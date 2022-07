Německo následuje Francii. Stát se chystá převzít třetinu energetické společnosti Uniper

Německý stát by mohl v Uniperu převzít více než 30procentní podíl. Vláda se totiž obává o úvěrový rating této energetické společnosti, která je největším odběratelem ruského plynu v Německu. Uvedl to hospodářský deník Handelsblatt.

Handelsblatt v úterý informoval, že Berlín jedná o nákupu balíku nových akcií, čímž by ve firmě získal čtvrtinový podíl, a také o možném tichém společenství, neboli akciovém nástroji bez hlasovacích práv. Zdroje listu uvedly, že existují obavy, že by podpora společnosti pouze ve formě tichého společenství a blokační menšinou nemusela stačit k udržení investičního ratingu Uniperu.

Uniper se minulý měsíc stal první německou energetickou společností, která vyvolala poplach kvůli nedostatku plynu a jeho prudce rostoucím cenám, a uvedla, že jedná o možné vládní záchraně. Německá vláda následně schválila novelu zákona, která jí umožňuje zachránit energetické společnosti, které se dostanou do finančních potíží kvůli prudkému růstu cen energií. Chce tak zabránit řetězové reakci, která by nakonec dopadla na spotřebitele.

Akcie Uniperu dnes v reakci na zprávu přidávají přes devět procent. Od začátku roku ale ztrácejí téměř 74 procent.

Francie hodlá zcela zestátnit EDF

Francie se rozhodla k šokujícímu kroku. Stát se chystá stoprocentně ovládnout energetický kolos EDF, uvedla francouzská předsedkyně vlády Elisabeth Borneová. Nyní vlastní podíl 84 procent.

„Klimatická krize si žádá silná, radikální rozhodnutí. V tuto chvíli potřebujeme absolutní kontrolu nad výrobou elektřiny a nad budoucností energií. Musíme zajistit energetickou samostatnost, abychom dokázali čelit dopadům války a dalekosáhlých změn, které jsou před námi,“ prohlásila Borneová podle agentury Bloomberg.

Akcie společnosti na to zareagovaly prudkým růstem téměř o deset procent, tržní kapitalizace volně obchodovaného podílu společnosti tak činí 33,4 miliardy eur.

Zestátnění strategicky významných energetických společností či jejich výrobních částí zvažuje více evropských států. Mezi nimi je také Česká republika, v důsledku čehož hodnota akcií ČEZ za poslední dva týdny dramaticky poklesla.