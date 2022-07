Uniper žádá německou vládu o pomoc. Nedopustíme, aby zkrachoval, vzkazuje ministr

Německá energetická společnost Uniper, která je největším odběratelem ruského plynu v Německu, požádala vládu v Berlíně o stabilizační pomoc. Společnost, která se dostala do potíží kvůli nedostatku plynu a jeho prudce rostoucím cenám, navrhuje kapitálová opatření, aby vláda mohla do podniku vstoupit. Uniper chce také přenášet cenovou zátěž plně na zákazníky. Cílem je zastavit kumulaci ztrát a zajistit firmě likviditu.

Ministr hospodářství Robert Habeck v reakci na potíže Uniperu prohlásil, že Německo nenechá klíčové společnosti padnout. Šéf Uniperu Klaus-Dieter Maubach uvedl, že i přes problémy s dodávkami plynu a vysokými cenami je společnost finančně v pořádku. „Nehrozí nám platební neschopnost,“ řekl Maubach.

Uniper také oznámil, že hlavní akcionář, kterým je finská společnost Fortum, s německou vládou jedná o možnostech restrukturalizace tak, aby vznikla ve vlastnictví Německa společnost zajišťující bezpečnost dodávek.

„Z politického hlediska je jedna věc jasná – nedopustíme, aby klíčové společnosti zkrachovaly a aby to následně způsobilo turbulence na světovém energetickém trhu,“ řekl Habeck. Uvedl, že spolková vláda na stabilizačních opatřeních pracuje a že se všemi účastníky úzce jedná. „O konkrétní formě podpory se bude nyní jednat a poté se rozhodne,“ doplnil.

Vláda se chystá převzít třetinu společnosti

Německá média už dříve naznačovala, že by německý stát mohl v Uniperu převzít více než 30procentní podíl, aby energetickou společnost zachránil a předešel řetězové reakci s konečnými dopady na veřejnost. Dopady by mohla pocítit i Česká republika, jejíž obchodní firmy přes Německo nakupují plyn.

Pomoc Uniperu či jiným významným energetickým firmám nevyloučil ani kancléř Olaf Scholz. Ten nedávno poukázal na to, že na stole jsou i nástroje, které se za koronavirové pandemie použily na záchranu velkých společností, jako jsou aerolinky Lufthansa. Berlín tehdy národnímu leteckému dopravci poskytl záchranný balík za devět miliard eur (223 miliard korun).

Uniper se v červnu stal první německou energetickou společností, která začala bít na poplach kvůli nedostatku plynu a jeho prudce rostoucím cenám. Uvedla zároveň, že jedná o případné vládní záchraně. Německo nyní schválilo úpravu zákona, která by vládě umožnila zachránit energetické společnosti, které se dostanou do finančních potíží kvůli prudkému růstu cen energií.

Cíl? Snížit závislost na Rusku

Německo je na plynu z Ruska odkázané, závislost se ale snaží rychle snížit. Ruská plynárenská společnost Gazprom v červnu snížila tok plynu v produktovodu Nord Stream 1 zhruba na 40 procent původní kapacity. Na tento plynovod se nyní soustředí pozornost kvůli pravidelné roční údržbě, která začíná v pondělí. Panují obavy, že Rusko by odstávku mohlo využít k zastavení dodávek plynu do Německa.

Německá vláda již v červnu vyhlásila kvůli problémům s dodávkami plynu z Ruska stav výstrahy, což je druhý varovný stupeň. Přímé dopady na domácnosti nové opatření zatím mít nebude, s úpravou cen se zatím nepočítá. Vláda se ale ještě více zaměřila na plnění zásobníků. Habeck také opakovaně vyzývá veřejnost i podniky, aby co nejvíce šetřily energií.

Plynová krize v Německu se z průmyslu začíná šířit také do domácností, kanceláří či volnočasových center, napsal deník Financial Times. Lidé v zemi už podle listu čelí realitě přidělování teplé vody, resp. možnosti ji mít k dispozici pouze v předem učených částech dne, dále dochází ke snižování teploty centrálního vytápění, zhasínání pouličních světel nebo zavírání plaveckých bazénů.

Případné omezení dodávek plynu by tvrdě dolehlo na německý průmysl, který je na ruský plyn odkázán. Ratingová agentura Moody's uvedla, že jen chemický koncern BASF ve svém zařízení v Ludwigshafenu využívá čtyři procenta celoněmecké spotřeby plynu. Na této energetické surovině jsou závislé i koncerny Volkswagen či Siemens.

Německo se ve snaze snížit spotřebu plynu rozhodlo opět více využívat uhlí k výrobě elektrické energie. Ve čtvrtek pak postupně Spolkový sněm a Spolková rada schválily zapojení dalších uhelných elektráren, které dosud Německo drželo v pohotovosti jako rezervu. Německo chce zároveň urychlit budování obnovitelných zdrojů energie, do roku 2030 chce země takto vyrábět 80 procent své energetické potřeby. Nyní je to zhruba 50 procent.