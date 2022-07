Týden tradera: Bouře na akciích ustaly. Střídá je kolaps na energetickém trhu

První červencový týden přinesl mírné zotavení akcií po bouřlivém prvním pololetí. Kurzotvorných zpráv však bylo méně. Investoři se stále ptají, je již potenciál recese zanesen do cen aktiv? Máme se obávat další prudkých poklesů, nebo je to úplně nejhorší již za námi? To jsou otázky, které se honí hlavou býkům i medvědům napříč investicemi. Pravda bude asi někde uprostřed. Faktem je, že jsme vstoupili do historicky sezonně lepšího období pro akcie.

Americká centrální banka zveřejnila zápis ze svého posledního jednání. Představitelé Fedu v červnu zdůraznili potřebu bojovat s inflací, i kdyby to mělo znamenat zpomalení ekonomiky, která se již zdá být na pokraji recese. Členové Fedu uvedli, že na červencovém zasedání pravděpodobně dojde také k dalšímu posunu o 50 nebo 75 bazických bodů nad rámec zvýšení o 75 bazických bodů schváleného v červnu.

Při diskusi o možných politických opatřeních na nadcházejících zasedáních účastníci nadále předpokládali, že k dosažení cílů bude vhodné pokračující zvyšování sazeb. To jsou negativní zprávy pro euro, které nadále pravidelně oslabuje proti dolaru a postupuje k paritě. Euro se tak proti dolaru nachází na nejnižší úrovni od roku 2023. Americká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla o 1,6 procenta a podle údajů sledovaných atlantským Fedem se ve druhém čtvrtletí sníží o 2,1 procenta. Tím by se ekonomika dostala do technické, i když historicky mělké recese.

Evropa v zajetí zelených snů

ECB uvažuje nad úpravou svého portfolia firemních dluhopisů jehož hodnota je přes 340 miliard eur. V rámci změn bude kladen daleko více důraz na investice do dluhopisů, které vydaly společnosti zaměřené na ekologii. Jedná se o jednoznačný krok směrem k boji proti globálnímu oteplování. Věc se neslučuje ze standardními pravidly měnové politiky. Banka zatím nepřiblížila trhům, jak chce bojovat s rozdílnými výnosy na dluhopisech jižního křídla měnové unie.

Obavy z recese v eurozóně rostou spolu s tím, jak průmysl a domácnosti zůstávají pod tlakem cen elektřiny a plynu. Ta čísla jsou stále hrozivější. Ruská federace skrze Gazprom stále snižuje dodávky plynu do Evropy. Ty jsou již takřka čtvrtinové z úrovně v březnu. V Německu to šroubuje cenu elektřiny na rok 2023 na 420 eur za megawatthodinu (MWh), kontrakt na plyn v prosinci je pak na úrovni 170 EUR/MWh.

Trh s energiemi kolabuje

Německá vláda bude muset zachránit společnost Uniper, která je pod tlakem poklesu dodávek plynu, nákup akcií společnosti by mohl dosáhnout až úrovně pět miliard eur. Ve Francii situace není lepší, ale spíš horší. A to jsou z hlediska energetického mixu na tom o něco lépe. Společný trh s elektřinou v Evropě postupně tedy stále víc kolabuje. Francie v reakci na danou situaci navrhla odkup zbývajících akcií energetiky EDF. Společnost není v nejlepším stavu, zpoždění příprav nových reaktorů a za stropování cen elektřiny si vybírá svou daň. Zadlužení firmy poroste přes 61 miliardy eur. Prezident Macron možnost zestátnění naznačil již před několika měsíci. Podle výzkumného think-thanku Oxford Economics je pro tuto zimu naprosto reálné, že dojde k přídělovému hospodaření s plynem. Věc se má týkat i ČR.