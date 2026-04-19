Biohacking: Večerní rutina rozhoduje o všem. Jaké chyby děláme před spaním nejčastěji

Alžběta Shejbalová

Večerní rutina funguje jako přirozené vyústění celého dne. Má totiž přímý dopad na to, jak se organismus zotaví během noci a s jakou energií vstaneme ráno. Večer je čas, kdy tělo postupně přechází z aktivního režimu do regeneračního, a tento přechod neprobíhá automaticky jen proto, že jsme unavení. Jak trávíme večer, ovlivní nejen rychlost usínání a hloubku spánku, ale i celkovou kvalitu regenerace.

Spánkový cyklus řídí hormon melatonin, jehož produkce se přirozeně spouští s poklesem světla. Umělé osvětlení, a zejména modré světlo z obrazovek, tento proces narušuje. Přítomnost takového druhu světla totiž vysílá mozku signál, že je stále den a máme být aktivní. Výsledkem je potom pozdější usnutí a tím i pravděpodobné zkrácení hlubokých spánkových fází. Ráno pak máme pocit, že spánek nebyl dostatečně regenerující, i když jsme strávili v posteli dostatek hodin. Jedním z nejúčinnějších kroků je proto snížení intenzity osvětlení v domácnosti v poslední jedné až dvou hodinách před spánkem a omezení obrazovek nebo alespoň použití filtru modrého světla. Teplé, tlumené světlo večer pak hraje roli signálu, který podporuje přirozené fyziologické nastavení našich biorytmů.

Roli hraje i teplota

Podobně důležitou roli jako světlo hraje i teplota. Tělesná teplota před usnutím má přirozenou tendenci klesat a tento pokles je jedním ze signálů, které usínání spouštějí. Teplá sprcha nebo koupel paradoxně tomuto procesu pomáhají, protože po výstupu z teplé vody dojde k rychlejšímu ochlazení povrchu těla, což usnutí urychluje. Chladnější prostředí v ložnici tento efekt podporuje a hlubší spánkové fáze jsou v chladnějším prostředí stabilnější. Naopak intenzivní fyzická aktivita těsně před spánkem teplotu zvyšuje a organismus aktivuje. Náročnější fyzickou aktivitu je tedy lepší plánovat do dřívější části dne, nejlépe s odstupem alespoň dvou hodin před ulehnutím.

Nervový systém potřebuje čas na přechod z reaktivního do klidového režimu a ten mu musíme vědomě vytvořit. Moderní večer je naplněn podněty ve formě obrazovek, které tento přechod komplikují. Udržují nervový systém ve stavu pohotovosti dlouho poté, co by si tělo přálo být v klidu. Večer je přirozeně vhodný čas pro nižší nároky na výkon a rozhodování, a pokud je to možné, vyplatí se náročnější úkoly přesunout na dřívější hodiny. Co naopak nervovému systému pomáhá, jsou opakující se, předvídatelné činnosti, jako čtení, lehké protažení, klidná procházka, ruční práce nebo jiné aktivity s nízkým kognitivním a fyzickým nárokem. Tyto činnosti jsou prospěšné kdykoliv, ale v kontextu večerní rutiny plní i roli přechodového rituálu, který tělu signalizuje blížící se odpočinek. Mozek se na tento vzorec postupně naladí a s každým opakováním přechod probíhá snadněji.

Biohacking: Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Pravidelná ranní rutina většinou slouží jako soubor návyků vedoucích k vyšší produktivitě, disciplíně nebo jednoduše lepšímu životu. Co nám ale také může umožnit, je celkově lepší regulace našeho organismu. První hodiny dne představují období, kdy se nastavuje základní fyziologický i mentální tón a jakým způsobem do nich vstupujeme, má dopad na to, jak bude tělo i mysl fungovat po zbytek dne. Jde tedy o vědomé vytvoření podmínek, ve kterých může organismus fungovat předvídatelněji, stabilněji a tak nějak s větší lehkostí.

Příjem jídla a tekutin večer má přímý dopad na kvalitu spánku. Větší jídla těsně před spánkem zatěžují trávicí systém v době, kdy by měl organismus přecházet do regeneračního režimu, což se projevuje horším usínáním, neklidným spánkem nebo ranním pocitem těžkosti. Ideální je zakončit hlavní jídlo dne dvě až tři hodiny před ulehnutím. Alkohol, který bývá vnímán jako prostředek k uvolnění, spánek ve skutečnosti fragmentuje a potlačuje hluboké spánkové fáze. I když můžeme usnout rychleji, regenerativní kvalita spánku je na všech úrovních horší. Kofein má poločas rozpadu v těle šest až osm hodin, takže káva odpoledne může ovlivňovat usínání, u citlivějších jedinců je tato hranice ještě dřívější.

Nedoceněnou součástí večerní rutiny je práce s myslí. Den s sebou přináší nevyřešené situace, otevřené úkoly a myšlenky, které se vracejí ve chvíli, kdy se snažíme usnout. Krátké zachycení těchto věcí na papír, ať už formou seznamu úkolů na zítřek nebo volného psaní bez struktury, pomáhá mysli je pustit, protože se sníží potřeba udržovat paměť aktivovanou. Podobnou funkci může plnit krátká reflexe nad proběhlým dnem. Stejně jako u ranní rutiny platí, že večerní sekvence funguje nejlépe tehdy, když je jednoduchá a konzistentní, bez zbytečných ambicí. Efekt je kumulativní a projevuje se postupně jako stabilnější energie, lepší nálada, kratší doba usínání a vyšší celková regenerace.

Když je kuchyně větší než byt. V Počernicích vznikl unikát z českého pískovce

V pražských Horních Počernicích vyrostla netradiční venkovní kuchyně, která svou velikostí i zpracováním výrazně přesahuje běžné domácí standardy. Projekt z českého pískovce spojuje tradiční řemeslo s moderním bydlením a umožňuje celoroční využití.

V Horních Počernicích vznikl projekt, který posouvá hranice běžného domácího zázemí. Rodinná firma Hrdina & České pískovce zde dokončila rozsáhlou venkovní kuchyni z přírodního kamene z vlastního lomu. Za realizací stojí soukromý investor, který požadoval flexibilní využití. Kuchyně je navržena tak, aby ji bylo možné podle počasí otevřít do zahrady, nebo naopak uzavřít a využívat i v zimních měsících. „Neprodáváme jen kámen. Vytváříme místo, kde se lidé scházejí. Kde se griluje, slaví a tráví čas s rodinou,“ říká zakladatel firmy Tomáš Hrdina.

11 fotografií v galerii

Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních. Pro srovnání, běžná kuchyně v českých domácnostech mívá kolem 12 až 15 metrů čtverečních.

Velkorysý prostor odpovídá i technickému řešení. Kuchyně disponuje šesti samostatnými ohništi, včetně pece na chleba a pizzu, udírny nebo litinového sporáku. Umožňuje tak širokou škálu přípravy jídel od grilování až po pomalé pečení.

Český pískovec

Základním materiálem je český pískovec z lomu Vyhnánov, kterého bylo použito přibližně 48 tun. Stavba vznikala bez prefabrikace, jednotlivé prvky byly ručně opracovávány přímo na míru. Tříčlenný tým kameníků na projektu odpracoval zhruba 600 hodin.

Součástí realizace je také masivní kamenný jídelní stůl o hmotnosti přibližně 3,5 tuny, jehož instalace si vyžádala kombinaci těžké techniky a precizní ruční práce.

Použitý pískovec se běžně využívá především při rekonstrukcích historických památek, jako jsou Pražský hrad, Karlštejn nebo barokní areál Kuks. V tomto případě ale našel uplatnění v současné architektuře.

Podle Hrdiny podobné projekty ukazují proměnu tradičních oborů. „Nejde jen o materiál, je to kámen s miliony let historie. A my z něj můžeme vytvořit prostor, který má smysluplnou hodnotu,“ dodává.

Projekt zároveň zapadá do širšího trendu investic do nadstandardního bydlení. Roste zájem o trvanlivé materiály, lokální zdroje a kvalitní řemeslné zpracování, které přináší nejen funkčnost, ale i dlouhodobou estetickou a užitnou hodnotu.

Češi tápou v energiích: čtvrtina nerozumí základům, polovina věří mýtům

Až čtvrtina Čechů má nízkou energetickou gramotnost a v základních otázkách kolem energií tápe. Nejčastěji nerozumí fungování záloh, cenám nebo rozdělení plateb. Vyplývá to z průzkumu společnosti epet, který zkoumal znalosti i praktické dovednosti domácností.

Šetření, do něhož se na přelomu února a března zapojilo 1002 respondentů prostřednictvím Českého národního panelu, ukázalo, že většina lidí sice má alespoň průměrné znalosti, ale výrazná část populace stále naráží na zásadní nejasnosti.

„Z dat víme, že 77 procent Čechů disponuje alespoň průměrnou mírou energetické gramotnosti, což není špatný výsledek. Pořád je tu ale čtvrtina domácností, která v oblasti energií výrazně tápe,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.

Nejčastější omyly

Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že si lidé mohou vybrat distributora energií. Myslí si to 45 procent Čechů a dalších 11 procent si není jistých. Ve skutečnosti je distributor dán podle místa bydliště a stará se o infrastrukturu i distribuci energie. Spotřebitel si může zvolit pouze dodavatele, tedy firmu, která energii prodává a fakturuje.

Problémy mají Češi i v orientaci v cenách. Například 44 procent lidí považuje dvoutarifní sazby za výhodnější vždy, bez ohledu na skutečnou spotřebu. Více než desetina respondentů se navíc mylně domnívá, že se tyto tarify liší podle velikosti jističe.

Další častou chybou je nepochopení záloh. Pětina lidí považuje za nejlepší nabídku tu s nejnižšími zálohami a podobný podíl si myslí, že snížením záloh lze ušetřit. „Narážíme na mýtus, že nízká záloha znamená nízkou cenu. Ve skutečnosti jde jen o splátkový kalendář na budoucí účet. Nízké zálohy často znamenají, že si spotřebitel vytváří dluh, který ho dožene při ročním vyúčtování,“ vysvětlil Šmíd.

Průzkum zároveň ukázal i nízkou aktivitu odběratelů. Téměř polovina Čechů nikdy nezměnila svého dodavatele energií. Paradoxně přitom právě lidé s nejnižšími znalostmi nejméně využívají srovnávače nebo rady odborníků, které by jim mohly pomoci se lépe zorientovat.

ERÚ ukazuje orientační ceny energií. Co z nich může vyčíst domácnost a kdo má zpozornět?

