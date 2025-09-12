Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Politika NATO v akci. Spouští operaci, která posílí ochranu východního křídla aliance

NATO v akci. Spouští operaci, která posílí ochranu východního křídla aliance

Generální tajemník NATO Mark Rutte
Profimedia
ČTK
ČTK

Generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Podle Rutteho nešlo ve středu o ojedinělý incident.

Ruské drony se objevily v minulosti i v Rumunsku, Estonsku či Litvě, uvedl generální tajemník aliance. "Ruská bezohlednost ve vzduchu podél našeho východního křídla se zvyšuje,“ prohlásil Rutte na společné tiskové konferenci s novým vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě  Alexusem Grynkewichem z USA. Podle šéfa NATO bude do operace zapojena "řada prostředků" od spojenců, včetně Dánska, Francie, Británie Německa a dalších.

"Jako obranná aliance jsme připraveni se bránit," prohlásil Rutte a incidenty, jaké se odehrály v Polsku, označil za "nebezpečné a nepřijatelné".

Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.

Podle agentury DPA bude operace zahrnovat mimo jiné dodatečné sledovací a protivzdušné obranné kapacity. Německo již dříve přislíbilo, že poskytne čtyři stíhačky Eurofighter místo pouhých dvou, které se mohou podílet na bezpečnostních letech nad Polskem. Jsou umístěny na letecké základně Rostock-Laage a očekává se, že budou k dispozici pro mise protivzdušné obrany v polském vzdušném prostoru nejméně do konce roku. Francie plánuje poskytnout tři stíhačky Rafale a Dánsko dva letouny F-16 a fregatu.

Česká republika rovněž již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Čeští vojáci se třemi vrtulníky by mohli být do Polska vysláni do tří dnů, uvedla ve čtvrtek ministryně obrany Jana Černochová.

"Vítám rozhodnutí generálního tajemníka NATO a Vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě spustit novou operaci Východní stráž - Eastern Sentry k posílení protivzdušné obrany východního křídla aliance. NATO chrání alianční prostor všude, kde je potřeba. V jednotě je síla," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. "Jasná odpověď. NATO je zárukou naší bezpečnosti. Starostové nedopustí, aby se to změnilo," podotkl ministra vnitra  Vít Rakušan.

Charlie Kirk
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že muž podezřelý ze středeční vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka na univerzitě v Utahu byl velmi pravděpodobně dopaden a je ve vazbě.

Šéf Bílého domu v rozhovoru se stanicí Fox News uvedl:  "Myslím, že jsme ho s velkou mírou jistoty dostali," řekl Trump s tím, že dotyčného udal někdo z jeho blízkého okolí. Zmínil přitom duchovního, který je zapojený do práce orgánů činných v trestním řízení. Podezřelému je podle prezidenta 28 až 29 let. Úřady dříve uváděly, že podezřelým je muž studentského věku. Na dopadení podezřelého se také podílel jeho otec, prohlásil Trump.

Guvernér amerického státu Utah Spencer Cox poté na tiskové konferenci oficiálně potvrdil zadržení Tylera Robinsona, kterého vyšetřovatelé podezřívají z vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka.

"Dostali jsme ho," řekl Cox. Poznamenal, že člen Robinsonovy rodiny kontaktoval rodinného přítele, který se následně obrátil na úřad šerifa.

Trump v rozhovoru s Fox News poznamenal, že Kirk byl skvělý muž a byl pro něj jako syn. Prezident doufá, že útočník dostane trest smrti. Už ve čtvrtek Trump potvrdil, že se zúčastní Kirkova pohřbu.

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu a Trumpova stoupence Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Chybí uran. Obnova zájmu o jadernou energii zvyšuje poptávku

Jaderná elektrárna Dukovany
ČTK
ČTK
ČTK

Obnova zájmu o jadernou energii znovu přitahuje pozornost k uranu, který je důležitým palivem pro jaderné elektrárny. Podle nedávné zprávy Světové jaderné asociace (WNA) se očekává, že poptávka po uranu do roku 2030 vzroste téměř o třetinu na zhruba 86 tisíc tun a do roku 2040 až na 150 tisíc tun.

V poslední době roste potřeba velkých a spolehlivých dodávek energie, které by podpořily rozkvět umělé inteligence (AI), a jaderná energie se tak po letech skepticismu po havárii ve Fukušimě v roce 2011 opět dostává do centra pozornosti. A s ní i palivo palivo pro ni potřebné.

Produkce z existujících dolů by přitom mezi lety 2030 a 2040 mohla klesnout na polovinu, což vytvoří významný deficit mezi potřebami jaderných reaktorů a dostupnou zásobou, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Experti upozorňují, že kromě obrovského množství kapitálu potřebného k realizaci jaderných ambicí bude uspokojení poptávky vyžadovat také rychlejší povolovací procesy, nové těžební technologie a rozšíření průzkumu uranu. "Signály poptávky jsou jasné," uvedl zakladatel poradenské společnosti Old Economy Mahesh Goenka. Podle něj by výraznější nárůst mohl přijít, pokud Západ začne plánovat a stavět nové jaderné reaktory. "Pokud by Západ skutečně dokázal vybudovat velký počet projektů reaktorů, znamenalo by to, že poptávka po uranu poroste mnohem rychleji, než uvádí současný scénář," řekl CNBC.

Trh s uranem je silně ovlivněn geopolitickými napětími kvůli zdrojům dodávek. Největším producentem je Kazachstán s podílem 40 procent na celosvětové produkci, z toho polovinu vlastní přímo stát. Rusko pak disponuje přibližně 40 procenty světových kapacit na obohacování uranu.

Podle odborníků nyní trh s uranem zažívá největší oživení za několik desetiletí. Hodnota trhu je sedm až deset miliard eur (170,5 miliardy až 243,5 miliardy Kč) a zaznamenává stabilní roční růst o jedno až dvě procenta.

Letecké opravny Job Air Technic

Strnad prodal další civilní provoz. Opravny Job Air Technic získali Litevci

Zprávy z firem

Miliardář Michal Strnad, majitel strojírensko-technologického gigantu CSG, prodal za nezveřejněnou sumu letecké opravny Job Air Technic. Po firmě Elton Hodinářská, která vyrábí hodinky Prim, je to druhá firma z portfolia skupiny, které se Strnad zbavil.

Michal Nosek

Přečíst článek

Analytici z Old Economy varují, že zásoby uranu z existujících projektů mohou ve druhé polovině 30. let výrazně klesnout kvůli vyčerpání ložisek. Aby byla budoucí nabídka zajištěna, je nutné nyní zahájit průzkum nových zdrojů, přesněji poznat existující ložiska a spustit licenční a povolovací procesy. Uran navíc jako komodita postrádá pokročilé systémy řízení cenového rizika, tedy strategie a opatření, která mají ochránit firmu nebo investora před nepředvídatelnými výkyvy cen komodity na trhu. To zvyšuje náročnost plánování a rozvoje nových těžebních projektů.

Trh s uranem se dlouho potýkal s tím, že se s ním obchoduje jen velmi málo a obtížně. Chicago Mercantile Exchange (CME) již v roce 2007 zkoušela termínové kontrakty pro uran, ale projekt nebyl úspěšný. Loni vznikla platforma uranium.io využívající technologii blockchain, která umožňuje obchodování s uranem jako s digitálními tokeny. Snaží se tak otevřít trh, který je tradičně ovládán institucionálními investory, i pro menší investory.

Nové způsoby investic do uranu podle vedoucího aplikací v uranium.io Bena Elvidge přitahují zájem nejen obchodníků s kryptoměnami, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio, ale i od tradičních investorů, například hedgeových fondů či fondů spravujících majetek bohatých rodin. Tito investoři oceňují, že mohou investovat do uranu bez složitého a náročného obchodování s fyzickým materiálem.

Generální ředitel firmy zaměřené na obohacování uranu Urenco Boris Schucht ale varuje před příliš rychlým zapojením technologií do trhu s jádrem. Podle něj je třeba současného oživení trhu využít ve spolupráci s vládami a zachovat tradiční postupy jaderné energetiky, které vyžadují čas kvůli bezpečnosti, plánování a návrhu reaktorů.

Datové centrum Google v Eemshavenu v Nizozemsku

J&T zakládá nový fond. Zaměří se na energetiku

Money

Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.

ČTK

Přečíst článek

