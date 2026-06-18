iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.
Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac.
Čipy zdražuje umělá inteligence
Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).
Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.
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Zprávy z firem
Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.
Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u kterých produktů by se ceny měly zvýšit.
„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumnou úroveň,“ dodal.
Do hry vstupuje i helium
Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.
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Názory
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.
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