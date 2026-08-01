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newstream.cz Newstream TV Nevěra zanechá stopy na sebevědomí partnera, varuje lékařka Laura Janáčková

Nevěra zanechá stopy na sebevědomí partnera, varuje lékařka Laura Janáčková

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Třicet procent vztahů se potkává s nevěrou. Ta má u obou pohlaví jinou dynamiku. Zatímco muži evolučně touží po větší variabilitě a jsou schopni odosobněného sexu, ženy vyhledávají spíše blízkost a lásku, říká sexuoložka Laura Janáčková v podcastu Kód: Longevity.

Pravidelný sexuální život prokazatelně prospívá fyzickému i duševnímu zdraví člověka, přesto moderní společnost čelí hluboké krizi osobního sbližování. Docentka a sexuoložka Laura Janáčková z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou upozorňuje na paradox dnešní doby: přestože technologie nabízejí nekonečné možnosti seznámení, mladá generace trpí osamělostí, úzkostmi a ztrátou reálné intimity.

Samota je devastující

Dlouhodobé vědecké studie, včetně známého výzkumu z Harvardovy univerzity, potvrzují, že partnerské vztahy jsou klíčem ke šťastnějšímu a zdravějšímu životu. Významnou roli v tom hraje právě pravidelný sex.

„Výzkumy nám ukazují, že třeba sex dvakrát týdně nám pomáhá v rámci kardiovaskulárního systému a je vlastně i prevencí kardiovaskulárního onemocnění,“ vysvětluje Laura Janáčková. Pravidelný sex navíc snižuje riziko rakoviny prostaty a vyplavuje oxytocin – hormon štěstí a vzájemnosti, který prospívá lidské psychice.

K-Beauty

Pro mladší obličej lidé udělají neuvěřitelné věci

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Korejci mají kosmetický hit - fluid z kůže mrtvých lidí. Jak vypadá kosmetická rutina třicetileté přítelkyně „nesmrtelného miliardáře“ Bryana Johnsona, kolik plastik má Laura Loomer a proč Elon Musk nepotřebuje peníze, se dočtete v novém díle seriálu Civilizační deník.

Tereza Zavadilová

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Pokusy nahradit partnerskou blízkost například sportem či stravou však podle Janáčkové selhávají. „Lidská blízkost je absolutně nenahraditelná,“ zdůrazňuje sexuoložka s tím, že samota má na lidi devastující dopad.

Samota podle ní vede k depresím, úzkostem a v extrémních případech i k úmrtí, což jasně ukázaly například výzkumy z období pandemie covidu. Solitární sex sice může být přechodným řešením, ale pro psychické i fyzické zdraví je dlouhodobě nezbytná láska a skutečná blízkost.

Paradox online seznamování 

Dnešní mladá generace se nachází ve zvláštním rozporu. Na internetu a v mobilních aplikacích sice mají mladí lidé nepřeberné množství příležitostí k seznámení, ale v reálném životě mají obrovské problémy navázat osobní intimní vztah.

„Na internetu je to něco zcela jiného než při osobním setkání, kdy toho člověka vidíte v reálu, bez filtrů… a vnímáte také jeho vůni, protože právě ta je jednou ze základních věcí, které nás přitahují,“ popisuje Janáčková. Mnoho mladých lidí si tak sice měsíce píše online, ale při osobním setkání zjistí, že chybí jakákoliv sexuální přitažlivost.

Peptidy

Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo

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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.

Alžběta Shejbalová

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Tento odklon od reálného světa si vybírá krutou daň v podobě duševních problémů. Podle Janáčkové ordinace praskají ve švech pod náporem úzkostných a depresivních dospívajících, což je trend, který v minulosti v takové míře neexistoval. Mladí lidé často necítí žádnou radost, žijí pod neustálým tlakem školy i rodičů a utápějí se v nereálném srovnávání na sociálních sítích.

To se odráží i na samotné frekvenci sexuálních zážitků. „Ta mladá generace… na rozdíl od těch našich generací… měla ten sex jednodušší a častější,“ říká Janáčková.

Podle statistik se dramaticky zvedlo procento dospělých mužů (kolem 20 až 25 let), kteří za poslední rok neměli vůbec žádný partnerský sex. U mladých mužů se navíc na začátku vztahů objevují nové problémy, jako je prodloužená ejakulace, funkční poruchy nebo strach z toho, aby nepřekročili hranice souhlasu a nedostali se do rozporu se zákonem.

Jiná nevěra

Vztahové problémy jdou ruku v ruce s těmi sexuálními. Častým tématem v ordinacích bývá nevěra, která se podle výzkumů týká více než 30 procent mužů i žen v partnerských vztazích.

Janáčková však upozorňuje, že nevěra má u obou pohlaví jinou dynamiku. Zatímco muži evolučně touží po větší variabilitě a jsou schopni odosobněného sexu, ženy vyhledávají spíše blízkost a lásku.

Kardiochirurg Miloš Táborský
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Káva ano, alkohol ne. Kardiolog Táborský boří mýty o zdravém stárnutí

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„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.

Petra Nehasilová

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„Jejich nevěra je daleko nebezpečnější… Žena, když se zamiluje, tak je schopná bořit mosty a odcházet,“ vysvětluje. Zkušenost s nevěrou navíc zásadně narušuje sebehodnotu partnera, ničí intimitu a obnova důvěry trvá velmi dlouho. Lidé, kteří byli nevěrní jednou, mají navíc statisticky vyšší sklon nevěru opakovat.

Jako rizikové vidí sexuoložka i takzvané otevřené vztahy. Ty sice mohou partneři zvolit jako pokus o kompromis, ale vystavují se riziku, že se jeden z nich zamiluje jinde, čímž ohrozí rodinu.

Trpět navíc mohou i děti, které přejímají vzorce chování svých rodičů. Pokud rodiče žijí oddělené životy, chybí mezi nimi laskavost, doteky a empatie. Výzkumy navíc ukazují, že děti z rozvedených rodin – přestože si slibují, že jejich vlastní manželství bude pevné – mají později samy statisticky vyšší pravděpodobnost rozvodu.

Podobně obezřetná je Janáčková i vůči experimentům typu skupinového sexu či sexu ve třech. Ty sice mohou sloužit jako adrenalinové zpestření, ale nesmí k nim docházet pod nátlakem. 

Sex a roboti

Klíčem k nápravě je podle docentky Janáčkové včasná a kvalitní sexuální výchova v rodině, nikoliv spoléhání se na školu či zákazy sociálních sítí. V dnešní době se děti kvůli internetu setkávají s pornografií průměrně již v devíti letech, což deformuje jejich představy o tom, co je to láska a partnerský vztah.

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Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

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Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

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Výchova by však neměla být pouze o technických aspektech sexu či pohlavních chorobách. „To vlastně začíná uvědoměním si sebe sama, rozdílnosti emocí, jejich ovládáním a zpracováváním a zároveň také komunikací,“ zdůrazňuje Janáčková.

Děti by měly být od dětství vedeny k respektu k sobě samým a k budování zdravého sebevědomí. „Člověk, který se zná a zná svou hodnotu, lépe a snáze řekne ne a lépe vyjádří, co by si přál,“ uzavírá odbornice.

Na otázku, jak do našich intimních životů zasáhne umělá inteligence, odpovídá sexuoložka s mírnou nadsázkou, ale i varováním. AI již dnes výrazně ovlivňuje vztahy – lidé s ní například konzultují své partnerské krize a nevěry. V budoucnu nás však mohou čekat pokročilí roboti napojení na umělou inteligenci, kteří splní každé přání.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

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Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

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„Protože my ženy jsme auditivně vzrušivé, tak vám bude říkat úžasné věci a mužům bude dávat ty nejkrásnější vizuální obrazy… A nebudeme už řešit situaci, že jsme sami,“ předvídá Janáčková s tím, že budoucí generace možná budou řešit i sex mezi roboty navzájem.

Přesto věří, že to nejdůležitější – tedy pravá láska a reálné vztahy – zůstane nenahraditelné. A pro letní dny dává jasné doporučení: „Teď v létě si ještě užívat ten naturální sex. Venku je krásně, sluníčko, tak určitě to bude lepší.“

Sledujte pořad Kód: Longevity s moderátorkou Evou Čerešňákovou. Pořad se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

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„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.

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Zelenina, která poráží steaky. Miluše Makó z Green Table si podmaní i zapřisáhlé masožravce

Zelenina, která poráží steaky. Miluše Makó z Green Table si podmaní i zapřisáhlé masožravce
Green Table, užito se svolením
Petra Martínková
Petra Martínková

Žádný gastroodpad, vlastní bylinkový skleník přímo uprostřed podniku a menu, které mění pravidla hry. Nenápadná restaurace Green Table na piazzettě pražského Florentina dokazuje, že moderní vegetariánská kuchyně už dávno není o kompromisech a nudných salátech, ale o prvotřídním zážitku z oběda srovnatelném se špičkovými masovými restauracemi.

Svoje první jídlo uvařila, když jí bylo šest let. Byla to smažená králičí játra - z králíka, kterého si u babičky a dědy sama stáhla z kůže. V jedenácti už vařila s maminkou v bruntálské hospodě Emona a od té doby toho stihla mnoho. Vydala vlastní kuchařku, stala se ambasadorkou projektu Studuj gastro, vede kurzy v Gourmet Academy a především se zařadila mezi nejviditelnější tváře moderní české gastronomie. 

Miluše Makó. Její jméno už teď patří mezi hvězdy současné české gastroscény a objevilo se i v prestižním průvodci nejlepších restaurací Gault&Millau. Už čtyři roky stojí v čele čistě vegetariánské a zero-waste restaurace Green Table. Právě tady Čechům dokazuje, že když je vegetariánská kuchyně dobře uvařená, po mase si ani ten největší masožravec nevzdechne. 

Celerový Cottage steak, salát z malých brambor, kopr Dát si tu můžete oběd i snídani Dušená pohanka s červenou řepou a libečkem 21 fotografií v galerii

Když se řekne vegetariánská restaurace, tak… Je to sice nesrovnatelné s dobou před deseti lety, kdy jste na menu našli maximálně „starý dobrý“ smažák utopený v oleji a v těch lepších podnicích grilovanou zeleninu, přesto nemalá část Čechů dodnes pohlíží na vegetariánskou kuchyni jako na kompromis. Nenápadná restaurace Green Table na piazzettě pražského Florentina ale dokazuje, že i zelenina může nabídnout prvotřídní zážitek z oběda srovnatelný se špičkovými masovými restauracemi. 

Glosa Petry Martínkové: Česká kuchyně není retro. Vrací se lehčí, modernější a sebevědomější

Názory

Molekulární gastronomie, exotické ingredience, místo omáček pěny. Nové koncepty a odvážné experimenty. Gastronomie posledních dvaceti let byla neustálým hledáním nového. Dnes se však její směřování viditelně mění. Po letech experimentů přichází trend zdaleka možná nejzajímavější – návrat k podstatě, k tradičním surovinám a receptům. Zpátky ke kořenům.

Petra Martínková

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Vývar ze slupek a odřezků a židle ze staré lednice

Green Table má hned několik specifik. Za prvé tým šéfkuchařky Milušky, jak tu Miluši Makó všichni oslovují, tvoří výhradně ženy. „Nebyl to ale záměr, prostě se to tak sešlo a klape nám to tak,“ usmívá se šéfkuchařka. 

Za druhé má podnik přímo uvnitř vlastní hydroponickou farmu - něco jako velký vestavěný skleník, kde si tým pěstuje vlastní bylinky, saláty nebo třeba microgreens. Když vám ho personál otevře, jako první ucítíte neodolatelnou, lehce nasládlou a krásně čerstvou vůni bazalky, která nejenže naladí vaše chuťové pohárky, ale tak nějak i vás samotné. 

Za třetí je Green Table skutečnou zero-waste restaurací. Ne na efekt ani jen na papíře, ale doopravdy. Zbytky surovin tu totiž dostávají další využití – z odřezků dezertů vznikají malé (a skvělé!) pralinko-dezertíky, bohatou květenu v interiéru zase zavlažuje vyčištěná voda z kuchyně a ze slupek a odřezků se tu vaří vývary, kterými se posléze dochucují další pokrmy. Nad každou surovinou se tu přemýšlí tak, aby našla své využití. Jak sama Makó říká, dobrý šéfkuchař dnes musí být nejen skvělý kuchař, ale také manažer a ekonom. 

Stejná pečlivost, s jakou se tu přistupuje k surovinám, je ostatně cítit i z atmosféry celého podniku. Green Table vůbec nepůsobí uspěchaně, a to ani přes fakt, že tu denně vydají okolo dvou set obědů. Naopak. Je z něj cítit klid a jakási nenápadná harmonie, za kterou kromě krásného interiéru z recyklovatelných a udržitelných materiálů – ostatně sednout si můžete třeba na židli vyrobenou z části staré lednice – stojí i spousta opečovávaných květin a bylinek.

Hra chutí: Od cuketového bifteku po phočko s shiitake

Na rozdíl od většiny restaurací můžete do Green Table zajít jen na snídani nebo oběd, klidně ale i pozdní. Green Table totiž zavírá už v pět hodin odpoledne. Původně totiž vznikla primárně jako restaurace pro zaměstnance a obyvatele z blízkého okolí. Dnes sem ale hojně míří lidé i z jiných částí Prahy. 

Menu, které je každý týden jiné, se sestává z předkrmu, polévky a čtyř hlavních jídel. Polévka a jedno z hlavních jídel se každý den mění, předkrm a zbylá tři jídla zůstávají stejná po všechny pracovní dny.

Legendární Alcron nahradila Brasserie 1932. Nejlepší tatarák v Praze

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Žádný škrobený fine dining ani obavy, který příbor vzít do ruky. Nová Brasserie 1932 navazuje na legendární Alcron uvolněnou atmosférou, precizním řemeslem a českými jídly, kvůli nimž na chvíli zapomenete na svět venku.

Petra Martínková

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Při naší návštěvě se jako předkrm podával tatarák z pečené cukety s crème fraîche, domácí focacciou a sezonními rajčátky. A šlo rozhodně o jeden z těch nejlepších „tatarských bifteků“, které jsme kdy ochutnali. Pečená cuketa měla příjemně nasládlou chuť s lehce karamelovými tóny, kterou nenásilně oživovala vlastní rozmixovaná sušená rajčata. Crème fraîche celé jídlo krásně zjemnilo a nadýchaná domácí focaccia se už jen postarala o to, že na talíři nezůstal ani drobeček.

Pokračovali jsme kroketami z červené řepy s modrým sýrem a batátovým pyré – jídlem, které rozhodně stojí za to ochutnat. Křupavá krusta ukrývala vláčné řepové kroketky, které svou konzistencí překvapivě hodně připomínaly domácí karbanátky. Jen byly jemnější, lehčí a chuťově mnohem zajímavější, což píšu jako člověk, který maso miluje. Slanost modrého sýra navíc krásně vyvážila přirozenou sladkost řepy a sametové batátové pyré celý pokrm příjemně doplnilo.

Stejně příjemný byl i salát s grilovanou cuketou, sýrem halloumi, bylinkovou zálivkou a křupavými slunečnicovými semínky. Rozhodně nešlo o nudnou misku zeleniny, ale o plnohodnotné hlavní jídlo s promyšlenou hrou chutí a textur. Grilovaná cuketa nás zaujala příjemně kouřovými tóny, sýr halloumi dodal typickou slanost a výraznost a bylinkový dresink z vlastního skleníku všechny chutě nenápadně propojil. Křupavá slunečnicová semínka pak přidala další vrstvu textury a příjemné křupnutí, které celý salát krásně oživilo. 

Candát v páře s omáčkou z černého česneku, lilkovým fondantem a rajčatovým fondue.

RECENZE: Francouzská michelinská kuchyně v srdci Šumavy. Nebespán je největším překvapením Kašperských Hor

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Kašperské Hory mají zhruba patnáct set obyvatel, přesto v nich najdete fine dining světové úrovně. Tamější restauraci Nebespán nově vede francouzský michelinský šéfkuchař Tony Malherbe. Za jeho kuchařským uměním se vyplatí jet třeba přes půl republiky. Nebespán ale zdaleka není jenom o perfektní gastronomii. Je to divoký podnikatelský příběh o (příliš) romantických snech, dluzích, lidských dramatech a odvaze ukázat, že i v drsných podmínkách Šumavy se dá vybudovat restaurace světové úrovně.

Petra Martínková

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Bez masa i bez ideologie

Na jídelním lístku nás zaujalo i pho chay Green Table – vegetariánská variace na slavnou vietnamskou polévku s vlastními bylinkami z hydroponie, rýžovými nudlemi a houbami shiitake z farmy Mushroom Planet. Silný aromatický vývar, čerstvé bylinky, rýžové nudle i masité shiitake vytvořily překvapivě plnou a vrstevnatou chuť. Kdyby vám někdo neřekl, že jde o bezmasou verzi, nejspíš by vás ani nenapadlo přemýšlet nad tím, co v ní chybí. Protože nechybělo vůbec nic.

foodstream

Kam vyrazit

Green Table

Na Florenci 15 110 00 Praha 1 · Florentinum
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Právě to je ostatně z Green Table ten nejsilnější dojem – nechybí vám tu vůbec nic. A už vůbec ne maso. Zároveň tu ale nic nepřebývá, jak tomu někdy u čistě vegetariánských podniků bývá. Nenajdete tu přemíru kari, přepálenou vůni smažené tempury ani nekonečné variace na unavený salátový bufet. Kuchyně Green Table je lehká, harmonická a sebevědomá. Nestaví na stereotypech, efektních tricích ani na křečovité snaze maso za každou cenu nahradit. Místo toho nechává vyniknout samotné suroviny a ukazuje, jak sofistikovaná může zelenina být, když ji někdo umí skvěle uvařit.

Právě v tom je největší síla Miluše Makó. Zeleninu lidem netlačí jako ideologii, ale servíruje ji jako gastronomický zážitek. Paradoxní přitom je, že ona sama není vegetariánkou. Jak s úsměvem vzpomíná, když kdysi nastoupila do své první vegetariánské restaurace s příznačným názvem Koza zůstala celá, vůbec netušila, jak chutná tofu nebo tempeh. Dopředu ji ale hnaly ambice, talent a chuť prozkoumávat neprobádané. A taky touha stát se špičkovou šéfkuchařkou. To se jí po právu povedlo. 

Příběh bruntálské rodačky, která v šesti letech začínala stahováním králíka u prarodičů, je vlastně symbolem proměny jednoho zažitého paradigmatu. Vegetariánská kuchyně už není – a čím dál méně bude – jen zdravou alternativou „normálního oběda“. V rukou talentovaného kuchaře či kuchařky může být stejně promyšlená, překvapivá a skvělá jako ta masová. Možná i víc.

Žižkovská restaurace Sumi Garden sází na silný ramen, návykové takoyaki, okonomiyaki i mimořádně povedené sushi.

RECENZE: Tokio na Žižkově. V Sumi Garden servírují nejlepší sushi v Praze

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Zvenku pár plastových židlí na zaprášené ulici, uvnitř malý kus Tokia. Žižkovská restaurace Sumi Garden sází na silný ramen, návykové takoyaki, okonomiyaki i mimořádně povedené sushi. Nenápadný podnik nabízí jednu z nejautentičtějších podob japonské kuchyně v Praze.

Petra Martínková

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Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze! U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

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Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.

Petra Martínková

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda: Každý pátý Čech si nemůže dovolit týdenní dovolenou. Přesto jsme na tom lépe než většina EU

Týdenní dovolenou mimo domov si podle nejnovějších údajů Eurostatu nemohlo v roce 2025 dovolit 19 procent obyvatel Česka starších 16 let. Jde tedy téměř o každého pátého.
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Týdenní dovolená mimo domov zůstává pro téměř pětinu Čechů finančně nedostupná. V evropském srovnání si však tuzemské domácnosti vedou nadprůměrně. Za posledních deset let se navíc jejich situace výrazně zlepšila, přestože ubytování i zájezdy dál zdražují.

Týdenní dovolenou mimo domov si podle nejnovějších údajů Eurostatu nemohlo v roce 2025 dovolit 19 procent obyvatel Česka starších 16 let. Jde tedy téměř o každého pátého.

Česká republika si přesto vede výrazně lépe než Evropská unie jako celek, kde tento podíl dosáhl 27,5 procenta. Hůře než Česko dopadly například Německo, Francie, Polsko či Slovensko.

Česku pomáhá nízká příjmová chudoba

Na první pohled může být překvapivé, že si Češi vedou lépe než obyvatelé některých ekonomicky silnějších zemí. Schopnost zaplatit si dovolenou však nezávisí pouze na výši průměrné mzdy. Ovlivňuje ji také rozdělení příjmů, životní náklady nebo podíl nízkopříjmových domácností.

REPORTÁŽ: Pivo za dvě stovky a hradby za tisíc. Chorvatsko testuje hranice turistů

Enjoy

Na Murteru ve střední Dalmácii stojí Plzeň v obchodě 47 korun, v nedalekém baru půllitr téměř stovku a v Dubrovníku přes dvě stě. Vydali jsme se porovnat, kolik dnes stojí chorvatská dovolená a proč se místní obávají, že jim pobřeží přestává patřit.

Petra Nehasilová

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Česko má v tomto ohledu dlouhodobě příznivou pozici. Podle šetření EU-SILC 2025 bylo příjmovou chudobou ohroženo 9,6 procenta obyvatel, což byl nejnižší podíl ze všech zemí Evropské unie.

Za deset let přišlo výrazné zlepšení

Dlouhodobý vývoj ukazuje, že si dovolenou může dovolit stále více českých domácností. Zatímco v roce 2015 nemělo na týdenní pobyt mimo domov 32,4 procenta obyvatel Česka, v roce 2025 jejich podíl klesl na 19 procent. Za deset let se tak snížil o 13,4 procentního bodu.

Ještě v roce 2012 si týdenní dovolenou nemohlo dovolit 43,5 procenta obyvatel. Z dlouhodobého pohledu se tedy finanční možnosti českých domácností výrazně zlepšily.

Dostupnost dovolených by letos mohl podpořit také růst kupní síly. Průměrná reálná mzda se v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně zvýšila o 6,4 procenta.

Ubytování zdražuje čtyřikrát rychleji než celková inflace

Samotné cestování však nezlevňuje. Ubytovací služby byly letos v červnu meziročně dražší o 6,1 procenta, zatímco celková cenová hladina vzrostla o 1,5 procenta. Ceny ubytování tak rostly zhruba čtyřikrát rychleji než spotřebitelské ceny jako celek.

Jachta Orient Express

Dovolená za deset milionů a sloni u bazénu. Vyzkoušeli jsme, jak cestují nejbohatší Češi

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Privat jet jsme si vyzkoušeli na trase z Prahy do Brna. Pro nejbohatší Čechy je ale podobný let jen začátkem dovolené za miliony.

Petra Nehasilová

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Organizované dovolené a zájezdy navíc mezi květnem a červnem zdražily o 2,6 procenta, částečně kvůli nástupu hlavní letní sezony.

Více než polovina Čechů se chce vejít do 15 tisíc

Cena proto při výběru dovolené zůstává klíčová. Podle červencového průzkumu agentury STEM/MARK ji zohledňuje 77 procent lidí, kteří letos plánují hlavní dovolenou nebo ji již absolvovali.

Dovolená u moře

Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt

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Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.

nst

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Více než polovina dotázaných, konkrétně 54 procent, je ochotna utratit nejvýše 15 tisíc korun na osobu a týden. Částku přesahující 25 tisíc korun připouští pouze 13 procent respondentů.

Česko si tak v evropském srovnání vede příznivě. Ani nízká míra příjmové chudoby však nic nemění na tom, že pro téměř pětinu obyvatel starších 16 let zůstává týdenní dovolená mimo domov finančně nedostupná.

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