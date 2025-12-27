Nová pomoc Ukrajině. Kanada poskytne 2,5 miliardy dolarů

Kanada poskytne Ukrajině dodatečnou hospodářskou pomoc ve výši 2,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 51 miliard Kč). Uvedl to kanadský premiér Mark Carney, který se dnes sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jenž se v zemi zastavil před návštěvou Spojených států. Informuje o tom agentura Reuters.
Kanadská pomoc Ukrajině umožní získat finanční prostředky od Mezinárodního měnového fondu (MMF), uvedl Carney. Kanadský premiér označil ruské útoky na Kyjev z pátku na dnešek za barbarství. Zdůraznil, že jakákoli mírová dohoda bude vyžadovat, aby Rusko projevilo ochotu ke spolupráci.
"Máme prostředky a možnost (dosáhnout) spravedlivého a trvalého míru (na Ukrajině), ale vyžaduje to, aby Rusko bylo ochotné spolupracovat," uvedl Carney na krátké tiskové konferenci po boku Zelenského v Halifaxu. Šéf kanadské vlády také odsoudil "barbarství, jehož jsme byli dnes v noci svědky" při ruských útocích na ukrajinské hlavní město.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil část bodů z návrhu mírové dohody, o které nyní jednají Ukrajina a Rusko s USA. Vedle zmrazení fronty jsou v ní také územní nároky, naopak vypadla podmínka právně závazného slibu, že Ukrajina nevstoupí do NATO.
Rusko v noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl dříve Zelenskyj. V Kyjevě a okolí se ocitlo bez elektřiny více než milion domácností, zraněných jsou desítky lidí. Dva lidé zahynuli.
Zelenskyj se má v neděli sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě. Hlavním tématem jednání budou nedořešené otázky v plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.
Lipavský: Muniční iniciativa vyšla Česko na dvě až tři miliardy
Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
Umělá inteligence se stala páteří moderní ekonomiky. Od bankovnictví přes e-commerce až po logistiku. Nyní stejný zlom čeká i cestovní ruch. Podle technologické společnosti Mews mají hotely zhruba rok na to, aby se na éru AI připravily. Jinak riskují, že zůstanou na okraji trhu.
Zatímco v bankách dnes algoritmy schvalují úvěry a v e-shopech řídí personalizaci nabídky, hotelnictví dlouho stálo spíše stranou digitální revoluce. To se rychle mění. Umělá inteligence se z okrajového nástroje stává klíčovou součástí provozu, marketingu i strategického řízení hotelů. A stejně jako v jiných odvětvích platí, že kdo adaptaci podcení, zaplatí ztrátou konkurenceschopnosti.
Na tento vývoj upozorňuje český technologický scaleup Mews, jeden z globálních lídrů v oblasti hotelových systémů. Podle společnosti bude následujících dvanáct měsíců rozhodujících – hotely, které do té doby nepřipraví svá data, procesy a IT infrastrukturu na práci s AI, se dostanou do podobné situace, jako by dnes podnikaly bez cloudu nebo online plateb.
Stejný postup jako v bankách a e-commerce
Z pohledu byznysu se hotelnictví vydává cestou, kterou si jiná odvětví prošla už dříve. Umělá inteligence zde optimalizuje ceny a výnosy, automatizuje administrativu, analyzuje chování zákazníků a pomáhá s rozhodováním v reálném čase. Pro management znamená rychlejší přístup k přesným datům, pro provoz menší chybovost a vyšší efektivitu.
Zásadní změna se odehrává i na straně poptávky. Vyhledávání a rezervace se postupně přesouvají z tradičních kanálů do konverzací s AI asistenty. Viditelnost hotelu tak čím dál méně závisí na výši marketingového rozpočtu a stále více na kvalitě dat, strukturovaném obsahu a technologické otevřenosti systémů.
Horkovzdušné balóny objevují Tunisko. Na Djerbě se rodí nový zážitkový byznys
Nad Djerbou, Douzem a Tozeurem se na podzim vznášely desítky horkovzdušných balónů. První ročník Balloons Event Show Tunisia nebyl jen efektní podívanou. Tunisko jím odstartovalo strategii, která má propojit turistiku, technologie a investice do jihu země. Cíl je jasný: přetvořit region v celoroční prémiovou destinaci a odlišit se od levné plážové konkurence.
„Umělá inteligence se stává novým rozhraním mezi firmami a zákazníky. Napříč sektory. Hotely nejsou výjimkou, jen přicházejí na řadu později,“ říká Wouter Geerts, ředitel výzkumu trhu společnosti Mews.
Technologie jako odpověď na personální krizi
Specifikem cestovního ruchu je dlouhodobý nedostatek pracovních sil. Hotely v Evropě i USA fungují s menšími týmy, zatímco tlak na kvalitu služeb, rychlost i ziskovost roste. Právě zde má AI zásadní ekonomický dopad protože přebírá rutinní úkony, reporting a základní komunikaci s hosty, zatímco lidem umožňuje soustředit se na služby s vyšší přidanou hodnotou.
Z technologického hlediska to znamená nutnost propojených systémů, otevřených API a práce s daty v reálném čase. Izolované nástroje přestávají stačit. Vítězit budou podniky, které dokážou AI integrovat do celého ekosystému, tedy od rezervací přes finance až po zákaznickou zkušenost.
Investice, která rozhodne o budoucnosti
„V bankovnictví nebo e-commerce je dnes technologická vyspělost samozřejmostí. V hotelnictví se z ní právě teď stává nutnost,“ upozorňuje Matt Welle, šéf Mews s tím, že AI není experiment ani marketingový doplněk. "Je to infrastruktura, na které bude stát celý byznys," dodává.
České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.
Ne zelený, spíš trochu nažloutlý, ale po úpravách maskérek televize vlastně celkem svěže vypadající Gri… pardon, nebo, chcete-li Grizman (z Grinch-Zeman) zmínil plénu, že nejdůležitější událostí uplývajícího roku byly parlamentní volby. Ty pana zapšklého osvěžily, jelikož minulá vláda padla.
Grizman ve „sváteční“ promluvě s chutí vyjmenoval, co všechno minulý premiér zpackal. Podle něj způsobil v Česku „nejdražší elektřinu“ z celé Evropy i nedostupné bydlení. Jako kámen v žaludku musel ležet tomuto českému Grinchovi Otakar Foltýn, který měl pod prezidentem Petrem Pavlem na starost boj proti ruským trollům. Zeman ho ve své krátké, pětiminutové řeči, neopomněl explicitně zmínit. Asi mu Foltýn svojí dobrou prací šlápl na ruské kuří oko.
Příspěvek k diskuzi?
Zeman maskoval svůj proslov jako nárok na příspěvek do občanské diskuse v demokratické společnosti. No, za prvé, Franta z Mostu nedostal na Primě svých pět minut. A za druhé, Zeman nikdy nikomu nedal slovo, jen sám sobě. Podpůrce demokracie? Tomu se směje nejenom Foltýn.
Bývalý prezident vyjmenoval dva konkrétní příklady amatérismu minulé vlády, která mu tak hodně hnula žlučníkem. Jen na okraj, vnitřnostmi bývalého prezidenta nehýbal jenom něčí amaterismus. K věci. Za prvé, je pozoruhodné, jak Zeman i na stará kolena a před ztrátou vědomí dokáže s řečnickým důkladem vyjmenovávat, že ho nakrknul ministr zemědělství, který byl podle něj jen teolog a ne zemědělec. Kdopak asi Zemanovi našpital tuto kritiku šéfa lidovců Miroslava Výborného? Že by největší agrárník v Česku?
Druhé Grinchovo veřejné seknutí mířilo na Zbyňka Stanjuru, asi už politickou mrtvolu, který podle zlého mužíka nemá ekonomické vzdělání. Alena Schillerová prý rozumí financím mnohem lépe. Žlutozelený zlo-děj zasel ve sváteční dny svá jedovatá semena. Bohužel mu mnohý ještě naslouchá. Svým naznačujícím, manipulativním způsobem radil na svatého Štěpána Klausovu fámulovi Petru Macinkovi, a také Andreji Babišovi, aby Turka jmenovali náměstkem na ministerstvu životního prostředí. A fakticky ho tam nechali vládnout. Zajímavé, k jakým poselstvím se v podání bytosti s jedinečnými vlastnostmi hodí vánoční svátky.
Komu byl projev věnován?
Není nejmenších pochyb, že to Macinka, Klausův bývalý mluvčí, a Andrej Babiš, vyslyší. Takže, vánoční poselství, Turek bude vládnoucím náměstkem.
Nejsmutnější na celé Zemanově televizní estrádě, možná jedné z posledních, je fakt, že si ani na stará kolena neodpustí jedovatosti a podpásové údery. Kde je moudrost stáří? Nenašla se? Pohádkový Grinch neměl žádné kamarády. Proto byl zapšklý a chtěl ukrást lidem Vánoce. Zemanovi rodiče se v jeho dvou letech rozvedli. Zeman vyrůstal jen s matkou a s babičkou. Jeho otec, se kterým se údajně nestýkal, zemřel, když mu bylo třináct let, v padesátých letech.
Jednomu by se chtělo nabídnout mu pomocnou ruku. Ale evidentně už je pozdě. Tato vánoční pohádka nedopadne dobře. Děti, dál nečtěte. Náš Grinch už je patrně příliš starý na to, aby se změnil. A kdyby přeci jenom existovala nějaká svatá bytost, která by ho mohla přivést k lepšímu. Kdo by to mohl být? Před dvěma roky přijel za Zemanem na jeho osmdesáté narozeniny na zámek u Hluboké v jižních Čechách Andrej Babiš.
Dárkem měly být peníze. Prý na nějakou jeho charitu. Ve sváteční čas je asi dobré se zdržet úvah, o jakou charitu by mohlo jít.
