Studená sprcha. Češi přestali utrácet, maloobchod se propadl o sedm procent

Obavy z inflace, pokračující válka na Ukrajině a také vyšší loňská poptávka po rozvolnění uzávěr se negativně podepsaly na květnových útratách Čechů v maloobchodech. Nejvíce se propadly tržby prodejců oblečení. Naopak lékárny a drogerie o zákazníky nepřišly, vyplývá z aktuálních zveřejněných dat Českého statistického úřadu.

Reklama

Maloobchodní tržby po dubnovém růstu o 5,7 procenta v květnu klesly meziročně o 6,9 procenta. Snížily se ve všech typech prodejen s výjimkou lékáren a drogerií. Vyplývá to z údajů, které na webu zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby v květnu klesly o 2,3 procenta.

„Meziroční srovnání ovlivnila i vyšší srovnávací základna, kdy vloni v květnu po uvolnění pandemických opatření tržby některých sortimentů nepotravinářského zboží výrazně rostly,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Čtvrtka másla přes šedesát korun. Na cenovém rekordu jsou téměř všechny základní potraviny Money Těžko by zákazník našel v Česku obchod, kde budou potraviny levnější než před rokem a v němž ceny základních potravin, jako jsou mléko, mouka, vejce či máslo, nedosáhly svých rekordů. A jsou to nárůsty o desítky procent – mouka oproti loňskému červenci podražila o 74 procent, vejce a chleba o 40 procent, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Potravináři přitom čekají další růst cen, záležet bude zejména na vývoji u energií a války na Ukrajině. Dušan Kütner Přečíst článek

Pátý měsíc v řadě klesly tržby internetovým obchodům. Snížily se zhruba o deset procent. „Avšak oproti předpandemickému roku 2019 byly o více než třetinu vyšší,“ dodala Gotvaldová. Epidemie koronaviru vypukla v Česku v březnu 2020. Protiepidemická opatření poté několikrát omezila prodej v kamenných obchodech, což přimělo zákazníky nakupovat více prostřednictvím internetu.

Strach z inflace

Jedním z důvodů omezování spotřeby jsou vysoká inflační očekávání a šetření. Inflace přitom půjde dál nahoru. „Válka na Ukrajině bude pokračovat a rozhodně to nevypadá na rychlé řešení. Ceny pohonných hmot, elektřiny a tepla zejména v zimních měsících budou katapultovat inflaci nad 20procentní růst. Brzdit ho může vyšší srovnávací základna s předchozím rokem, takže v roce 2023 už se ceny budou zvyšovat znovu o něco mírněji,“ připomíná Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Reklama

Průmysl překvapil. Budoucnost už tak růžová nebude, míní ekonomové Money Květnová průmyslová výroba růstem o 3,3 procenta pozitivně překvapila, trh očekával stagnaci. pej Přečíst článek

„Vzhledem k tomu, že inflace bude teprve kulminovat a následně jen pozvolna klesat, lze předpokládat další poklesy reálného obratu v obchodech i v následujících měsících,“ uvedl hlavní ekonom Creditas Petr Dufek. V důsledku prudkého růstu nákladů na bydlení budou domácnosti přehodnocovat zbytné výdaje, což se odrazí i na tržbách obchodů i firem v oblasti služeb.

„Vysoká inflace zafunguje jako brzda spotřeby domácností, a tedy i ekonomického růstu ČR. Pozitivní výsledky české ekonomiky v prvním kvartálu tak budou kontrastovat se slabým výkonem zbytku roku,“ dodal.

„Zjevnou příčinou snížené ochoty domácností k utrácení jsou nedávné cenové šoky,“ míní hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Propad tržeb přitom podle něj tlumila aspoň v některých segmentech nízká základna, když loni v květnu ještě přetrvávaly obavy z pandemie, které omezovaly chuť lidí vyrážet do kamenných obchodů.

Návrat zlých časů pro kulturu

Je tedy reálné podle Sobíška předpokládat, že v dalších měsících uvidíme zintenzivnění meziročních propadů celkových tržeb maloobchodu a další diferenciaci mezi skupinami výrobků. „Zatímco poptávky po potravinách se další šetření domácností již dotkne minimálně, u zbytných výrobků budou změny podstatné. Nejsilnějším kandidátem na omezení poptávky po zboží je evidentně segment rekreace a kultury,“ míní.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za květen a červen dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993, na Slovensku od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. Turecká inflace dokonce v červnu dosáhla 24letého maxima ve výši 78 procent. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

„V souvislosti se stovkami tisíc uprchlíků z Ukrajiny, přebývajícími na území Česka, je zajímavé, že se v květnu neprojevil zvýšený prodej potravin. Důvodem mohou být zásoby, které měly české domácnosti z předchozích měsíců,“ poznamenal.

„Jediné, co stojí mezi ještě vyšším omezením ve spotřebě Čechů, je nezaměstnanost. Ta je stále velmi nízká a nezdá se, že by se na tom mělo v nejbližších měsících něco zásadního změnit. Koncem roku může být však situace už výrazně horší s tím, jak budou končit sezónní práce. Data o červnové nezaměstnanosti dorazí zítra,“ dodává Volf.