Pražské Palladium kupuje fond ze skupiny Erste

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje fond Reico ze skupiny Erste. Odhadovaná cena dosahuje až 17 miliard korun.

Realitní fond Reico ze skupiny Erste kupuje pražské obchodní centrum Palladium. Transakci v současnosti posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí by měl vydat do 20 dnů.

Centrum kupuje nově založená společnost Project Aurelia, která spadá pod realitní fond Reico investiční společnosti Erste Asset Management.

Obchodní centrum Palladium Praha nyní vlastní německá společnost Union Investment. Ta jej koupila v roce 2015 za 570 milionů eur, tedy přibližně 14 miliard korun. Podle informací Hospodářských novin z letošního února chce Union Investment za Palladium zhruba 700 milionů eur, což odpovídá 17 miliardám korun.

Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin zakončilo obchodní centrum hospodaření se ziskem 107 milionů korun. Čistý obrat přesáhl miliardu.

Pětipodlažní obchodní centrum na náměstí Republiky v centru Prahy stojí na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavba centra začala v květnu 2005 a veřejnosti se Palladium slavnostně otevřelo 25. října 2007. V současnosti je v něm 157 obchodů a 27 restaurací, kaváren a barů. Kromě toho jsou součástí centra i kanceláře a velké podzemní parkoviště. Celková rozloha obchodního centra je 115 tisíc metrů čtverečních.

