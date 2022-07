Investoři stahují stovky miliard z rozvíjejících se ekonomik. Nevěří jim

O více než 1,2 bilionu korun v posledních měsících klesly investice do dluhopisů rozvíjejících se ekonomik. Důvodem je klesajícíc důvěra investorů způsobená pandemií, válkou i růstem sazeb centrálních bank po celém světě, uvádí deník Financial Times.

Investoři v letošním roce vybrali z dluhopisových fondů zaměřených na mladé trhy už 50 miliard dolarů, tedy více než 1,2 bilionu korun. Čistý odliv je tak nejvyšší za posledních nejméně 17 let. S odvoláním na údaje shromážděné společností JPMorgan to uvádí list Financial Times (FT). Zpráva je další ukázkou toho, jak zpřísnění měnové politiky v rozvinutých zemích a válka na Ukrajině vyvolaly odliv z této třídy aktiv.

Odliv peněz je tak mnohem výraznější než v době akutních obav o čínskou ekonomiku v roce 2015. Manažer pro rozvíjející se trhy Marco Ruijer ze společnosti William Blair dodal, že kombinace prudce rostoucí globální inflace, zpřísňování měnové politiky centrálních bank a ruská invaze na Ukrajinu vyústily v takzvanou dokonalou bouři pro dluh mladých ekonomik.

Dluhopisy rozvojových zemí a mladých trhů se obvykle považují za rizikovější než dluhopisy rozvinutých zemí. Silný odklon od dluhopisů mladých ekonomik letos prudce snížil jejich ceny.

Rozvíjející se trhy zasáhly neúměrně napjaté finanční podmínky už v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Letošní zvýšení úroků v USA a plány na jejich další růst situaci rozvíjejících se trhů výrazně zhoršují, protože zvýšily fixní výnosy, které mohou investoři získat z velmi bezpečného amerického dluhu. To snížilo atraktivitu dluhopisů zemí s horším úvěrovým profilem. Investoři se také obávají ekonomického poklesu, což opět snižuje zájem o tyto dluhopisy.

