Výsledková sezona je tu. Investoři se více než na zisky zaměří na signály recese

Nadchází výsledková sezona za druhé čtvrtletí a celé pololetí. Trh očekává vysoký nárůst tržeb i zisků v energetickém sektoru. Nicméně pro aktivní investory tentokrát bude daleko důležitější sledovat, jak se mění marže jednotlivých firem, zda se mění nálada spotřebitelů a jaký dopad mají válka na Ukrajině a lockdowny v Číně. To naznačí, zda se blíží recese, nebo zda se situace obrací k lepšímu.

Jarní výsledková sezona byla pro mnoho firem smrtící. Zejména část technologického sektoru prožila krušné období a společnostem jako Netflix či Roblox, do té doby milované investory i spotřebiteli, propadly akcie o tři čtvrtiny a dodnes se z toho nevzpamatovaly.

Nyní statuje letní výsledková sezona, která je podle mnoha odborníků považována za klíčovou. Investorům totiž napoví, zda se přiblížila recese, o které stále více všichni mluví, nebo naopak zda se nálada a výkon ekonomiky odrazil ode dna a nastává změna k lepšímu, uvedl Bloomberg.

Klíčové pro chování investorů však tentokrát nebudou ukazatele tržeb a zisku, připomíná agentura Bloomberg. Ty totiž mohou sice růst, ale může to představovat paradoxně negativní zprávu: firmy by totiž různými účetními operacemi mohly chtít ještě naposledy ukázat skvělé výsledky, než přinesou výrazné propady, které příště svedou na celkovou situaci na trhu.

Paradox: Očekávání zisků rostou

„Je to podivná situace. Všichni mluví o blížící se krizi, ale analytici očekávání v posledních měsících zvyšují namísto toho, aby je snižovali. I proto se tentokrát vyplatí sledovat spíše pohyb marží jednotlivých firem a pak také komentáře vedení o trendech v poptávce,“ uvedla pro Bloomberg Anneka Treonová, šéfka investiční společnosti Van Lanschot Kempen.

A co se tedy vyplatí tentokrát sledovat? Agentura Bloomberg nabízí pětici klíčových faktorů, které výrazně ovlivňují aktuální dění a jež by investoři měli sledovat spíše než kolonku zisk:

Jak vás ovlivňuje inflace?

Klíčový bod, v němž se protínají hlavní problémy posledních let – pandemií omezené dodavatelské a logistické řetězce, válka na Ukrajině, růst cen energií a nedostatek velké části surovin. A také kolísající poptávka, protože kvůli inflačním očekáváním spotřebitelé do velké míry mění své návyky.

Největší problém bude mít právě spotřebitelský sektor, který nabízí zboží či služby koncovým zákazníkům. Zdaleka ne všichni si totiž mohou dovolit promítnou nárůst nákladů do koncových cen, upozorňuje Bloomberg. A tak můžeme pozorovat výrazný propad marží.

Zvlášť zajímavé pak bude sledovat výsledky segmentu luxusu. Hlavní hráči totiž v posledním pololetí zdražovali (a to i několikrát), protože si na nedostatek poptávky nemohli stěžovat. Nicméně kvůli nejrůznějším cestovním omezením (zejména ruských a asijských turistů), může dojít k obratu trendu.

Slovíčko na „r“

Stejně nebezpečná jako inflační očekávání mohou být očekávání recese. O setrvalém propadu jednotlivých ekonomik se spekuluje stále intenzivněji a například začíná převažovat konsensus nad tím, že americká ekonomika již v recesi formálně je. Tato očekávání se projevují na chování firem, které namísto poptávání úvěrů na rozvoj a investice, spíše kumulují cash a čekají na obrat trendu a příležitosti.

Ale očekávání recese ovlivňuje přirozeně také investory, kteří výrazně stahují prostředky z trhů a vyčkávají. Bloomberg také upozorňuje, že některé firmy mohou spekulace o útlumu ekonomiky využít k omluvě vlastních selhání pramenících ze špatného managementu.

Čínské lockdowny

Čína ovlivňuje téměř každého. A tak dobré zprávy ze sektoru zejména těžby a zpracování surovin a také z energetiky do velké míry ženou růst nejen tamních akcií. Na druhé straně však čínské úřady ve druhém kvartálu zavedly hned několikrát totální uzávěru klíčových oblastí včetně Šanghaje. Tamní kolabující přistav stejně jako zavřené fabriky významných nadnárodních firem pak značně umocnily dodavatelsko-logistické problémy na celém světě.

Čína pak je pro řadu společností zásadním trhem a kvůli lockdownům tyto společnosti utrpěly výrazné ztráty. Například oděvní gigant Nike proto předem ohlásil snížená očekávání zisků.

Evropa má problém: energie

Evropský energetický problém je natolik zásadní, že ovlivňuje celou evropskou energetiku. Podle Bloombergu jsou očekávání krušné zimy natolik negativní, že například investiční společnost Pictet Asset Management očekává propad evropských akciových trhů.

Dalším důležitým faktorem pro evropské akcie je vlna očekávaných zestátňování jednotlivých národních energetik. Jasný plán již oznámila Francie, která chce 100procentně vlastnit EDF. Německo chystá státní pomoc pro Uniper, který by připomínal vstup americké vlády do krachujících automobilek při minulé krizi.

A také česká vláda zmínila možnost opětovného zestátnění ČEZ. Ten navíc získal 74miliardovou podporu, aby dokázal nadále fungovat na energetické burze.

Pro srovnání: podle Bloombergu se očekává 200procentní růst zisků v americkém energetickém sektoru, ačkoli jinak průměrný nárůst zisků amerických firem se pro aktuální výsledkovou sezonu očekává ve výši čtyř procent.

Slábnoucí euro

Problematická pozice eura pokračuje. ECB stále nenašla recept, jak zvýšit sazby a zároveň zabránit krachu některých států, a proto je její měnová politika stále velmi uvolněná. V důsledku toho a kontinuálního posilování dolaru může aktuální kondice eura výrazně ovlivnit příjmy zejména importérů zboží či surovin na evropské trhy. Ale dopady to může mít také na výrobce, kteří závisejí právě na dovezených surovinách nebo komponentech, nebo na segment turismu.

Na druhé straně exportně orientovaní výrobci mohou ze slabého eura naopak těžit, což se týká také automobilového průmyslu, upozorňuje Bloomberg.