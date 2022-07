Recese vás čeká všechny, vzkazuje Nomura hlavním světovým ekonomikám

Slovo recese se stává v posledních týdnech stejně často skloňovaným jako inflace či dříve covid. Není divu, obávají se jí mnohé státy. A mají zřejmě proč – podle analýzy japonské banky Nomura čeká v příštích dvanácti měsících pád do recese většinu velkých světových ekonomik včetně těch evropských, americké, japonské či jihokorejské, uvedl server CNBC.

Mnoho předních světových ekonomik upadne během příštích dvanácti měsíců do recese, protože centrální banky začnou ještě více agresivně zpřísňovat měnovou politiku v boji s rostoucí inflací. Uvádí to podle serveru CNBC analýza japonské finanční společnosti Nomura Holdings spadající do bankovní skupiny Nomura. Kromě USA očekává Nomura v příštím roce recesi v eurozóně, Spojeném království, Japonsku, Jižní Koreji, Austrálii a Kanadě.

„Právě teď mnohé z centrálních bank přešly v podstatě na jediný mandát – a tím je snížit inflaci. Důvěryhodnost měnové politiky je příliš cenným aktivem, než abychom ji ztratili. Takže budou velmi agresivní,“ řekl CNBC vedoucí výzkumu globálních trhů v Asii Nomury Rob Subbaraman. „To znamená zrychlení zvyšování základních sazeb. Několik měsíců jsme poukazovali na rizika recese a sklidili jsme kritiku. A nyní máme mnoho rozvinutých ekonomik, které skutečně upadají do recese,“ dodal.

Ještě je jedna věc, když slábne více velkých ekonomik najednou – nemůžete se spoléhat na růst exportu. To je další důvod, proč si myslíme, že riziko recese je velmi reálné a pravděpodobně k němu dojde,“ vedoucí výzkumu globálních trhů v Asii Nomury Rob Subbaraman.

Centrální banky po celém světě držely „skvělou uvolněnou měnovou politiku“ příliš dlouho v naději, že inflace bude přechodná, řekl Subbaraman. Nyní to vlády musí dohnat a pokusit se znovu získat kontrolu nad inflací, řekl CNBC.

Americká recese: mělká, ale dlouhá

V USA Nomura předpovídá mělkou, ale dlouhou recesi v délce pěti čtvrtletí počínaje posledním čtvrtletím roku 2022. Americký Fed, Evropská centrální banka a další národní centrální banky patří mezi ty, které se snaží zvrátit rekordní inflaci zvyšováním sazeb. Fed v červnu zvýšil svou referenční úrokovou sazbu o 75 bazických bodů na rozpětí 1,5 až 1,75 procenta, nejvíce od roku 1994. Šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell již naznačil, že v červenci by mohlo dojít k dalšímu zvýšení o 50 nebo 75 bazických bodů.

Nomura také zdůraznila několik středně velkých ekonomik – včetně Austrálie, Kanady a Jižní Koreje – které směřují do recese, protože zažily boom bydlení poháněný hypotečním zadlužováním. Hrozí jim proto hlubší recese, než se předpokládalo, protože zvýšení úrokových sazeb vyvolá propad dostupnosti bydlení, uvádí zpráva.

„Pokud centrální banky nezpřísní měnovou politiku, aby inflaci nyní snížily, bude to pro ekonomiky velmi bolestný přechod do režimu vysoké inflace – a uvíznutí v něm ještě horší,“ varuje Subbaraman. Povede to ke spirále cen a mezd, která by byla „z dlouhodobého hlediska byla ještě bolestivější pro ekonomiku,“ dodal.

„Je těžké to říct, že nás čeká něco bolestivého. Ale snížit inflaci je pro světovou ekonomiku a společnost lepší než nechat inflaci, aby se vymkla kontrole jako v 70. letech,“ dodal.