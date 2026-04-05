newstream.cz Enjoy Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Střevní mikrobiom představuje komplexní a dynamický ekosystém, kde se potkává výživa, imunita, metabolismus i nervový systém. Mikrobiom tedy není jen součást trávicího ústrojí, ale regulační vrstva, která překládá přijatou stravu jako podnět z vnějšího prostředí do konkrétní biologické informace, které organismus rozumí. Pak se stav mikroflóry projevuje systémově, ať už na úrovni zánětu, hladiny energie, stavu kůže nebo psychiky.

Pochopení mikrobiomu pak umožňuje lépe porozumět tomu, proč organismus reaguje určitým způsobem a jak lze tyto reakce ovlivnit pro lepší zdraví a kvalitu života. Většina mikroorganismů, které osidlují lidské střevo, plní svou roli v závislosti na kontextu, tedy na množství, vzájemných vztazích a prostředí, ve kterém se nacházejí.

Vyváženost a stabilita střevní mikroflóry je tedy vždy výsledkem rovnováhy mezi mikrobiální diverzitou, imunitní odpovědí hostitele a vnějšími vlivy, především stravou, stresem a životním rytmem. Konkrétní druhy střevních bakterií mají odlišné role, ovlivňují metabolismus, imunitu i stav střevní bariéry a jejich počet lze cíleně regulovat stravou a životním stylem.

Bakterie ve středu zájmu

Velkou pozornost v posledních letech získává bakterie Akkermansia muciniphila. Zatímco většina střevních mikroorganismů je primárně závislá na nestrávených složkách potravy, Akkermansia kolonizuje vnější vrstvu hlenu, který pokrývá střevní epitel. Její přítomnost je tedy dána hlavně stavem střevní výstelky a celkovým metabolickým prostředím organismu.

Živí se mucinem, tedy složkou hlenu, který tvoří ochrannou vrstvu střevní bariéry, čímž podporuje její obnovu a integritu. Vyšší zastoupení této bakterie je spojováno nižší mírou zánětu a lepší metabolickou flexibilitou, což pomáhá předcházet nadváze. Studie ukazují, že Akkermansia muciniphila bývá častěji přítomna v relativně vyšším množství u lidí s nižší tělesnou hmotností a zdravějším metabolickým profilem.

Její přítomnost ve střevě podpoříme konzumací potravin s dostatkem obsažených polyfenolů, jako jsou bobuloviny, zelený čaj, kakao nebo kvalitní olivový olej, a také přirozenými pauzami mezi jídly či nějakou formou občasného či pravidelného půstu. 

Další klíčovou skupinou jsou producenti butyrátu, například Faecalibacterium prausnitzii nebo bakterie rodu Roseburia. Butyrát je krátkořetězcová mastná kyselina, kterou tyto bakterie produkují při fermentaci vlákniny. Slouží jako primární zdroj energie pro střevní buňky a má silné protizánětlivé účinky, čímž podporuje zdraví střevní výstelky a celkovou rovnováhu mikrobiomu.  Tyto bakterie prosperují na fermentovatelné vláknině a rezistentním škrobu. Konkrétními zdroji jsou vařené a posléze zchlazené zdroje komplexních sacharidů jako brambory či rýže, ovesné vločky, luštěniny, kořenová zelenina nebo méně zralé banány. 

Koncentrace rodu Bifidobacterium ve střevech je úzce spojena s příjmem prebiotik, zejména inulinu a dalších druhů oligosacharidů. Ty se nacházejí v potravinách jako čekanka, topinambury, cibule, česnek, pórek nebo chřest. Bifidobakterie se podílejí na fermentaci vlákniny, tvorbě krátkořetězcových mastných kyselin a modulaci imunitní odpovědi. Jejich množství klesá při nízkém příjmu vlákniny a vysokém podílu ultrazpracovaných potravin. Rod Lactobacillus je prospěšný svou schopností produkovat kyselinu mléčnou a vytvářet prostředí, které omezuje růst patogenních mikroorganismů. Tyto bakterie lze relativně snadno doplňovat fermentovanými potravinami s obsaženými živými kulturami, jako je kysané zelí, kimchi nebo fermentované mléčné výrobky.

Na opačné straně spektra je nutné zmínit i bakterie, které mohou při narušení rovnováhy působit patogenně. Typickým příkladem je Clostridium difficile, jehož přemnožení bývá spojeno s užíváním antibiotik a poklesem mikrobiální diverzity. Podobně některé kmeny Escherichia coli mohou v dysbalanci produkovat lipopolysacharidy a podporovat zánětlivé procesy. Cílem však není tyto bakterie eliminovat, ale zabránit jejich přerůstání. To znamená aktivně obnovovat diverzitu mikrobiomu zmíněnými doporučeními a omezovat jednoduché cukry, alkohol a vysoce zpracované potraviny.

Češi opět vykoupili většinu míst na letní tábory. Vedoucím usnadnila život nová legislativa

ilustrační foto
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Uvedli to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Asociace dětské rekreace. Volná místa místa stále jsou, a to především v pozdějších termínech nebo u méně specifických táborů, uvedl za asociaci její předseda Miroslav Topinka.

Většina pořadatelů táborů sdružených v ČRDM uvádí, že ceny táborů zůstaly na stejné úrovni jako loni. Komerční tábory podle rady zdražily zhruba o pět procent. Nejtypičtějším termínem pro tábory je podle analytičky rady dětí a mládeže Nely Andresové období kolem druhého a třetího týdne prázdnin.

"Tyto nejžádanější turnusy mají obsazenost 90 až 95 procent ještě před začátkem sezony,“ uvedla. Srpnové tábory mívají o něco volnější kapacitu, i ty jsou ale už na jaře často více než z poloviny naplněné. Nejrychleji se zaplňují tradiční dvoutýdenní tábory, tematicky výrazné tábory a akce na dlouhodobě osvědčených základnách, uvedla Andresová. Podle Topinky je velký zájem o sportovní či adrenalinové tábory, poptávka se zvyšuje také po zahraničních pobytech u moře, uvedl.

Mírný růst cen

"Průměrný nekomerční stanový pobytový tábor na 14 dní vyjde zhruba na 3000 až 5000 korun. Komerční pobytové tábory jsou výrazně dražší, často v rozmezí 8000 až 10 tisíc korun a více,“ uvedla Andresová. Podle Topinky rostou meziročně ceny táborů zpravidla o pět až deset procent, hlavními důvody jsou rostoucí náklady na energie, potraviny, dopravu i personální zajištění.

Podle ČRDM jsou nyní nejistým faktorem ceny pohonných hmot, které mohou ovlivnit cenu dopravy i potravin a zásobování. Někteří pořadatelé proto podle organizace zvažují příplatek za paliva. Další zdražování by nemělo hrozit například u skautů. "Vše se odvíjí od toho, jaké zázemí daný pořadatel pro děti nachystá. Tábory na louce se stany zajišťují zejména dobrovolníci bez nároku na odměnu. Takové akce mají největší položku v jídle,“ uvedl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Zkrácený školní rok vše mírně zkomplikoval

Některé pořadatele táborů překvapilo rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zkrátit školní rok. Podle některých organizací přišlo pozdě, tábory se obyčejně plánují již v lednu či únoru, uvedla ČRDM. Naopak skautům to může pomoci se stavbou táborů. Školní rok letos ZŠ, SŠ a konzervatořím skončí v pátek 26. června namísto v úterý 30. června.

Zájem dětí o letní tábory zůstává podle rady vysoký, každé léto se jich účastní zhruba 250 tisíc dětí. Asi 90 procent táborů, které pořádají členské organizace ČRDM, jsou tábory pobytové, menší část tvoří ty příměstské. Celková nabídka táborů v rámci rady dětí a mládeže je srovnatelná s loňskem, jedná se o více než 2200 táborů, uvedla organizace.

Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem

Lukáš Kovanda: Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem

Názory

Česko je zemí vymírajících občanů i jejich sňatků. Loni zemřelo o takřka 36 tisíc více obyvatel Česka, než se jich narodilo. To je nejvyšší rozdíl od roku 1919. Nejméně od první světové války bylo také sňatků, ani ne 43 tisíc. Zatímco vymírání lidí v Česku přetáčí do přírůstku početního stavu obyvatelstva z dlouhodobého hlediska vysoce nadprůměrná imigrace – loni se do Česka přistěhovalo bezmála 111 tisíc osob – v případě sňatků se žádné přetočení do příznivějších hodnot nekoná, cizinci sňatečnost nezachraňují.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mezi hlavní výzvy, se kterými se tábory potýkají, patří podle zástupců rady dětí a mládeže nedostatek vedoucích a dobrovolníků, problematické je i shánění vhodných tábořišť a rostoucí ceny jejich pronájmů. Podle Topinky čelí organizátoři dlouhodobě rostoucím nákladům, nedostatku kvalitních vedoucích a nárůstu administrativní zátěže.

Pozitivní podle rady dětí a mládeže je, že od roku 2026 novela hygienické vyhlášky mnoho procesů zjednodušila. Nově je například možné, aby se děti více podílely na přípravě stravy. Tábory podle ČRDM vítají i prodloužení doby platnosti posudků zdravotní způsobilosti vedoucích.

Tábory jsou podle Sedláčka pro děti příležitostí na setkání s vrstevníky, učení se přijímat odpovědnost i místem, kde mohou dostat uznání a učit se ocenit ostatní. Podle Topinky se děti na táborech učí samostatnosti, sociálním dovednostem i zvládání zátěže. Konkrétní podpora aktivit, které pomáhají zlepšovat dětské duševní zdraví, podle Topinky v ČR chybí. Systémová podpora dětské rekreace ze strany státu je podle něj minimální.

Babiš nejdřív vyškolil pumpaře, teď má v prádle Pavla

Babiš nejdřív vyškolil pumpaře, teď má v prádle Pavla
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš měl úspěšný týden. Nejdříve vyřešil drahá paliva, poté i složení české mise na červencové zasedání NATO v Turecku. Jeho lidé také proplouvají výběrovým řízením na radní České televize. Babiš si musí mnout ruce, jak mu to vládnutí pěkně jde.

S pumpaři to byla pěkná maškaráda. Babiš si ze své limuzíny, do které si rozhodně nemusí tankovat palivo, povšiml při toulkách krajem, že nafta vyskočila nad padesát korun za litr. V jeho mozku sepnuly elektrody. Nenecháme se okrádat pumpaři, vláda tvrdě zakročí. Krásné nové téma pro zdatného populistu.

Jak premiér pravil, tak i udělal. Tahal manažery velkých distributorů paliv po zasedáních, aby z nich vytřásl, co potřeboval. Mohl lidem oznámit, že vyřešil krizi s drahou naftou a benzínem. Jak to udělal? Snížil spotřební daň z nafty a zastropoval marže pumpařů. Antimonopolní úřad potvrdil, že vláda může ve výjimečných případech zasahovat do trhu regulací marží. Co bude na řadě dál, pivo, chleba? Chleba ne, ten vyrábí Babišův Penam.

Majitelé velkých sítí pump se přizpůsobili. Kdo by chtěl, aby se mu po baráku proháněla Kobra 26. Výsledkem ovšem je, že ceny na totemech zůstaly stejné. Typické Babišovo řešení, velký humbuk pro nic.

Po pumpařích si vzal premiér do prádla prezidenta Pavla. Oznámil, že na summit NATO do Turecka skutečně poletí tři zástupci země. On, Macinka (budoucí ostuda). A? Ne, prezident to nebude, bude to Zůna. Mohlo by to vypadat logicky, je to šéf armády. Ještě víc je však kancelářský generál dobrým posluhou mocných. Pavel se dostal do pozice škemrajícího dítěte. Prý chce o tom s Babišem mluvit, ten nemá čas. Babiš si patrně myslí, že může s prezidentem zametat. Může se mu to zle vrátit.

Poměrně nenápadně probíhá obsazování rady České televize. Mediální výbor předvybral osmnáct kandidátů z šestatřiceti. Kupodivu, za pomoci tajně hlasujících opozičních poslanců, i patolízaly současné koalice, například Xavera Veselého či Pavla Matochy. „Kupodivu“ se dál nedostal herec Hynek Čermák nebo novinář Tomáš Etzler. Babiš má kontrolu nad tímto orgánem, který údajně zastupuje hlas veřejnosti, nicméně v realitě do něj dosazují své nominanty politické strany, na dosah.

Týden přinesl také další kousek Filipa Turka. Ten se stal místopředsedou Státního fondu životního prostředí. A hned se vysmál Hnutí Duha, že prý už nedostane žádné veřejné peníze. Tato okázalá snaha o likvidaci občanského sektoru má však pro Turka nemilý výsledek. Občanská společnost se právě kvůli aroganci Motoristů čím dál víc angažuje a propojuje. Díky, Filipe.

