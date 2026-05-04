Strnadova CSG je pod palbou kontroverzního spekulanta, akcie prudce klesly
Akcie společnosti CSG klesly od osmnáct procent, to je nejvíce od ledna, kdy byla uvedena na nizozemskou burzu.
Akcie společnosti CSG zaznamenaly podle agentury Bloomberg nejprudší propad od svého lednového vstupu na burzu. Důvodem je zpráva spekulanta na pokles (short-sellera) Hunterbrook, která zpochybnila obchodní model tohoto dodavatele pro obranný průmysl.
Akcie této české společnosti se propadly až o 18 procent. Stalo se tak poté, co platforma Hunterbrook Media, divize společnosti Hunterbrook Capital, ve své zprávě uvedla, že si vybudovala takzvané short pozice v CSG, tedy sázky na pokles akcií. V současné době naopak drží long pozice v koši srovnatelných cenných papírů, tedy spekuluje na růst cen konkurenčních akcií.
CSG uvedla, že článek bere na vědomí, ale s jeho závěry důrazně nesouhlasí. „Text obsahuje nepřesnosti, selektivní interpretace a zkreslující tvrzení,“ uvedla společnost. Odmítla také náznaky, že by její prospekt či následná zveřejnění byly neúplné nebo zavádějící. CSG podle svých slov stojí za správností IPO dokumentace, potvrzuje odolnost svého obchodního modelu, článek dál analyzuje a vyhrazuje si veškerá práva.
Kontroverzní, ale vlivná firma
Hunterbrook je kontroverzní, ale vlivná firma: jde o neobvyklý americký hybrid mezi investičním fondem a investigativní redakcí. Sídlí v New Yorku a jeho model je postaven na tom, že vydělává peníze obchodováním na burze na základě vlastních novinářských investigací. Redakce zaměstnává investigativní novináře, kteří měsíce pracují na hloubkových reportážích o veřejně obchodovaných firmách. Hledají nesrovnalosti v účetnictví, nadhodnocené výrobní kapacity nebo etické prohřešky.
Hunterbrook Capital pak je investiční divize, která sází peníze na pokles (shortování) nebo vzestup (long) akcií firem, o kterých redakce píše. Fond provede obchod těsně předtím, než je článek zveřejněn.
Hunterbrook v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že provedl několikaměsíční investigaci toho, kolik munice česká skupina „skutečně vyrábí“.
Skupina CSG získala významný kontrakt na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Hodnota zakázky dosahuje téměř 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, detaily o odběrateli ani rozsahu dodávek ale kvůli citlivosti projektu nezveřejnila.
