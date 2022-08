Trh s úpisy nových akcií zamrzl. Je na tom nejhůře za dvě desítky let

Trh s úpisy nových akcií neboli IPO je nejhorším rokem za několik desetiletí, proti loňsku propadl o 95 procent. Začínající firmy mají problém získat hotovost.

Koncem loňského roku byly stovky společností v závěrečné fázi přípravy na vstup na burzu, protože trh IPO byl na vrcholu - měl za sebou 18 nejlepších měsíců v historii. Pak kombinace faktorů – vysoká inflace, rostoucí úrokové sazby Fedu a ruská invaze na Ukrajinu – šokovala akciové trhy, uvedl The Wall Street Journal (WSJ).

IPO potrubí zamrzlo

Podle údajů Dealogic letos tradiční IPO zatím vynesly pouze 5,1 miliardy dolarů. To je výrazně méně než dlouhodobý průměr - podle statistik firmy od roku 1995 tradiční IPO v tomto období roku obvykle vynesly kolem 33 miliard dolarů. V loňském roce ve stejném období jako letos nabídky vynesly více než 100 miliard dolarů. Poradci zabývající se IPO podle WSJ neočekávají, že rok 2022 bude následovat nedávný vzor a letošek by mohl být nejhorší rok pro získávání peněz v IPO od roku 1995.

Fintech firma Klarna Bank byla velmi očekávaným IPO v roce 2022, ale místo toho, aby udělala okázalý debut, švédská společnost propustila stovky pracovníků, aby snížila náklady a byla nucena hledat financování mimo burzu. Společnosti Klarna, která se specializuje na služby typu kup-teď-zaplať-později, se letos v létě podařilo získat 800 milionů dolarů – ale pouze poté, co snížila své ocenění o 85 procent na 6,7 ​​miliardy dolarů. Toto ocenění je stále trojnásobkem úrovně, na které byla společnost Klarna oceněna před třemi lety, uvedla mluvčí společnosti Klarna.

StockX, online tržiště, které prodává tenisky, streetwear a další položky, plánovalo vstoupit na veřejnost již v druhé polovině roku 2021. Procesem přípravy na IPO firma neprošla a v červnu propustila osm procent svých zaměstnanců. Firma to odmítla komentovat.

Špatná zpráva pro ekonomiku a investory

Méně společností vstupujících na burzu je obvykle považováno za špatnou zprávu pro ekonomiku a investory. Bankéři a právníci, kteří pracují na IPO, uvedli, že společnosti, které se letos rozhodnou čelit podzimnímu nebo brzkému zimnímu debutu na burze, možná budou muset snížit své ocenění na polovinu po dvou boomových etech, kdy soukromí investoři intenzivně dávali hotovost do ztrátových společností s vysokým oceněním.

Denny Fish, portfolio manažer společnosti Janus Henderson Investors, obvykle nakupuje akcie rostoucích společností v rámci IPO. Řekl, že plánuje se zúčastnit nějaké IPO nejdříve v roce 2023. „Možná to bude teď trochu lepší, protože trh se v červenci odrazil, ale stále je tu tolik nejistoty," řekl Fish. „Právě teď neexistuje trh pro společnosti, které by se chtěly dostat na veřejnost," míní.

Mezi společnosti, které plánovaly IPO na rok 2022, patří významné startupy v oblasti kryptoměn, společnosti dodávající potraviny a finanční technologické firmy. Jejich hotovostní rezervy se zmenšují, společnosti si možná budou muset utáhnout opasky, protože financování je stále těžší.

Některé, jako například start-up Gopuff s rychlým dodáním zboží, snižují náklady propouštěním pracovníků. Společnost pro doručování potravin Instacart a platební společnost Stripe snížily své soukromé ocenění. Jiní museli získat nové peníze s výraznými slevami v předchozích kolech financování.

Mnoho manažerů fondů souhlasí s Fishem. Ti, kteří koupili akcie v úspěšných IPO v letech 2020 a 2021, včetně obchodní platformy Robinhood Markets, výrobce elektrických vozidel Rivian Automotive a poskytovatele restauračního softwaru Toast Inc., jsou totiž nyní ve velkých ztrátách.

Pár zájemců je stále

I když trh IPO není právě teď zdravý, mnoho společností by chtělo vstoupit na burzu, říkají bankéři. Některé potřebují hotovost, některé hledají akvizice – ale k dokončení nabídek potřebují akcie nebo peníze.

„Společnosti, které potřebují peníze, zejména firmy vedené zakladateli, se mohou potýkat s nižším oceněním, které jejich společnosti nyní mohou mít. Je to těžké,“ řekl Barrett Daniels, vedoucí US IPO v účetní firmě Deloitte LLP.

Existuje však několik společností, které jsou odhodlány vstoupit na burzu v roce 2022, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí, včetně jednotky Intel Corp. s autonomním řízením Mobileye, Instacart a spinoff společnosti American International Group Corebridge Financial. Další nabídky experti očekávají během prvních měsíců roku 2023.