 miliard amerických dolarů.

Obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a hrozby uvalení cel na polovodiče vnesly do globálního čipového průmyslu značnou nejistotu. Ta však zatím výrazně neovlivnila růst zisků tažený rozvojem umělé inteligence. Tchaj-wan dnes naznačil, že by se Spojenými státy mohl brzy uzavřít dohodu o clech. Vývoz z Tchaj-wanu do USA nyní podléhá dvacetiprocentnímu clu, které se však na čipy nevztahuje.

V březnu loňského roku TSMC oznámila plán investovat ve Spojených státech 100 miliard amerických dolarů. Tato investice doplní již dříve slíbených 65 miliard dolarů na výstavbu tří továren ve státě Arizona, z nichž jedna je již v provozu.

TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě a zároveň společností s nejvyšší tržní hodnotou mezi firmami obchodovanými na burzách v Asii. Její tržní kapitalizace se pohybuje kolem 1,4 bilionu amerických dolarů, což je více než dvojnásobek hodnoty jihokorejského konkurenta Samsung Electronics.

Akcie TSMC loni posílily o 44 procent, zatímco širší trh vzrostl o 25,7 procenta. Od začátku letošního roku si akcie firmy připsaly přibližně devět procent.

