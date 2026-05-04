Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Bernard Arnault
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Cena ropy roste, trhy klesají. To trvá zhruba dva tři dny; pak dojde k náznaku uklidnění situace na Blízkém východě a trend se otočí: cena ropy padá, trhy rostou. A pak zase naopak. Trhy se dostaly do velmi volatilní fáze, tradeři horečně reagují na geopolitické zprávy, skoro jako by neměli dlouhodobé strategie. A podobně volatilní je také majetek některých miliardářů. Proto v letošním roce prozatím sledujeme rychlé vzestupy i pády lidí, kteří dlouhodobě patří mezi nejbohatší na světě.

Jasným vítězem nadále zůstává Elon Musk, jehož majetek letos pravděpodobně dosáhne hodnoty 1 bilionu dolarů. Bude mu k tomu stačit úspěšně upsat na burzu část akcií SpaceX. Jeho jmění aktuálně přesahuje 650 miliard dolarů. Druhého v pořadí, Larryho Page z Googlu, tak nechává za sebou o více než 300 miliard. Také další členové první pětice působí v technologickém sektoru.

Bloomberg Billionaires Index

Nejbohatší lidé světa

TOP 10 podle odhadovaného čistého jmění

k 2. 5. 2026
1
Elon MuskUSA · Technology
$657B
+$6.59B
2
Larry PageUSA · Technology
$326B
+$1.13B
3
Sergey BrinUSA · Technology
$302B
+$1.06B
4
Jeff BezosUSA · Technology
$286B
+$3.34B
5
Larry EllisonUSA · Technology
$224B
+$11.1B
6
Mark ZuckerbergUSA · Technology
$216B
-$752M
7
Michael DellUSA · Technology
$179B
+$1.70B
8
Jensen HuangUSA · Technology
$164B
-$899M
9
Jim WaltonUSA · Retail
$157B
+$109M
10
Bernard ArnaultFrancie · Consumer
$156B
+$158M
Zdroj: Bloomberg Billionaires Index. Hodnoty jsou v amerických dolarech. Žebříček se mění podle vývoje trhů.

Nečekaný je jen propad majetku Larryho Ellisona z Oraclu, který letos přišel o 23 miliard dolarů. Důvodem je ale spíš korekce ceny akcií Oraclu z posledního kvartálu loňského roku, kdy se Ellisonovo jmění nakrátko přiblížilo hranici 400 miliard dolarů a Ellison v tu chvíli dokonce předstihl Elona Muska. Aktuálně je tak na páté pozici indexu miliardářů agentury Bloomberg.

Luxusní sektor v těžké depresi

Zajímavější je ale opačný extrém: miliardáři, kteří za letošních pár měsíců přišli o desítky miliard dolarů. Zde se totiž ukazují příběhy aktuální plíživé krize, která se zatím většinově vyhýbá Big Techu, ale některé sektory zasáhla v plné míře.

Jedním z nich je spotřebitelský sektor, a konkrétně jeho luxusní část. Naplno to pocítili vlastníci firem luxury segmentu, jejichž akcie letos výrazně ztrácejí, a to kvůli nepříliš přesvědčivým hospodářským výsledkům firem, a ještě horším výhledům na další měsíce.

Největším poraženým kalendářního roku 2026 je tak zatím Bernard Arnault, šéf a hlavní akcionář luxusního konglomerátu LVMH. Jeho majetek se letos propadl o více než 50 miliard dolarů, tedy o více než čtvrtinu hodnoty od začátku roku. Právě luxusní segment patří k těm, které aktuální geopolitický vývoj zasahuje nejvíce. S očekávaným nárůstem globální inflace v důsledku blokády Hormuzského průlivu se navíc mohou problémy dál prohlubovat. LVMH dlouhodobě řeší také nástupnický rébus. Arnaultovi je už 77 let a všechny jeho děti pracují na různých postech ve skupině. Kdo jej nahradí, zatím není jasné. Špatně zvolený nástupce by přitom pro investory mohl být dalším důvodem k prodeji akcií.

Zchudlý nejbohatší Asiat

Dalším sektorem, který je výrazně zasažen aktuálním děním, jsou asijské energie. Právě řada asijských států je závislá na energetických surovinách dovážených buď z Ruska nebo z Blízkého východu. Kombinace sankcí a již zmíněného uzavření Hormuzského průlivu se tak enormně podepisuje na výkonu asijských energetik.

To se zásadně projevilo na výkonu impéria indického miliardáře Mukeshe Ambaniho, který byl několikrát za sebou nejbohatším Asiatem. Jen za letošní rok se jeho jmění propadlo o 13 miliard (zhruba 12 procent). Důvodem byla kombinace vlivů. V posledním sledovaném kvartálu (Q4 FY26) vykázala společnost Reliance Industries meziroční pokles čistého zisku o 12,5 procenta, navíc EBITDA marže v klíčovém petrochemickém segmentu klesly o 130 bazických bodů. A pokud se nevyřeší situace v Perském zálivu, bude se problém Reliance Industries prohlubovat. Ambaniho klíčovým byznysem totiž je zpracování ropy na další produkty a tím, že ropa zdražuje, klesá marže.

Na hodnotě Ambaniho jmění se pak podepsal také výrazný odliv prostředků z indického trhu. Indické akciové trhy jako celek prošly v roce 2026 nejprudší korekcí za posledních 15 let a ztráta přesáhla částku 500 miliard dolarů. Jako největší „hráč“ na trhu byl Ambani přirozeně nejvíce zasažen celkovým odlivem kapitálu z indických akcií.

Greg Abel

Investiční kolos posílil: Berkshire zvýšila zisk o miliardy

Zprávy z firem

Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma.

ČTK

Přečíst článek

Pád indonéského mogula

Ještě většímu poklesu hodnoty majetku letos čelí další asijský energetický miliardář, Prajogo Pangestu z Indonésie. Ten od začátku ledna odepsal 21,5 miliardy dolarů, tedy téměř 50 procent svého jmění. Důvodem však není samotné podnikání, ale spíše ztráta důvěry investorů.

Na začátku roku 2026 vyvolala americká finanční společnost MSCI obavy kvůli indonéským pravidlům pro informování akcionářů. Kritizovala „netransparentní vlastnické struktury“, které podle investorů zvyšují riziko manipulace s trhem. Pangestu ovládá většinové podíly ve svých klíčových firmách, například 71 procent v Barito Pacific a více než 82 procent v Petrindo Jaya Kreasi. Takto vysokou koncentraci podílů v rukou jedné osoby trhy vnímají jako rizikovou. Vedla k masivním výprodejům, protože investoři reagovali na hrozbu snížení váhy indonéských titulů v globálních indexech.

Zvýšení cel USA na automobilový sektor EU může Německo stát 15 miliard eur

Trumpova cla zasáhnou i Česko: Německý autoprůmysl může přijít až o 15 miliard eur

Zprávy z firem

Zvýšení cel na automobily a nákladní vozy z Evropské unie, které oznámil americký prezident Donald Trump, by mohlo Německo připravit téměř o 15 miliard eur (asi 365 miliard korun) na produkci. S odkazem na Kielský institut pro světové hospodářství (IfW) to napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Umělá inteligence jako strašák i příležitost

Ačkoli je umělá inteligence největší investiční příležitostí současnosti, pro investory a držitele akcií může být i velkým strašákem. Své o tom ví zejména Mark Zuckerberg, jehož jmění se umí smrsknout o desítky miliard během jediného dne, když investoři přestanou věřit v možnost Meta Platforms AI dostatečně monetizovat a obhájit budoucími příjmy obří investice.

A velké propady v posledních měsících prožili také největší akcionáři Microsoftu, tedy Steve Ballmer (vlastnící přibližně 4 procenta akcií technologické firmy) a Bill Gates (cca 1 procento akcií Microsoftu).

Oba letos patří k nejvíce krvácejícím miliardářům a zatímco Ballmer letos ztratil zhruba 22 miliard, Gates přibližně 14. Oba propady přitom kopírují vývoj ceny akcií Microsoftu na burze.

Související

Yoko Ono má stále oči všude. Bretaňskému pivovaru zarazila pivo odkazující na Beatles

Bretaňský minipivovar L’Imprimerie vyrábí pivo s etiketami parafrázujícími známé osobnosti. S Johnem Lemonem ale narazil.
L’Imprimerie Brewery, s laskavým svolením
Dušan Kütner
duk

Bretaňský minipivovar vyrábí řemeslné pivo s etiketami a názvy parafrázujícími známé osobnosti. S Johnem Lennonem ale narazil do zdi. Třiadevadesátiletá vdova po slavném muzikantu Yoko Ono mu prodej piva s názvem John Lemon – Get Bock pod hrozbou tučné pokuty zakázala.

Bretaňský pivovar L’Imprimerie v městečku Bannalec byl nucen přestat prodávat citronové pivo ze své nabídky řemeslných piv nazvané John Lemon – Get Bock (na snímku čtvrté zleva). Název piva se slavným muzikantem na obalu odkazoval nejen na Lennona, ale i hit Beatles Get Beck z roku 1969. Bock je pak označení německého ležáku.

Když to Yoko Ono zjistila, pranic se jí to nelíbilo. A tak její právníci zasáhli s tím, že název piva jejího manžela zastřeleného v roce 1980 v New Yorku zesměšňuje, napsal server The Guardian.

John Citron se Yoko Ono nelíbí

Japonsko-americká umělkyně a vdova po hvězdě Beatles tvrdila, že šlo o porušení ochranné známky, kterou si zaregistrovala před deseti lety právě proto, aby zabránila případnému zesměšňování svého zesnulého manžela, zneužití jeho jména a pošpinění pověsti.

Adam Matuška

Z garáže k pivním Oscarům. Češi z Matušky znovu porazili svět

Enjoy

Rodinný pivovar Matuška zaznamenal další výrazný mezinárodní úspěch. Na letošním World Beer Cupu získal dvě stříbrné medaile, a to s pivem Desítka v kategorii Kellerbier or Zwickelbier a s Dvanáctkou v kategorii Czech-Style Pale Lager. Navázal tak na loňské zlato pro Broumy a znovu potvrdil, že patří k výjimkám nejen na české scéně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Majitel minipivovaru Aurélien Picard přitom prodejně velice úspěšné pivo prodával už pět let. A jak deníku řekl, etiketa, na které je karikatura rockové legendy s typickými kulatými brýlemi z plátků citronu, měla být vtipnou poctou zpěváku a skladateli, ne výsměchem.

„Byl to jen malý vtip: obrázek, který vykouzlí úsměv,“ řekl Picard. „Máme spoustu piv se slovními hříčkami založenými na jménech hvězd – a nikdy jsme s tím neměli problém,“ dodal. Jedno z piv se tak například jmenuje Mireille Mafieux, jiné pak třeba Jean Gol Potier, což je samozřejmě hříčka se jménem slavného módního návrháře.

Mastná pokuta

Minulý měsíc však Picard obdržel dopis od právníků Yoko Ono, kteří mu nařizovali, aby okamžitě přestal upravené jméno Johna Lennona používat, jinak mu bude za každý den prodeje vystavena pokuta.

„Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký podvod,“ řekl Picard deníku Guardian. „Teprve když jsem si šel na internet zjistit, zda ti právníci skutečně existují, objevil jsem, že jsem nebyl jediný, koho napadlo použít takovou slovní hříčku (Lennon/Lemon, pozn. aut.). Že byly i jiné případy a že ti lidé byli potrestáni,“ podotkl.

Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku

Michal Nosek: Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku

Názory

Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Právníci mě v dopise varovali, že pokud nepřestanu pivo prodávat, může dostat okamžitou pokutu 100 tisíc eur (asi 2,43 milionu korun) a dalších 1500 eur každý den, dokud s prodejem nepřestanu. To bylo fakt děsivé," popsal Picard případné následky neuposlechnutí.

„Netušili jsme, že ochranná známka John Lemon je registrována, a stejně tak nás ani nenapadlo to zkontrolovat,“ dodal.

BTS se vracejí na scénu

Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix

Enjoy

Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

A stejně tak mu na mysl nepřišlo ani to, že by se mohl dostat do centra pozornosti slavné umělkyně a celebrity, jako je Yoko Ono. Jeho minipivovar je opravdu mini – krom něj v něm pracují již jen dva zaměstnanci. Svou produkci ani neprodávají v super- či hypermarketech, ale sami jej rozváží do barů a creperií v okolí. 

Právníci na to přece jen zareagovali a po dohodě může Pickard prodat zbylé zásoby Johna Lemona, tedy asi pět tisíc lahví, a to do 1. července letošního roku. A ze skladu mizí rychle. „Lidé přijíždějí z celé Bretaně, aby si koupili pivo s touto etiketou jako suvenýr. Stane se z toho sběratelský kousek,“ míní Pickard.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Setkání po sedmi letech. Babiš se den před evropským summitem sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij (vpravo) a český premiér Andrej Babiš během svého setkání v Kyjevě na Ukrajině, úterý 19. listopadu 2019.
profimedia
ČTK
ČTK

Český premiér Andrej Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé, co se lídři sešli od Babišova prosincového opětovného nástupu do čela české vlády.

Babiš před odletem do Arménie odmítl komentovat témata rozhovoru s tím, že se ke schůzce vyjádří až po ní. S hlavou ukrajinského státu se naposledy sešel v roce 2019 v Kyjevě (viz hlavní snímek).

Český premiér před odletem do Jerevanu uvedl, že by se znovu mohl s prezidentem země, která čelí ruské invazi, setkat koncem června v polském Gdaňsku na konferenci k rekonstrukci Ukrajiny. Ta se uskuteční 25. a 26. června.

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

První krok k narovnání vztahů? Zelenskyj a Fico se vzájemně pozvali k návštěvám

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.

ČTK

Přečíst článek

Bilaterální jednání státníků se koná den před summitem Evropského politického společenství (EPC), kterého se oba zúčastní. Babiš během summitu plánuje jednat rovněž s dalšími evropskými lídry včetně britského premiéra Keira Starmera, srbského předsedy vlády Djura Macuta nebo moldavské prezidentky Maiy Sanduové.

Summit EPC se má zabývat energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.

Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Politika

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme