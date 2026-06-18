Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA
Apple se podle Trumpa dohodl s Intelem na vývoji a výrobě čipů v USA. Dohoda poslala akcie Intelu vzhůru a zapadá do snahy vrátit strategickou polovodičovou výrobu zpět do Ameriky.
Americká technologická společnost Apple se dohodla s Intelem na spolupráci při vývoji a výrobě čipů ve Spojených státech. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Akcie Intelu na zprávu reagovaly výrazným růstem.
Apple, který vyrábí například iPhony, iPady, Apple Watch nebo počítače Mac, se podle agentury Reuters ve velké míře spoléhá na čipy od tchajwanské společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, známé jako TSMC. Nová dohoda s Intelem tak zapadá do snahy posilovat výrobu polovodičů přímo ve Spojených státech.
Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.
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Zprávy z firem
Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.
Kritika bývalých prezidentů
Trump oznámení využil ke kritice svých předchůdců. „Hloupí prezidenti brali naši ekonomiku jako samozřejmost a nechali Tchaj-wan a další ukrást naše polovodičové továrny,“ uvedl. Dodal, že předchozí administrativy podle něj nedokázaly americký průmysl chránit pomocí cel.
Intel kdysi patřil k dominantním hráčům na trhu s polovodiči, v posledních letech ale ztratil část svého postavení. Zaostal zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde se do čela dostala konkurenční Nvidia.
Americká vláda loni získala v Intelu desetiprocentní podíl a oznámila, že do firmy hodlá investovat zhruba deset miliard dolarů, tedy více než 210 miliard korun. Cílem je rozšířit výrobu polovodičů ve Spojených státech.
„Rozhodli jsme se pomoci Intelu výměnou za deset procent jeho akcií,“ uvedl Trump. Podle něj se hodnota firmy od té doby zvýšila ze zhruba 100 miliard dolarů na více než 600 miliard dolarů.
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„Devět měsíců a jejich hodnota se zvýšila o více než půl bilionu dolarů. Podíl Ameriky má nyní hodnotu přes 60 miliard dolarů. Kdy naposledy nějaký prezident vydělal Americe peníze?“ napsal Trump na Truth Social.
Šéf Applu Tim Cook mezitím v rozhovoru s listem The Wall Street Journal uvedl, že firma se chystá zdražit své produkty. Důvodem je růst nákladů na paměťové čipy, který souvisí s rozsáhlými investicemi do infrastruktury pro umělou inteligenci.
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