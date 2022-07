Petr Pavel: Čeká nás období sociálního pnutí. Vládě se nedaří správně komunikovat se společností

Rusko je aktuálně náš nepřítel, to je jasné. Ještě horší by to mohlo být s Čínou, říká vysloužilý armádní generál Petr Pavel, zasloužilý voják a dalo by se říct i válečný hrdina, aktuálně horký favorit na budoucího prezidenta České republiky. Geopolitická témata jsou mu blízká. Rozhovorem s generálem Pavlem zahajuje Newstream letní seriál rozhovorů s kandidáty na prezidenta. Nazvali jsme ho „Kafe s prezidentem“.

Pavel přes léto nepovede kampaň, lidé podle něj mají v létě jiné starosti. Až na podzim chce dokončit sběr padesáti tisíc podpisů nutných ke kandidatuře. Sponzory však již našel, na sklonku června je veřejně představil.

Jsou to zejména podnikatelé nové generace, hlavně z řad IT branže, jako Václav Muchna, zakladatel Y-Softu, nebo Michal Nýdrle, který úspěšně prodal firmu Kindred zaměřenou na marketing a sběr dat. Ale i další. Na kampaň mohou kandidáti podle zákona použít maximálně padesát milionů korun. S tím Pavel asi nebude mít problém. A co je podle něj kromě války na Ukrajině klíčové téma dneška? „Musíme chránit náš národní zájem,“ říká.

Musíme vnímat, že Rusko je teď naším nepřítelem a protivníkem. Chová se tak, mluví tak, takže ho tak musíme brát.

Nebude pro vás nevýhodou, že začnete kampaň až v září, zatímco jiní kandidáti budou přes léto objíždět republiku?

Pokud jde o sběr podpisů, může to být určitá nevýhoda. Na druhou stranu, přes léto je sběr podpisů sám o sobě komplikovaný. Lidé jsou na dovolených a mají jiné starosti. Efektivita tedy není tak vysoká. Počítám, že přes léto budeme sbírat podpisy stejnou formou jako dosud. Tedy prostřednictvím podporovatelů a dobrovolníků, kteří se nám sami hlásí. Intenzivní podpisovou kampaň zahájíme až začátkem září. V té době už budou lidé více naladěni na volby, a také budou zpátky v Česku.

Nevadí vám, že přes léto nebudete vidět, zatímco jiní kandidáti budou vidět?

Viditelnost kandidátů není dána jen ježděním po republice. Je zřejmé a pochopitelné, že přes léto zájem lidí o politiku klesá. Navíc si nemyslím, že bych byl celkově málo vidět. Souvisí to i s aktuálním děním v bezpečnostní oblasti. Od vypuknutí války na Ukrajině více než dřív jezdím po besedách a vystupuji na různých konferencích a v médiích v Česku i v zahraničí. Vnímám tak „z první ruky“ jaké mají lidé obavy z nejisté budoucnosti a snažím se na ně reagovat.

Data místo emotivních argumentů

Prezidentská kampaň se povede v době, kdy na Čechy plně dopadne energetická krize. Jaké máte v této oblasti pro potenciální voliče poselství, jaké by mělo být řešení?

Mám na to svůj názor. Nelíbí se mi, že vláda nedává více prostoru odborné diskusi a doporučením odborníků a že svá opatření srozumitelně nekomunikuje veřejnosti. Zatím jsem neviděl jedinou analýzu, která by veřejnosti jasně představila možná řešení dnešní krize, jejich dopady na stát a občany, a výhled do budoucna.

Naopak slyšíme spoustu emotivních argumentů, které se nedaří odrážet. Například tlak na zvyšování platů o výši inflace. Na první pohled to sice zní hezky, ale kdyby lidé na konkrétních číslech a datech viděli, jaké dopady by to přineslo z hlediska vývoje inflace do budoucna, věřím, že naprostá většina soudných a rozumných by pochopila, že touto cestou jít nemůžeme. Kvůli souběhu několika krizí nás čeká období sociálního pnutí. Pokud ho chceme zvládnout, je třeba dodržovat pravidla a zásady krizového managementu. A to se vládám opakovaně nedaří.

Ať se bavíme o krizi, covidové, migrační nebo teď energetické, krizové řízení stojí na stále stejných principech. Mělo by vycházet z odborného hodnocení. Návrhy na řešení musí být podloženy argumenty expertů, jak na ekonomiku, tak na sociální politiku. A tyto návrhy potom musí všichni relevantní aktéři jedním hlasem komunikovat veřejnosti. Ačkoli řešení nebude ideální, protože takové neexistuje, musíme vysvětlit, že prosazujeme variantu, která bude ze všech dostupných nejméně bolet a povede nejrychleji k cíli. Zároveň bude odrážet, že jsme společnost relativně bohatá, a také solidární. Že budeme pamatovat na ty, kteří jsou krizí postiženi nejvíc. Řešení určitě jsou, mluvil jsem o tom s mnoha odborníky. Zatím ale nemám pocit, že by se jim dostávalo odpovídající pozornosti.

Jakou skupinu voličů vlastně oslovujete? Jistě řeknete, že všechny, ale na koho míříte? Na mladé, na starší, chudé nebo bohaté, na Prahu, na vesnici? Čí jste kandidát?

Může to znít jako klišé, ale nikdy jsem si nehledal specifickou „škatulku“ a tím ani skupinu voličů. Obecně jsou to lidé ochotní diskutovat o problémech, kteří dokáží naslouchat a o věcech přemýšlet. Myslím, že podporovat mě budou voliči, kteří nenaskakují na prázdné řeči o jednoduchých řešeních, která ve skutečnosti nevedou k cíli. Na tyto voliče se chci zaměřit.

Chápu, že pro část společnosti budu naprosto nevolitelný, protože dávají přednost populistickým argumentům. Ale jsem přesvědčen, že většina naší společnosti dokáže kriticky myslet a oceňuje, když s nimi politici mluví narovinu. A pokud se jim fakta dobře vysvětlí, a zatím v tom naši politici nebyli úplně silní, tak situaci pochopí.

Máte stratéga pro komunikaci s veřejností?

Mám stratéga i specialistu na komunikaci. Když říkám, že jsem byl ve své praxi vždy zvyklý opírat se o odborníky, tak to samozřejmě dělám i teď. Nikdo není expertem na všechno. A já rozhodně nepředstírám, že bych byl expertem na strategickou komunikaci nebo na volební kampaně. Takže si raději nechám poradit.

Mladé generaci není politika lhostejná

Můžete své odborníky jmenovat?

Samozřejmě. Stratégem je Michal Repa, který byl, mimo mnohé další úspěšné volební kampaně, i volebním stratégem prezidentky Čaputové. A expertem na komunikaci a sociální média je Martin Burgr, který také pracoval v týmu prezidentky Čaputové.

Chcete oslovit i mladé voliče? A jakým způsobem, máte strategii na mladé?

Jak jsem řekl, nevybírám si žádnou specifickou skupinu voličů. Moje nabídka je pro všechny stejná. Ale když jsem mluvil o kritickém myšlení a voličích, kteří se dívají spíš do budoucna než do minulosti, tak myslím, že se to týká právě velkého počtu mladých lidí.

Za poslední dva roky jsem udělal přes tři stovky besed a přednášek. Naprostá většina byla ve školách. V tom právě vidím velký potenciál. Že mladí lidé nejsou lhostejní a zajímají se, co se kolem nás děje. Politiku bychom měli dělat tak, aby se mladí lidé cítili být součástí řešení. Nejhorší, co by nás mohlo potkat je, že mladá generace bude lhostejná. Ale rozhodně nejsou mladí lidé jedinou skupinou voličů, jejichž prezidentem chci být.

Rusko je nepřítel

Klíčové téma současnosti je válka na Ukrajině se všemi svými dopady. Jaký má mít Česko vztah s Ruskem?

Česká republika se musí řídit, jako všechny ostatní země, svým vlastním národním zájmem. A tím je, abychom byli bezpečnou zemí a měli garance pro další ekonomický i sociální rozvoj. Za současné situace toho nelze dosáhnout jinak než partnerstvím s našimi spojenci v NATO a Evropské unii.

Musíme tedy být jejich pevnou součástí a hrát aktivní roli. Nejen slovy, ale reálnými kroky. Být konstruktivní partneři, kteří se navzájem respektují, ale mají svůj názor a dokážou si za ním stát. Neznamená to, že budeme vždy jásat nad každým návrhem, který vzejde ze strany našich silnějších a větších spojenců. Pokud s ním nebudeme souhlasit, musíme vyargumentovat proč, a přinést alternativní návrh. V tom vidím smysl partnerství. A právě to bude klíčové i pro budoucí vztah s Ruskem.

Musíme vnímat, že Rusko je teď naším nepřítelem a protivníkem. Chová se tak, mluví tak, takže ho tak musíme brát. A jako celé společenství demokratických zemí musíme toto chování jednoznačně odmítnout.

Je nějaké další důležité téma, které byste zdůraznil při prezidentské kandidatuře?

Zdůraznil bych, že pro nás je životně důležité hrát konstruktivní roli ve společenství demokratických zemí. Abychom přistoupili s větší odpovědností jak k členství v Evropské unii, tak v NATO. Alespoň základní jednota pro nás bude důležitá nejen ve vztahu k Rusku, ale i ve vztahu k Číně.

Jestli jako demokratické země nebudeme umět postupovat společně a budovat jasnou a srozumitelnou politiku ve vztahu k těmto strategickým soupeřům, začneme ztrácet. Čína na rozdíl od Ruska disponuje všemi atributy globální velmoci. A bude i nadále usilovat o globální dominanci. Když nedokážeme být dostatečnou protiváhou ve všech oblastech, dojde ke starému známému rozděl a panuj. Čína si nastaví pravidla podle svého. Jestli tohle nechceme, musíme se dívat dál do budoucna než na nejbližší volby.

Jste považován za jednoho z favoritů prezidentských voleb. Jste připraven i na „špinavější“ část kampaně, například ve druhém kole. Že po vás nějaký soupeř, zaspekuluji, že třeba Andrej Babiš, „půjde“?

Připravit se na sto procent na možnou špínu nelze. Vždy jsem se snažil předcházet zákulisním praktikám tím, že jsem neměl žádné třinácté komnaty. Vždy jsem se snažil chovat tak, abych si to mohl obhájit. A abych se za to, co jsem dělal, nemusel stydět. Když jsem nějakou chybu udělal, tak jsem se k ní přihlásil. Pokud se v kampani objeví cokoliv, co se zakládá na skutečnosti, už o tom všichni vědí. Jsem připraven to vysvětlovat znovu a znovu. Pokud se objeví něco nového, co by mě mělo poškodit, bude to s největší pravděpodobností fabrikát, a na to se úplně připravit nedá.

Jsem jen člověk, a tak chybuji

Zdá se, že mluvíte o svém předrevolučním členství v KSČ…

Mluvím o celém svém životním a profesním příběhu. Všechno, co bych považoval za rizikové, jsem zveřejnil. Vnímám, že pro mnoho lidí je mé čtyřleté členství v KSČ před rokem 1989 jakési stigma. Jakoukoliv stigmatizaci a paušalizaci jsem vždy považoval za škodlivou.

Jsme lidé a děláme chyby. Záleží ale, jak se k té chybě postavíme. Vždy jsem respektoval pravidlo druhé šance. A mnohem lépe jsem vnímal lidi, kteří dostali druhou šanci a využili ji než ty, kteří zatvrzele tvrdili, že žádné stinné stránky nemají, že v životě chyby nedělali.

Záleží na lidech, jak si to vyhodnotí. Pro někoho může být mé předlistopadové členství v komunistické straně diskvalifikující. Těm, kteří o tom budou alespoň trochu přemýšlet a posuzovat poměr čtyř let v KSČ, kam jsem vstoupil v jednadvaceti letech vlivem nedostatku zkušeností a informací, a třiatřicet let mé práce po revoluci, asi dojde, za jakými hodnotami jsem stál a pevně stojím.

Pokud byste se stal prezidentem, kdo by byl kancléřem?

Tak daleko jsem ještě neuvažoval. I když samozřejmě ctím zásadu, kdo je připraven, není zaskočen. Proto na možném složení týmu budu také pracovat.

Otevřel byste pražský Hrad veřejnosti?

Zcela určitě ano. Zpočátku byla opatření omezující vstup veřejnosti oprávněná, protože existovala bezprostřední hrozba teroristických útoků. Ale že Hrad zůstal téměř nedobytnou pevností, do které se občan musí celkem ponižujícím způsobem dostávat, považuji za nepřijatelné. Tomu již bezpečnostní situace neodpovídá. Hrad jako kulturní a historické dědictví by měl být místem, které žije a slouží lidem. Mělo by se tam například konat víc společenských a kulturních akcí. Což bych rozhodně podporoval.

Jak byste přistupoval ke jmenování členů bankovní rady ČNB? Což je jedna z významných kompetencí prezidenta a nyní kolem toho byl celkem velký rozruch.

Výběr lidí by měl být co nejvíce kvalifikovaný. Nikdo není expert na všechno, ani prezident. Měl by se proto opírat o odborníky. A to bych udělal. Konzultoval bych výběr s odborníky napříč názorovými proudy, což umožní vybrat člověka, který je nejen plně kvalifikovaný, ale také požívá důvěry a respektu. Jmenování by mělo být vždy na základě doporučení.

Uděloval byste milosti?

Na jedné straně je milost trochu reliktem monarchie. Ale na druhé straně to vnímám jako možnost poslední záchrany, jako humanitární gesto, které prezident může použít v případech, kde justice z hlediska uplatňování zákona může být krátká. Mluvím o případu, kdy je třeba odsouzený člověk v terminálním stádiu nemoci. Nevidím smysl v plošných amnestiích, ty považuji za škodlivé. A nevidím smysl v amnestiích, kde je nějaký individuální nebo skupinový zájem. Odstrašujícím případem je pro mě amnestie pro Miloše Baláka (šéf lánské obory – pozn. red.). Ta je příkladem, jak by amnestie udělována být neměla. Popřela roli soudů, které pravomocně rozhodly ve věci, která byla bez jakékoliv pochyby prokázána. V tomto případě prezident zasáhl proti soudní moci, to je špatně.

Komu byste typově jako prezident udělil na výročí vzniku republiky řád?

Sám jsem zažil udělování státních vyznamenání. Obdržel jsem jedno z prvních od prezidenta Havla. Tehdy to mělo úplně jinou atmosféru, než jakou jsem v sále vnímal později už jen jako pozorovatel. Velice špatně na mě působila degradace celého toho procesu. Člověku bylo líto lidí, kteří si vyznamenání zasloužili, ale stáli po boku těch, kteří byli, diplomaticky řečeno, politickými nominanty.

Někteří lidé potom odmítali převzít vyznamenání, čímž se jeho hodnota významně snížila. Je to dáno způsobem výběru oceňovaných. Je třeba pamatovat, že to nejsou vyznamenání prezidenta, ale vyznamenání státní. Prezident by měl proto respektovat doporučení širší skupiny lidí. Nevidím důvod, aby pro každou kategorii vyznamenání nebyl nějaký poradní sbor z daného oboru.

Bude se vaší kampaně účastnit vaše žena, potenciální první dáma?

Moje žena není úplně kampaňový typ. Samozřejmě mě podporuje. Podporovala mě v minulosti a bude mě podporovat i nadále. Kampaně se určitě zúčastní, ale v rozsahu a formou, které pro ni budou přirozené. Rozhodně nebude vyumělkovanou tváří, která na sebe bude neustále upozorňovat. Najde si místo, které bude důstojné, a které jí bude vyhovovat.