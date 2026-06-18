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newstream.cz Zprávy z firem Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA

Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA

Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA
iStock
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Apple se podle Trumpa dohodl s Intelem na vývoji a výrobě čipů v USA. Dohoda poslala akcie Intelu vzhůru a zapadá do snahy vrátit strategickou polovodičovou výrobu zpět do Ameriky.

Americká technologická společnost Apple se dohodla s Intelem na spolupráci při vývoji a výrobě čipů ve Spojených státech. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Akcie Intelu na zprávu reagovaly výrazným růstem.

Aktuální tržní cena
Intel Corp.
NASDAQ: INTC
Poslední dostupná cena
$121,10
+3.50 %
+$4,09 proti předchozímu závěru
Předchozí závěr $117,01
Tržní kapitalizace $615,6 mld.
Data: poslední dostupná kotace 18. června 2026, 09:50 UTC.

Apple, který vyrábí například iPhony, iPady, Apple Watch nebo počítače Mac, se podle agentury Reuters ve velké míře spoléhá na čipy od tchajwanské společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, známé jako TSMC. Nová dohoda s Intelem tak zapadá do snahy posilovat výrobu polovodičů přímo ve Spojených státech.

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

Zprávy z firem

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

ČTK

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Kritika bývalých prezidentů

Trump oznámení využil ke kritice svých předchůdců. „Hloupí prezidenti brali naši ekonomiku jako samozřejmost a nechali Tchaj-wan a další ukrást naše polovodičové továrny,“ uvedl. Dodal, že předchozí administrativy podle něj nedokázaly americký průmysl chránit pomocí cel.

Intel kdysi patřil k dominantním hráčům na trhu s polovodiči, v posledních letech ale ztratil část svého postavení. Zaostal zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde se do čela dostala konkurenční Nvidia.

Americká vláda loni získala v Intelu desetiprocentní podíl a oznámila, že do firmy hodlá investovat zhruba deset miliard dolarů, tedy více než 210 miliard korun. Cílem je rozšířit výrobu polovodičů ve Spojených státech.

„Rozhodli jsme se pomoci Intelu výměnou za deset procent jeho akcií,“ uvedl Trump. Podle něj se hodnota firmy od té doby zvýšila ze zhruba 100 miliard dolarů na více než 600 miliard dolarů.

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„Devět měsíců a jejich hodnota se zvýšila o více než půl bilionu dolarů. Podíl Ameriky má nyní hodnotu přes 60 miliard dolarů. Kdy naposledy nějaký prezident vydělal Americe peníze?“ napsal Trump na Truth Social.

Šéf Applu Tim Cook mezitím v rozhovoru s listem The Wall Street Journal uvedl, že firma se chystá zdražit své produkty. Důvodem je růst nákladů na paměťové čipy, který souvisí s rozsáhlými investicemi do infrastruktury pro umělou inteligenci.

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ČTK

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Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy

Shalev Hulio a Sebastian Kurz
ČTK
nst
nst

AI a kyberbezpečnostní firma Dream, za níž stojí i bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, získala 260 milionů dolarů. Investoři ji podle Bloombergu ocenili na tři miliardy dolarů – téměř třikrát více než loni.

Izraelská společnost Dream, která poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti vládám a provozovatelům kritické infrastruktury, získala od investorů 260 milionů dolarů. Podle agentury Bloomberg nové financování ocenilo firmu na tři miliardy dolarů.

Investiční kolo vedly společnosti Bicycle Capital a Group 11. Ocenění Dreamu se tak téměř ztrojnásobilo oproti únoru 2025, kdy činilo jednu miliardu dolarů. V rozhovoru to uvedli spoluzakladatelé firmy Shalev Hulio a Sebastian Kurz. Mezi další investory patří Bain Capital Ventures, Antler a Tru Arrow Partners.

Autor špionážního programu

Hulio je známý jako spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti NSO Group, která stojí za kontroverzním špionážním softwarem Pegasus. Dream založil v roce 2023 společně s Gilem Dolevem a bývalým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

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Firma se zpočátku zaměřovala na kybernetickou obranu založenou na umělé inteligenci pro státy. Nyní ale rozšiřuje záběr a uvádí vlastní AI platformu pro vlády a státní podniky, které chtějí mít větší kontrolu nad svými daty a technologickou infrastrukturou.

„Jak se umělá inteligence stává klíčovou pro národní bezpečnost, ekonomiku a veřejné služby, vlády stojí před zásadní volbou: spoléhat se například na systémy ze Spojených států nebo Číny, které nemají pod kontrolou, nebo vybudovat schopnosti, které budou plně vlastnit. Dream vznikl proto, aby toto dilema odstranil,“ uvedl Hulio.

Téma technologické suverenity podle Bloombergu nabylo na významu i kvůli nedávnému rozhodnutí Bílého domu neposkytnout nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic cizím státním příslušníkům. Hulio tento krok označil za „budíček“ pro státy, které chtějí využívat AI, ale nemohou se spoléhat na zahraniční cloudy a nástroje.

Podle Kurze mohou soukromé osoby nebo běžné firmy často využívat cloudová řešení. Vlády a další subjekty pracující s citlivými daty ale podle něj potřebují takzvaná on-premise řešení, tedy technologie provozované pod vlastní kontrolou. Ta jim mají umožnit systémy plně vlastnit, řídit a provozovat.

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

Enjoy

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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Kurz, který je v Rakousku vyšetřován kvůli údajnému korupčnímu jednání a loni byl soudem zproštěn obvinění z křivé výpovědi, označil za jeden z nejlepších způsobů využití platformy Atlas boj proti podvodům. Hulio mezi další příklady zařadil veřejné zakázky, zefektivnění firemního provozu a odhalování krádeží v dodavatelských řetězcích.

Dream začal komerčně fungovat na konci roku 2024 a od té doby dosáhl tržeb téměř 300 milionů dolarů. Loni firma uvedla produkt Hero, autonomního AI agenta, který pomáhá vládám vyhledávat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti.

Nový kapitál má firmě pomoci urychlit nasazování jejích suverénních AI a národních kyberobranných platforem v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Americe. „Zejména v Evropě je velká potřeba připravit se na tyto nové hrozby,“ uvedl Kurz.

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Trhy

nst

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Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

Český trh komerčních nemovitostí loni zažil rok, který se jen tak opakovat nebude. Objem investic podle poradenské společnosti Savills meziročně vzrostl o 137 procent, což byl nejvyšší růst v Evropě. Rekord z velké části táhlo několik mimořádně velkých transakcí.

Největším příkladem je prodej obchodního centra Palladium za více než 700 milionů eur. Podle Savills šlo o největší transakci svého druhu ve střední a východní Evropě. Spolu s dalšími obchody, jako byly Harfa Business Center, Kavčí Hory Office Park, centrála České spořitelny, Hilton, Atrium Flora nebo Myslbek, pomohlo Palladium vytáhnout celý trh na rekordní úroveň.

Jen pět největších transakcí loňského roku dosáhlo celkového objemu zhruba 1,67 miliardy eur. To je více, než činil průměrný roční objem celého českého investičního trhu v letech 2021 až 2024.

Hilton Prague

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

Reality

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

nst

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Letošek je slabší. Ale ne nutně špatný

Právě kvůli mimořádnosti loňského roku vypadá letošní srovnání výrazně slabší. Do konce května 2026 se v Česku zobchodovaly komerční nemovitosti za 752 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,138 miliardy eur.

Samotný pokles ale podle Savills neznamená, že by investoři z trhu mizeli. Spíše se trh vrací z výjimečných hodnot k běžnějším objemům. „Pokles objemů v první polovině roku 2026 neznamená pokles investorského zájmu. Spíše se vracíme k běžnějším tržním hodnotám po naprosto mimořádném roce, který se zřejmě nebude jen tak opakovat,“ uvedl David Sajner, investiční ředitel v Savills.

Pokud by se podařilo dokončit všechny aktuálně rozjednané transakce, mohl by celoroční objem podle Savills dosáhnout až 3,3 miliardy eur. Konzervativnější odhad počítá s částkou kolem 2,7 miliardy eur. I to by z letošního roku udělalo jeden ze silnějších roků poslední dekády.

Cizinci se vracejí, Češi ale pořád dominují

Jedním z důležitých signálů je návrat zahraničního kapitálu. V posledních letech český trh táhli hlavně domácí investoři. Letos jejich převaha slábne, i když stále zůstávají největší skupinou kupujících. Z celkového objemu transakcí do konce května 2026 připadlo na české investory 48 procent. Výraznější podíl měli také investoři z Izraele se 17 procenty a z Itálie se 16 procenty. Aktivní byli rovněž investoři z Rakouska, USA nebo Švýcarska.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

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Mezi letošní zahraniční nákupy patří například budova Na Příkopě 14, kterou získala skupina Generali, Augustine Hotel Prague koupený skupinou Kempinski, budova Jindřišská 16 v rukou ATL Immoinvest nebo první investice francouzského fondu MNK Partners, který koupil výrobní prostory společnosti Gunnebo ve Zlíně.

„Po několika letech výrazné převahy domácího kapitálu sledujeme oživení zájmu zahraničních investorů,“ říká Sajner.

Kanceláře jsou zpět v hledáčku

Největším investičním segmentem jsou letos kanceláře. Do konce května do nich podle Savills směřovalo zhruba 348 milionů eur, tedy 46 procent celkového objemu. Mezi významné letošní kancelářské transakce patří Jindřišská 16, Keystone, ČS Antala Staška, T-Mobile HQ, Olympus HQ nebo bývalá radnice Prahy 10. V Praze se podle Savills připravuje dalších zhruba dvacet kancelářských transakcí v odhadovaném objemu kolem 1,5 miliardy eur.

Zájem se přitom netýká jen prémiových kancelářských budov. Investoři se stále více dívají také po starších objektech, které mohou modernizovat, energeticky vylepšit nebo případně změnit jejich využití. 

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Hotely drží tempo, retailové parky už narážejí na nabídku

Silný zájem pokračuje také o hotely. Po loňských transakcích s hotely Hilton, Four Seasons nebo Vienna House Diplomat se letos obchodovaly například Vienna House by Wyndham Andel's Prague nebo Augustine Hotel Prague. Další hotelová aktiva v centru Prahy jsou podle Savills v přípravě.

Stabilní zůstává i poptávka po retailových parcích. Tady ale český trh naráží na omezenou nabídku a určitou nasycenost. Investoři proto častěji hledají příležitosti i za hranicemi, zejména v Polsku, Rakousku nebo Německu.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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