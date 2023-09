Intel se dere zpět na výsluní. Konkurence mu může ještě slušně zavařit

Pat Gelsinger, šéf amerického Intelu, před dvěma lety nastartoval obnovu zašlé slávy tohoto výrobce čipů. A nyní jdou vidět první výsledky. Intel se dere zpět na výsluní, konkurence mu to ale nijak neulehčuje. Cíle jsou dané a úsilí Intelu maximální, teď už se jen poprat s řadou technický problémů.

Intel na konci července oznámil výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Po dvou ztrátových obdobích, kdy první kvartál byl dokonce nejhorším v historii společnosti, se výrobci čipů podařilo dostat do zisku. Navzdory očekávané ztrátě Intel reportoval upravený čistý zisk na akcií 13 centů při tržbách 12,9 miliardy dolarů, což bylo taktéž nad odhady analytiků.

Společnost navíc zlepšila svůj výhled na následující čtvrtletí. Za lepšími čísly stál zejména segment procesorů pro stolní počítače. Tržby ve skupině Client Computing, která zahrnuje dodávky procesorů pro notebooky a stolní počítače, klesly o 12 procent. Nicméně dle CEO společnosti Pata Gelsingera by se již mohlo brzy blýskat na lepší časy, firma totiž pozoruje zpomalování dlouhodobého poklesu.

Do Arm chtějí investovat Apple či Nvidia. Výrobce čipů to může ocenit až na 55 miliard dolarů Zprávy z firem Zákazníci britského vývojáře čipů Arm Holdings, včetně firem Apple, Nvidia, Alphabet a Advanced Micro Devices, souhlasili, že investují do Arm v rámci primární nabídky akcií. Arm by mohla být oceněna na 50 až 55 miliard dolarů (1,1 až 1,2 bilionu korun). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Arm patří japonské společnosti Softbank a technologie britské firmy se nacházejí prakticky ve všech chytrých telefonech. ČTK Přečíst článek

Prodeje segmentu serverových čipů, kam spadají datacentra a AI, propadly meziročně 15 procent. Gelsinger k tomu poznamenal, že oživení tohoto segmentu nepřijde tak rychle, vzhledem k tomu, že značná část výdajů na datová centra a cloud po zbytek roku bude věnována na budování AI, tedy na nákup GPU (grafických procesorů - pozn. red) od Nvidie, což znamená, že v rozpočtech klientů nebude nadále na nákup CPU (centrální procesorová jednotka - označení základní elektronické součásti v počítači, tj. čip - pozn. red) prostor.

Pět uzlů za čtyři roky

Intel Foundry Services (IFS), sledovaný segment, který vyrábí čipy pro jiné společnosti, vykázal tržby 232 milionů dolarů, meziročně o 307 procent více.

Gelsinger, který se v roce 2021 vrátil po 12leté přestávce do Intelu na pozici generálního ředitele (v firmě působil od roku 1979 na různých technických pozicích), a vrhl se na restrukturalizaci společnosti. Strategie pod názvem „Pět uzlů za čtyři roky“ má za cíl znovu dobýt pozici lídra ve výrobě čipů. Pro vysvětlení technologický „uzel“ odkazuje na konkrétní výrobní proces polovodiče a jeho konstrukční pravidla.

Intel dojel na postoj Pekingu. Ruší plán na stamiliardovou akvizici Zprávy z firem Americká společnost Intel ukončila plány na převzetí izraelského smluvního výrobce čipů Tower Semiconductor za 5,4 miliardy dolarů (119 miliard korun). Nepodařilo se jí totiž včas získat souhlas regulačních orgánů s transakcí. Intel to uvádí v prohlášení. ČTK Přečíst článek

Pomoci obnově Intelu má odštěpení výrobních jednotek, které se zpřístupní také napřímo externím zákazníkům. Výrobní jednotky budou vést od roku 2024 vlastní účetní knihy. Společnost více jak 50 let využívala své továrny výhradně na výrobu vlastních čipů, nicméně polovodičový průmysl se změnil a změny ve struktuře společnosti jsou tak dle vedení společnosti potřeba, aby mohly být obsluhovány trhy které zahrnují cloud, edge a AI. Účelem je zefektivnit výrobu a design čipů. A cílem napodobit přístupu smluvního výrobce čipů (TSMC), který vyrábí čipy pro Nvidia, Apple a AMD.

Cesta jako na Everest

Mnoho analytiků však tomuto ambicióznímu cíli nevěří, přestože CEO společnosti Nvidia Jen-Hsun „Jensen“ Huang v květnu vyjádřil důvěru výrobě Intelu s tím, že testovací čip obdržený od Intelu vyrobený v procesu nové generace vykazuje dobré výsledky. Nvidia zkoumá myšlenku diverzifikace dodávek čipů tak, aby zahrnovala i výrobce mimo TSMC. A Intel slibuje, že do konce roku oznámí velkého externího zákazníka odštěpených výrobních jednotek.

Umělá inteligence táhne. Tržby OpenAI jsou na cestě dosáhnout jedné miliardy dolarů Money Společnost OpenAI je na cestě k dosažení ročních tržeb ve výši jedné miliardy dolarů (22,2 miliardy korun) v nadcházejících 12 měsících, protože podniky zavádějí technologii ChatGPT, robota s generativní umělou inteligencí, který odstartoval vlnu investic do umělé inteligence. ČTK Přečíst článek

Samo vedení ovšem přiznává, že cesta vzhůru bude trvat roky.

Společnost plně pracuje a na zajištění výstavby nových výrobních kapacit, na které se snaží využít dotace. Německo podpoří 10 miliardami eur výstavbu nové továrny v Magdeburku, která bude klíčovou částí růstové strategie Intelu. Německá továrna dle Gelsingera přispěje k vyváženému a odolnému dodavatelskému řetězci pro Evropu. Náklady na výstavbu zřejmě přesáhnou 30 miliard eur. Následně společnost oznámila investici v Polsku do továrny na čipy za 4,6 miliardy dolarů a do závodu v Izraeli za 25 miliard dolarů.

Úsilí maximální, úspěch nazaručen

Přestože cíle jsou dané a úsilí Intelu maximální, technologické změny, vývoj a výrobu nových vysokovýkonných čipů doprovází řada technických problémů. Vzhledem k tomu, že konkurenční boj je neúprosný, může Intel, pokud nebude rychleji odstraňovat problémy, za konkurencí nadále zaostávat.

Například vydání 40jádrové verze CPU Arrow Lake se odsunulo a nenastane dříve než ve druhém až třetím kvartálu roku 2025. Vzhledem k očekávanému vydání Zen 5 od AMD tedy dorazí minimálně o rok později.

Vysokorychlostní GPU pro datacentra Falcon Shores, jenž by měla konkurovat čipům od Nvidie by se měly začít vyrábět v roce 2025 (původní cíl 2024). Přičemž AMD by mělo začít s velkovýrobou GPU MI300 v roce 2024.