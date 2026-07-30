Wall Street už nenechá opít sliby o AI. Microsoft investory přesvědčil, Meta je vyděsila
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
Technologičtí giganti utrácejí za umělou inteligenci bezprecedentní částky. Výsledky Microsoftu a Mety za čtvrtletí končící 30. června ale ukázaly, že Wall Street už neposuzuje jen velikost investic. Stále více ji zajímá, jak rychle se miliardy vložené do čipů a datových center promění v nové tržby, zisky a hotovost.
V tomto srovnání vyšel jednoznačně lépe Microsoft. Jeho akcie po zveřejnění výsledků v prodlouženém obchodování přidávaly více než čtyři procenta. Akcie Mety naopak ztrácely kolem deseti procent, píše Reuters.
Microsoftu se miliardová sázka zatím vyplácí
Microsoft ve čtvrtém čtvrtletí svého finančního roku zvýšil tržby meziročně o 18 procent na 90 miliard dolarů. Čistý zisk podle účetních pravidel GAAP stoupl o 31 procent na 35,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 755 miliard korun.
Část tohoto růstu ovlivnily investice do OpenAI. Po jejich očištění zisk dosáhl 35,3 miliardy dolarů a meziročně se zvýšil o 22 procent. Výsledky tak zůstaly velmi silné i bez tohoto vlivu.
Hlavním motorem byl cloud. Tržby platformy Azure a dalších cloudových služeb vzrostly o 43 procent, zatímco celý cloudový byznys Microsoftu zvýšil výnosy o 27 procent na 59,3 miliardy dolarů. Objem nasmlouvaných budoucích cloudových tržeb dosáhl 678 miliard dolarů.
„Tržby Azure letos poprvé překonaly 100 miliard dolarů,“ uvedl generální ředitel Microsoftu Satya Nadella. Placenou verzi asistenta Microsoft 365 Copilot už podle firmy využívá více než 30 milionů uživatelů. O čtvrtletí dříve jich bylo 20 milionů.
„Microsoft doručil velmi silné výsledky, které nevykazují žádné náznaky zpomalení růstu,“ uvedl analytik XTB Tomáš Maxa. Podle analytika Portu Marka Pokorného firma překonala očekávání trhu napříč klíčovými ukazateli.
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Datová centra spolykala 41 miliard dolarů
Silný růst Azure pomohl zastínit stále rychlejší utrácení. Kapitálové výdaje Microsoftu se meziročně zvýšily o více než 70 procent na 41 miliard dolarů. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostly z 31,9 miliardy dolarů.
Volný peněžní tok sice meziročně klesl o 23 procent na 19,6 miliardy dolarů, stále ale výrazně překonal očekávání analytiků. Právě pokračující růst cloudu a vysoký objem nasmlouvaných zakázek investory přesvědčily, že Microsoft své investice dokáže postupně proměňovat v zisky.
Meta roste, její výdaje ale rostou ještě rychleji
Meta rovněž vykázala silný růst tržeb. Výnosy provozovatele Facebooku, Instagramu a WhatsAppu se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšily o 28 procent na 60,8 miliardy dolarů. Reklamní byznys firmy nadále těží z využívání AI při doporučování obsahu a cílení reklamy.
Náklady však vzrostly o 55 procent na 42 miliard dolarů. Čistý zisk proto klesl o 14 procent na 15,85 miliardy dolarů, tedy přibližně 335 miliard korun. Provozní marže se propadla ze 43 na 31 procent.
Výsledky zatížily také náklady ve výši 2,4 miliardy dolarů spojené s právními spory a 1,18 miliardy dolarů na odstupné při květnovém propouštění. Bez těchto mimořádných položek by provozní zisk Mety podle finanční ředitelky Susan Li meziročně vzrostl o devět procent. Ve skutečnosti klesl o osm procent.
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Volná hotovost se Metě téměř vypařila
Největší varování přinesl vývoj hotovosti. Volný peněžní tok Mety se meziročně propadl o 91 procent z 8,55 miliardy na pouhých 784 milionů dolarů. Kapitálové výdaje jen za čtvrtletí dosáhly 31,08 miliardy dolarů.
Firma zároveň zvýšila spodní hranici letošního výhledu. Za infrastrukturu a další dlouhodobá aktiva chce v roce 2026 vydat 130 až 145 miliard dolarů. Původně počítala s rozmezím 125 až 145 miliard dolarů. Loni její kapitálové výdaje činily zhruba 72 miliard dolarů.
„AI dnes urychluje naše hlavní podnikatelské aktivity,“ uvedl šéf Mety Mark Zuckerberg. Podle něj technologie pohání novou generaci produktů a otevírá firmě nové obchodní příležitosti. Investory ale zajímá především to, kdy a jak se tyto příležitosti projeví v ziscích a peněžních tocích.
„Výdaje Mety na AI se daly snáze oslavovat v době, kdy rostly marže. Teď je to obtížnější, protože se náklady začínají projevovat ve výsledcích,“ uvedl pro Reuters Mike Proulx z výzkumné společnosti Forrester.
Microsoft a Meta dohromady za jediné čtvrtletí vynaložily na kapitálové investice více než 72 miliard dolarů. Obě společnosti věří, že umělá inteligence změní jejich hlavní produkty a vytvoří zcela nové zdroje příjmů. Rozdíl je v tom, co za tyto peníze investorům zatím nabízejí.
Microsoft ukazuje prudce rostoucí Azure, desítky milionů platících uživatelů Copilotu a stovky miliard dolarů v nasmlouvaných cloudových zakázkách. Meta nadále získává téměř všechny příjmy z reklamy a její plán vybudovat vedle ní nový AI byznys zatím přináší hlavně výdaje.
Reakce trhu tak naznačuje, že investoři nejsou proti masivnímu utrácení za AI. Chtějí ale vidět důkaz, že se nákladná infrastruktura rychle mění v obchodní růst. Microsoft jej tentokrát předložil. Meta zatím ne.
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