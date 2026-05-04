Strnadova CSG je pod palbou kontroverzního spekulanta, akcie prudce klesly

Akcie společnosti CSG klesly od osmnáct procent, to je nejvíce od ledna, kdy byla uvedena na nizozemskou burzu.

Akcie společnosti CSG zaznamenaly podle agentury Bloomberg nejprudší propad od svého lednového vstupu na burzu. Důvodem je zpráva spekulanta na pokles (short-sellera) Hunterbrook, která zpochybnila obchodní model tohoto dodavatele pro obranný průmysl.

Akcie této české společnosti se propadly až o 18 procent. Stalo se tak poté, co platforma Hunterbrook Media, divize společnosti Hunterbrook Capital, ve své zprávě uvedla, že si vybudovala takzvané short pozice v CSG, tedy sázky na pokles akcií. V současné době naopak drží long pozice v koši srovnatelných cenných papírů, tedy spekuluje na růst cen konkurenčních akcií.

CSG uvedla, že článek bere na vědomí, ale s jeho závěry důrazně nesouhlasí. „Text obsahuje nepřesnosti, selektivní interpretace a zkreslující tvrzení,“ uvedla společnost. Odmítla také náznaky, že by její prospekt či následná zveřejnění byly neúplné nebo zavádějící. CSG podle svých slov stojí za správností IPO dokumentace, potvrzuje odolnost svého obchodního modelu, článek dál analyzuje a vyhrazuje si veškerá práva.

Kontroverzní, ale vlivná firma

Hunterbrook je kontroverzní, ale vlivná firma: jde o neobvyklý americký hybrid mezi investičním fondem a investigativní redakcí. Sídlí v New Yorku a jeho model je postaven na tom, že vydělává peníze obchodováním na burze na základě vlastních novinářských investigací. Redakce zaměstnává investigativní novináře, kteří měsíce pracují na hloubkových reportážích o veřejně obchodovaných firmách. Hledají nesrovnalosti v účetnictví, nadhodnocené výrobní kapacity nebo etické prohřešky. 

Hunterbrook Capital pak je investiční divize, která sází peníze na pokles (shortování) nebo vzestup (long) akcií firem, o kterých redakce píše. Fond provede obchod těsně předtím, než je článek zveřejněn.

Hunterbrook v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že provedl několikaměsíční investigaci toho, kolik munice česká skupina „skutečně vyrábí“.

Skupina CSG získala významný kontrakt na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Hodnota zakázky dosahuje téměř 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, detaily o odběrateli ani rozsahu dodávek ale kvůli citlivosti projektu nezveřejnila.

Až 120 větrníků u obcí? Vesnice v Nízkém Jeseníku se chystají na odpor

Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Po jednání v Moravském Berouně oznámili, že připravují společné memorandum, které chtějí příští týden poslat Ministerstvu pro místní rozvoj.

Stát chce pomocí akceleračních zón urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Návrh nyní počítá s 94 lokalitami po celé republice, kde by se projekty obnovitelných zdrojů měly povolovat jednodušším řízením. Původně bylo vymezeno 110 míst, úřad jich ale 16 vypustil. V Olomouckém kraji má vzniknout osm zón pro větrné elektrárny.

Výběr oblastí představí zástupci vlády v Praze 15. května. Kraje, obce i veřejnost budou moci připomínky podávat do 1. června včetně.

Na jednání v Moravském Berouně své výhrady představili zástupci 11 obcí. Požadují například zmenšení vymezených oblastí nebo změnu jejich umístění. Každá obec pošle připomínky samostatně, následovat má společné memorandum.

„Budeme se snažit zkoordinovat průnik postojů jednotlivých obcí, abychom mohli vytvořit společné memorandum k této věci, které by v obecné rovině mělo hovořit o tom, že nejsme a priori proti, ale že požadujeme, aby byly více zohledněny zájmy a stanoviska obcí,“ uvedl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek.

Až 250 metrů vysoké větrníky

Podle něj se obce shodují například na tom, že větrné elektrárny by měly stát nejméně kilometr od prvních domů. V kopcích nad Šternberkem se totiž počítá s větrníky vysokými až 250 metrů. Zástupci obcí zároveň chtějí, aby stát při přípravě akceleračních zón více zohlednil už připravované projekty větrných elektráren.

Výrazné výhrady má Moravský Beroun. Podle starosty Jana Hicze návrh ministerstva počítá se vznikem akceleračních zón u Norberčan, Hraničních Petrovic, Horní Loděnice a Dětřichova nad Bystřicí. V těchto lokalitách by podle něj mohlo vyrůst až 120 větrníků.

Zastupitelstvo Moravského Berouna proto minulý týden návrh jednohlasně odmítlo. Obává se negativního dopadu nových větrných elektráren na životní prostředí, krajinný ráz, kvalitu bydlení i hodnotu majetku města a obyvatel. Radnice připraví seznam námitek a pošle jej ministerstvu.

Připomínky mají také nedaleké Norberčany. Obec už má podle starosty Stanislava Hudáčka vymezenou oblast pro fotovoltaickou elektrárnu i rozšíření větrného parku. Další rozšiřování odmítá.

„Máme už vymezenou oblast pro stavbu fotovoltaické elektrárny i rozšíření větrného parku. Víc toho na svém území nechceme,“ řekl Hudáček.

Podle něj by prosazení akceleračních zón v současné podobě mohlo narušit křehkou rovnováhu veřejného mínění vůči větrným elektrárnám. Ohrozit by tak mohlo i současné investorské plány, které mají podporu samospráv.

Škoda poodhalila interiér chystaného elektromobilu Epiq

Škoda Auto zveřejnila první skici interiéru připravovaného modelu Epiq. Kompaktní SUV crossover má být nejdostupnějším elektromobilem značky a prvním sériovým modelem navrženým od počátku podle designového jazyka Modern Solid. Světová premiéra se uskuteční 19. května 2026 v Curychu.

Chystaný model má rozšířit nabídku bateriových vozů mladoboleslavské automobilky a zároveň naznačit, jak bude vypadat její nová designová éra. Podle firmy půjde o první sériově vyráběný model značky, jehož interiér vznikal od začátku v duchu designového jazyka Modern Solid. Ten klade důraz na jednoduché tvary, přehledné ovládání a praktické využití prostoru.

Zveřejněné skici ukazují kabinu s výrazně horizontálním členěním a jasně definovanými liniemi. Škoda uvádí, že koncept opouští tradiční pojetí přístrojové desky a má posílit dojem prostornosti i vzdušnosti. Interiér je navržen tak, aby řidiči i spolujezdci usnadnil orientaci v ovládacích prvcích.

Udržitelné materiály

Součástí kabiny bude otevřená odkládací schránka a volně stojící středová konzole. Ta má nabídnout mimo jiné prostor pro bezdrátové nabíjení telefonu. Atmosféru uvnitř vozu doplní tlumené osvětlení. Automobilka zmiňuje také použití udržitelných materiálů na vybraných částech interiéru.

Epiq má v nabídce Škody sehrát důležitou roli. Značka jej označuje za svůj nejdostupnější plně elektrický kompaktní crossover a počítá s ním jako s jedním z modelů, které mají přiblížit elektromobilitu širšímu okruhu zákazníků.

Novinka bude součástí evropské rodiny městských elektromobilů vyvíjených v rámci Brand Group Core koncernu Volkswagen. Škoda chce i díky Epiqu v roce 2026 zdvojnásobit portfolio plně elektrických modelů. Světová premiéra modelu Škoda Epiq je naplánována na úterý 19. května 2026, automobilka jej představí v Curychu.

