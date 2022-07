Peníze zdražily, zábava skončila. Investičním hitem jsou cihly, beton a půda

Že štěstěna je vrtkavá, pocítil na vlastní kůži asi každý. Na peněžních a kapitálových trzích, které jsou velmi přesným a rychlým odrazem dění ve světě, dává pocítit svou momentální náladu pořádnou silou.

Před rokem touto dobou kdo neměl zainvestováno v bitcoinu, metaversových akciích, nehrál si s Game Stopem a nemluvil o NFT, jako by nebyl. Svět ovládal fenomén FOMO, strach z toho, že uteče příležitost. Není divu, když akcie technologických firem rostly tempem desítek procent klidně za měsíc a na kryptoměnách pohádkově bohatli nejen mileniálové zavření doma v lockdownech.

Symbolem úspěchu poslední dekády byl jednorožec, start-up, který se prodal za miliardu dolarů. Mladší generace snila o roli úspěšného zakladatele, ta starší o obdivovaném investorovi, který rozpoznal budoucí Amazon. Velikost trhu privátních start-upů dosáhla astronomických tří bilionů dolarů a přitom jen pětina jednorožců při úpisu akcií vykazovala zisk.

Letos se sen o lehce nabyté Tesle či elektrickém Porsche rozplynul.

Peníze do cihel a půdy

Válka na Ukrajině s potravinovou a surovinovou inflací světu drsně ukázala, že nebude žádný metaverse a že sebechytřejší aplikace v telefonu je k ničemu, když nemáte co jíst a čím si zatopit a ještě k tomu hrozí, že by v noci mohly nedejbože přiletět nějaké rakety.

Ceny kryptoměn a technologických akcií dramaticky klesly, na zlomek boomových hodnot, a kdo neprodal včas, prodělal kalhoty. Americký akciový trh teď má za sebou nejhorší půlrok od roku 1970. Peníze prudce zdražily a zároveň ztrácejí hodnotu. Svět se pokorně vrátil do přízemí Maslowovy pyramidy.

Co dál? Šéfové velkých fondů cítili změnu už loni na podzim, takže se velké peníze přesunuly z technologického odvětví do cihel, betonu, půdy, do skoro už zavržené ropy a jiných základních potřeb a surovin a strojů. A zbraní.

Investorská zima je tu

Vize, sny a budoucnost bez skutečného zisku na papíře se najednou prodávají velice těžko. Peníze mířící do start-upů vysychají, mnozí hovoří o tom, že také tato bublina praskla. Venture kapitálové financování v Evropě spadlo v druhém letošním kvartále na polovinu - ač pořád na pěkných 6 miliard dolarů. Kromě "kryptoměnové zimy" se čeká také zima ve financování, takzvaná funding winter, která prý může trvat až dva roky. Investory přitáhnou jen kvalitní firmy a nebudou to horentní sumy.

Start-upový zeitgeist se převtělil do nového zvířete. Po jednorožci přichází kentaur. To je firma, která ročně přinese aspoň sto milionů dolarů na pravidelných poplatcích od zákazníků - což je metrika převzatá z cloudového byznysu. Je to mnohem spolehlivější tvor - takový kentaur sice moc nevyroste, ale také nepadne na nulu ve chvíli, kdy se vytratí charisma zakladatele někdejšího rádoby jednorožce...

Financiéry z řad venture kapitalistů tak zajímají start-upy postavené na bázi SaaS (software as a service), tedy ty, které dlouhodobě pronajímají služby korporacím. Na další kryptoměnovou peněženku či nový rezervační systém teď holt nikdo zvědavý není. Což ale platí do chvíle, než se štěstěna zase otočí.

