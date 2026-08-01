Nevěra zanechá stopy na sebevědomí partnera, varuje lékařka Laura Janáčková
Třicet procent vztahů se potkává s nevěrou. Ta má u obou pohlaví jinou dynamiku. Zatímco muži evolučně touží po větší variabilitě a jsou schopni odosobněného sexu, ženy vyhledávají spíše blízkost a lásku, říká sexuoložka Laura Janáčková v podcastu Kód: Longevity.
Pravidelný sexuální život prokazatelně prospívá fyzickému i duševnímu zdraví člověka, přesto moderní společnost čelí hluboké krizi osobního sbližování. Docentka a sexuoložka Laura Janáčková z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou upozorňuje na paradox dnešní doby: přestože technologie nabízejí nekonečné možnosti seznámení, mladá generace trpí osamělostí, úzkostmi a ztrátou reálné intimity.
Samota je devastující
Dlouhodobé vědecké studie, včetně známého výzkumu z Harvardovy univerzity, potvrzují, že partnerské vztahy jsou klíčem ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu. Významnou roli v tom hraje právě pravidelný sex.
„Výzkumy nám ukazují, že třeba sex dvakrát týdně nám pomáhá v rámci kardiovaskulárního systému a je vlastně i prevencí kardiovaskulárního onemocnění,“ vysvětluje Laura Janáčková. Pravidelný sex navíc snižuje riziko rakoviny prostaty a vyplavuje oxytocin – hormon štěstí a vzájemnosti, který prospívá lidské psychice.
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Pokusy nahradit partnerskou blízkost například sportem či stravou však podle Janáčkové selhávají. „Lidská blízkost je absolutně nenahraditelná,“ zdůrazňuje sexuoložka s tím, že samota má na lidi devastující dopad.
Samota podle ní vede k depresím, úzkostem a v extrémních případech i k úmrtí, což jasně ukázaly například výzkumy z období pandemie covidu. Solitární sex sice může být přechodným řešením, ale pro psychické i fyzické zdraví je dlouhodobě nezbytná láska a skutečná blízkost.
Paradox online seznamování
Dnešní mladá generace se nachází ve zvláštním rozporu. Na internetu a v mobilních aplikacích sice mají mladí lidé nepřeberné množství příležitostí k seznámení, ale v reálném životě mají obrovské problémy navázat osobní intimní vztah.
„Na internetu je to něco zcela jiného než při osobním setkání, kdy toho člověka vidíte v reálu, bez filtrů… a vnímáte také jeho vůni, protože právě ta je jednou ze základních věcí, které nás přitahují,“ popisuje Janáčková. Mnoho mladých lidí si tak sice měsíce píše online, ale při osobním setkání zjistí, že chybí jakákoliv sexuální přitažlivost.
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Tento odklon od reálného světa si vybírá krutou daň v podobě duševních problémů. Podle Janáčkové ordinace praskají ve švech pod náporem úzkostných a depresivních dospívajících, což je trend, který v minulosti v takové míře neexistoval. Mladí lidé často necítí žádnou radost, žijí pod neustálým tlakem školy i rodičů a utápějí se v nereálném srovnávání na sociálních sítích.
To se odráží i na samotné frekvenci sexuálních zážitků. „Ta mladá generace… na rozdíl od těch našich generací… měla ten sex jednodušší a častější,“ říká Janáčková.
Podle statistik se dramaticky zvedlo procento dospělých mužů (kolem 20 až 25 let), kteří za poslední rok neměli vůbec žádný partnerský sex. U mladých mužů se navíc na začátku vztahů objevují nové problémy, jako je prodloužená ejakulace, funkční poruchy nebo strach z toho, aby nepřekročili hranice souhlasu a nedostali se do rozporu se zákonem.
Jiná nevěra
Vztahové problémy jdou ruku v ruce s těmi sexuálními. Častým tématem v ordinacích bývá nevěra, která se podle výzkumů týká více než 30 procent mužů i žen v partnerských vztazích.
Janáčková však upozorňuje, že nevěra má u obou pohlaví jinou dynamiku. Zatímco muži evolučně touží po větší variabilitě a jsou schopni odosobněného sexu, ženy vyhledávají spíše blízkost a lásku.
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„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.
„Jejich nevěra je daleko nebezpečnější… Žena, když se zamiluje, tak je schopná bořit mosty a odcházet,“ vysvětluje. Zkušenost s nevěrou navíc zásadně narušuje sebehodnotu partnera, ničí intimitu a obnova důvěry trvá velmi dlouho. Lidé, kteří byli nevěrní jednou, mají navíc statisticky vyšší sklon nevěru opakovat.
Jako rizikové vidí sexuoložka i takzvané otevřené vztahy. Ty sice mohou partneři zvolit jako pokus o kompromis, ale vystavují se riziku, že se jeden z nich zamiluje jinde, čímž ohrozí rodinu.
Trpět navíc mohou i děti, které přejímají vzorce chování svých rodičů. Pokud rodiče žijí oddělené životy, chybí mezi nimi laskavost, doteky a empatie. Výzkumy navíc ukazují, že děti z rozvedených rodin – přestože si slibují, že jejich vlastní manželství bude pevné – mají později samy statisticky vyšší pravděpodobnost rozvodu.
Podobně obezřetná je Janáčková i vůči experimentům typu skupinového sexu či sexu ve třech. Ty sice mohou sloužit jako adrenalinové zpestření, ale nesmí k nim docházet pod nátlakem.
Sex a roboti
Klíčem k nápravě je podle docentky Janáčkové včasná a kvalitní sexuální výchova v rodině, nikoliv spoléhání se na školu či zákazy sociálních sítí. V dnešní době se děti kvůli internetu setkávají s pornografií průměrně již v devíti letech, což deformuje jejich představy o tom, co je to láska a partnerský vztah.
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Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Výchova by však neměla být pouze o technických aspektech sexu či pohlavních chorobách. „To vlastně začíná uvědoměním si sebe sama, rozdílnosti emocí, jejich ovládáním a zpracováváním a zároveň také komunikací,“ zdůrazňuje Janáčková.
Děti by měly být od dětství vedeny k respektu k sobě samým a k budování zdravého sebevědomí. „Člověk, který se zná a zná svou hodnotu, lépe a snáze řekne ne a lépe vyjádří, co by si přál,“ uzavírá odbornice.
Na otázku, jak do našich intimních životů zasáhne umělá inteligence, odpovídá sexuoložka s mírnou nadsázkou, ale i varováním. AI již dnes výrazně ovlivňuje vztahy – lidé s ní například konzultují své partnerské krize a nevěry. V budoucnu nás však mohou čekat pokročilí roboti napojení na umělou inteligenci, kteří splní každé přání.
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Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
„Protože my ženy jsme auditivně vzrušivé, tak vám bude říkat úžasné věci a mužům bude dávat ty nejkrásnější vizuální obrazy… A nebudeme už řešit situaci, že jsme sami,“ předvídá Janáčková s tím, že budoucí generace možná budou řešit i sex mezi roboty navzájem.
Přesto věří, že to nejdůležitější – tedy pravá láska a reálné vztahy – zůstane nenahraditelné. A pro letní dny dává jasné doporučení: „Teď v létě si ještě užívat ten naturální sex. Venku je krásně, sluníčko, tak určitě to bude lepší.“
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„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.