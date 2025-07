Shlomo Kramer: Z Prahy se stává Silicon Valley střední Evropy

Kybernetické útoky zesilují. A ačkoli jejich počet v posledních měsících mírně klesá, jsou daleko sofistikovanější, cílenější, potenciálně ničivější. I proto firmy i instituce nesmí podcenit tyto hrozby a hledat co nejlepší zabezpečení svých systémů. Jednou ze společností, které se daří nabízet top produkt globálním firmám, je Cato Networks, kterou založil úspěšný podnikatel a investor Shlomo Kramer. Společnost nyní rozšiřuje své vývojové centrum v Praze. „Našli jsme zde odborníky potřebných kvalit. Navíc Čechy s Izraelci spojuje i podobná mentalita,“ říká podnikatel v rozhovoru pro newstream.cz.

Jak důležitou roli hraje kybernetická bezpečnost v aktuálních geopolitických událostech?

Samozřejmě zásadní. A to vždy na obou stranách, tedy na té špatné i dobré. Ti zlí se vždy snaží být o krok napřed, nyní navíc využívají umělou inteligenci, aby škálovali své útoky. Kybernetická bezpečnost tak je extrémně důležitá a ti, kteří se snaží ochraňovat ostatní, musejí neustále inovovat. Pro nás byznysmeny to tak je mimořádná příležitost, stejně tak pro investory.

Rozdělme to na státní a soukromou sféru. Co trápí státy a co velké společnosti? A jak jim v tom může Cato Networks pomoci?

My nabízíme komplexní řešení, které může nahradit dosavadní, stará řešení zabezpečení, jejichž hlavní nevýhodou je roztříštěnost. Firmy často využívají řadu produktů, řešení, jednotlivostí i větších celků. A pak musejí vynakládat ohromné úsilí, čas a peníze na to, aby to sladily dohromady. Pak přijde aktualizace jedné části a celé se to rozsype. Takže když se mě ptáte, co nabízíme, jsme vlastně takovou AWS (Amazon Web Services, tedy komplexní služba pro fungování webů od společnosti Amazon – pozn. red.) pro oblast bezpečnosti sítí. Vše probíhá u nás, veškeré aktualizace jsou naším problémem.

A to je stejné u malých i velkých firem?

Je jedno, jestli máte deset, sto, nebo tisíc zařízení. Ono to ani jinak nepůjde, s tím, jak umělá inteligence mění celou tuto hru, musíte mít možnost velmi rychlé reakce. Nemůžete spoléhat na to, že zvládnete aktualizovat zabezpečení každého koncového zařízení. Cloudová služba to udělá za vás. Takto jsme naši platformu budovali od začátku. Původně jsme ji stavěli pro potřeby, řekněme, středně velkých firem, u nichž to byl největší problém – jak zajistit bezpečnost u stovek zařízení a zároveň nezkrachovat na vývoji vlastního řešení. Dnes dodáváme tisícům firem po celém světě a myslím, že zanedlouho něco podobného bude potřebovat vlastně každý.

Máte odhady růstu byznysu?

Agentura Gartner předpokládá, že se nyní ocitáme v období velké infrastrukturní obměny. V nadcházejících letech až 60 procent firem bude měnit bezpečnostní zařízení a bude se vydávat právě cestou SASE, kterou nabízíme. Tedy cestou jedné integrované cloudové služby. Mimochodem zatím jsme jediní na světě, kdo takovouto platformu buduje od počátku.

O jak velkém trhu tedy mluvíme?

Gartner v oné studii hovoří o tom, že se v nadcházejících letech promění technika v objemu až 75 miliard dolarů. Opravdu si myslím, že zhruba 80 procent z toho se vydá cestou cloudových služeb. A to se pořád bavíme o stávající infrastruktuře. Ale sám víte, že dramaticky roste počet zařízení připojených k internetu, fenomén IoT (internet of things, tedy zařízení domácnosti připojených k internetu – pozn. red.) přinese další rozvoj. Tedy ten trh je potenciálně ohromný.

Už jste zmínil hlavní výhody takto komplexního řešení. Kdybyste měl přesvědčit šéfa větší firmy, ať vsadí na Cato Networks, co byste mu dál řekl?

Je to ta výhoda jednoho řešení v cloudu. Jeff Bezos kdysi prohlásil k AWS: „We make muck so you don't have to.“ Vlastně tím řekl, že udělá špinavou infrastrukturní práci, abyste vy nemuseli a mohli se soustředit na svůj core byznys. To je opravdu zásadní výhoda. Má to například zásadní dopad při akvizicích v jiných zemích. Dříve byste museli najmout celý tým na to, aby novou firmu připravil na integraci s vašimi standardy. Dneska se jen nainstaluje cloudová služba a je to. Klidně z druhého konce planety.

Již několikrát jste zmínil umělou inteligenci. Jak se právě na hrozby s ní spojené zaměřujete ve svém vývoji?

Jsou tu dvě klíčové oblasti ve vývoji. První je to, jakým způsobem naše služba AI využívá. Na tom pracujeme od prvního dne, protože AI je pilířem naší služby. Máme ohromné množství dat, která neustále vyhodnocujeme, tvoříme nové a nové algoritmy, které hledají další potenciální hrozby. Druhou oblast představuje uživatelská praxe. Využíváme AI, abychom ovládání co nejvíce zjednodušili, učinili intuitivní. A pak tu je ještě třetí oblast, která již nesouvisí s vývojem, ale jde o správné nebo, řekněme, férové využívání těchto nástrojů.

V posledních měsících rozšiřujete své výzkumné oddělení v České republice. Proč jste zvolili právě Česko?

Působíme v odvětví velmi náročném na odborníky. Potřebujeme opravdu vysokou úroveň odbornosti a tu jsme v Praze našli. A jde o místní lidi, ale také o ty, co se sem stěhují za prací a jsou v Praze nadšení. Díky tomu se Praha stává svým způsobem Silicon Valley této části světa. A také je to velmi blízko Izraeli, v podobném časovém pásmu, nemáme nejmenší problém integrovat pražský tým do toho našeho doma. A v neposlední řadě nás spojuje také mentalita.

Předpokládám, že vaši výzkumníci již dnes pracují na odstraňování hrozeb, o kterých my běžní uživatelé ještě ani nevíme. Na jakých projektech pracují?

Nové horizonty vždy přinesou nové hrozby. Máme na to speciální tým nazvaný Cato CTRL, který se dívá za tyto horizonty. Dám vám dva příklady. První je možnost hacknutí velkého jazykového modelu (LLM). Podařilo se nám ho hacknout tak, že v podstatě vyvíjel malware přímo v prohlížeči uživatele. To je rozhodně nový typ hrozby, který lze nyní očekávat. Druhým příkladem pak je bot, který cílil nikoli na počítače, ale na zařízení IoT, jako je vysavač nebo lednička prostřednictvím nezabezpečeného routeru.

Stále více se mluví o tom, že kvantové počítače prolomí stávající šifrování. Je to reálná hrozba?

Je a my jsme také v Cato přešli na šifrování, které kvantovému prolomení odolá. Měl by to udělat každý.

V této oblasti se pohybujete desítky let. Jak se proměnila?

Už jsme v tom opravdu dlouho. Hlavní novinkou je asi fakt, že byznys startupů už není byznysem startupů. Kdysi jsem nahrál hru na kazetu a mohl ji prodávat kdekoli na světě. Dva Steveové v garáži postavili počítač a mohli s Applem uspět globálně. To už dneska nejde. Dneska je všechno velmi profesionalizované, na všechno jsou příručky a metody. A pravidla. Zčásti je to skvělé, ale něco je prostě jinak a měli by to chápat i investoři.

Co byste investorům doporučil v tomto prostředí?

Vyhnul bych se portfoliovým společnostem a zaměřil se na platformy. Ty přebírají klíčovou roli. Jsou to firmy, které mají vše včetně infrastruktury, vývoje, produktu. Firmy jako CrowdStrike, Wiz, Okta a Cato Networks. Z pohledu firemního klienta vám dají vše, co potřebujete, a tak se můžete soustředit plně na svůj byznys. To je neuvěřitelné urychlení všeho. Mimochodem platformy nelze koupit a integrovat, portfoliové společnosti ano. Stejně tak nelze portfoliovou společnost změnit v platformu. Platformu musíte zkrátka vybudovat.

Na závěr takové filozofické téma. S rostoucím přesunem lidských zkušeností do virtuálního prostoru se tématem začíná stávat proof-of-identity. Například Sam Altman a jeho WorldCoin nabízí po scanu rohovky jakési potvrzení virtuální identity. Jak vnímáte tuto problematiku, která s kybernetickou bezpečností přeci jen souvisí?

Je to zásadní věc, která je navíc součástí širší tematiky. Identita je totiž součást toho, co označujeme za pravdu a co za lež. Zanedlouho nebude složité, že nějaký totalitní režim odpojí svým občanům internet a bude je živit uměle vytvořenými zprávami, obrázky a videi z AI. Asi by to šlo už dneska. A to je skutečně ohromná hrozba pro naši společnost, tedy přesněji to, co nazývám společnost Prvního dodatku.

Jak to myslíte?

Jde o boj narativů. Naše společnost a její dominantní narativy jsou nyní pod tlakem, útočí na ni nepřátelské narativy s cílem ji roztrhnout. Lidé totiž ve skutečnosti nepotřebují pravdu, potřebují konzistentnost. Potřebují mít vysvětlení pro to, co se děje teď, a vědět, co nastane dál, a mít jistotu, že to bude v souladu s jejich očekáváním. Když se budu držet zdroje narativu, bez ohledu na jeho podstatu, tuto jistotu získám. Ostatně takto fungovala církev do dob vědecké revoluce. A bohužel do tohoto stavu se nyní vracíme. Sekulární státní pilíře kolabují, vracejí se církevní struktury a totalitární struktury, které kontrolují narativy. Tím se vracím k tomu, na co jste se ptal. Musíme tomu bránit. A tyto technologie mohou být jedním z prostředků, jak tomu bránit. Musíme omezit První dodatek, abychom jej zachránili. To je moje nejdůležitější myšlenka.

Shlomo Kramer

Izraelský podnikatel v oblasti informačních technologií a investor. Je spoluzakladatelem společností zabývajících se kybernetickou bezpečností Check Point a Imperva a také Cato Networks, poskytovatele cloudového síťového zabezpečení. Agentura Bloomberg odhaduje jeho jmění na 2,4 miliardy dolarů.

