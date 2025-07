Neviditelné Euro. Proč se o ženský fotbal nikdo nezajímá?

Ve Švýcarsku se aktuálně hraje o evropský titul ve fotbale. Že o tom moc (nebo vůbec) neslýcháte? To bude tím, že hrají ženy. Přitom právě jejich týmy by si pozornost zasloužily. Cesta na vrchol je totiž v případě těchto hráček obzvláště trnitá a lemovaná odříkáním a přehlížením.

Začátek léta patří hned několika sportovním událostem. Hrál se fotbalový šampionát klubů, kde vcelku trapně vzal pozornost vítězné Chelsea Donald Trump, sportovní fanoušci sledují Tour de France a tradičně také tenisový grandslam ve Wimbledonu. Tak trochu mimo hlavní proud se odehrává fotbalové Mistrovství Evropy žen, což dobře ilustruje, jakou pozici ženský vrcholový sport má.

Ženskému fotbalu se obecně věnuje méně pozornosti než mužské variantě, přestože se taktéž jedná o vrcholový sport. Situace se poslední dobou trochu mění. Například v Anglii, kde se fotbal těší velkému zájmu, si ženského národního výběru začali fanoušci všímat před dvěma lety díky světovému šampionátu. „Lvice“, jak se fotbalistkám přezdívá, tehdy skončily druhé za Španělkami, média o jejich cestě hojně psala a z některých hráček se staly poměrně známé celebrity.

O žádné rovnosti se ale hovořit nedá, což potvrzuje i finanční stránka. Fotbalistky si sice mohou pochvalovat, že oproti evropskému šampionátu z roku 2022 dostanou více než dvojnásobné prémie – tehdy se mezi týmy rozdělilo 16 milionů eur, nyní to je 41 –, radost však bledne při zmínce, kolik si rozdělují muži – propastných 331 milionů eur. Pro pořádek je nutné uvést, že v ženském turnaji nastupuje 16 týmů, zatímco mezi muži jich hraje 24, i když i to je velmi chabou polehčující okolností. A když se podíváme do národních soutěží, obrázek se nijak nezlepší.

Stále nedůstojné peníze

Léto je ve fotbale časem příprav na novou sezonu. Zbrojí i ženské fotbalové týmy, což se také minulý týden dostalo do titulků britských sportovních rubrik. Arsenal se totiž dohodl s Liverpoolem na přestupové částce za útočnici Olivii Smithovou, která se tak může stát první hráčkou světy, za níž tým zaplatí přes milion liber (přes 30 milionů korun). Dosud byla nejdražší hráčkou Američanka Naomi Girmaová, která přišla v létě do londýnské Chelsea.

Dvacetiletá kanadská hráčka skórovala v první sezoně v nejvyšší anglické lize dvacetkrát a její jméno svítí u zhruba třetiny gólů Liverpoolu. Určitě má našlápnuto ke skvělé kariéře. Kdyby byla mužem, jistě by byla globální celebritou. Je vidět, že se i ženský fotbal profesionalizuje a kluby se začínají snažit. Opět ale přichází čas na srovnání – nejdražším přestupem fotbalové historie byl odchod brazilce Neymara FC Barcelona do Paris Saint-Germain za více než 220 milionů eur.

Ne každá fotbalistka má však alespoň zlomek štěstí, aby se mohla těšit z podmínek jako Olivia Smithová. I v Anglii, která je zemí fotbalu zaslíbenou (a česká scéna se s anglickou vůbec nemůže rovnat), hrají vrcholové sportovkyně v takřka amatérských kulisách. Podle dat FIFA si průměrná hráčka v profesionálních soutěžích přijde ročně na necelých jedenáct tisíc dolarů (kolem 220 tisíc korun).

V českých podmínkách to nezní tak hrozně, ale třeba v Anglii si část hráček musí vystačit s mzdou, která se ani neblíží průměrné. Tady neznamená, že pokud kopete v základní sestavě Chelsea, tak si brzo našetříte na jachtu. Jde o naprostý základ, aby bylo možné se sportu smysluplně věnovat. „Delší smlouva umožňuje hráčům zavázat se ke klubu a místu, což jim dává větší stabilitu, takže se mohou soustředit na svou fotbalovou kariéru,“ stojí ve zprávě FIFA.

Na okraji zájmu

Týmy navíc často bývají vystrčeny mimo hlavní pozornost. Ani ženské odnože Arsenalu, Chelsea nebo West Hamu se nemohou vždy spolehnout na zázemí v podobě obvyklých arén, běžně hrávají na vedlejších hřištích s nedostatečnou diváckou kapacitou.

Výmluvy, že ženy nejsou schopné přitáhnout pozornost fanoušku, jsou přitom liché. Čísla ukazují, že i ženský fotbal dokáže přitáhnout pozornost klidně i desítek tisíc fanoušků. Například na zápas Arsenalu a Manchesteru United jich v loni přišlo přes 60 tisíc.

Z posledního vývoje vyplývá, že by trocha marketingu situaci pomohla. Zatím si svůj marketing však hráčky musí většinou obstarat samy – v podobě svých úspěchů, jako v případě anglických lvic. Přesměrování alespoň zlomku enormních rozpočtů mužských týmu by ale rozhodně neuškodilo.

