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newstream.cz Zprávy z firem iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook
Profimedia
ČTK
ČTK

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

Americká společnost Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů. Reaguje tak na růst nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ) to řekl šéf podniku Tim Cook. Apple vyrábí například chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac.

Čipy zdražuje umělá inteligence

Ceny paměťových čipů v poslední době výrazně rostou kvůli jejich nedostatku, který je důsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI).

Apple

Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Zprávy z firem

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

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Cook uvedl, že zdražování produktů Applu je nevyhnutelné, protože situace na trhu s paměťovými čipy je neudržitelná. Neupřesnil však, kdy a u kterých produktů by se ceny měly zvýšit.

„Snažíme se své zákazníky před zvyšováním cen ochránit, ale situace už je neudržitelná,“ uvedl Cook, kterého v září v čele Applu vystřídá John Ternus. „Rozhodně potřebujeme, aby se ceny a dodávky paměťových čipů pro spotřebitelské produkty vrátily na rozumnou úroveň,“ dodal.

Do hry vstupuje i helium

Ceny čipů v poslední době tlačí vzhůru nejen poptávka související s rozvojem AI, ale také konflikt na Blízkém východě, který narušil dodávky hélia. Tento plyn je klíčovou surovinou pro výrobu čipů, upozorňuje WSJ.

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

Názory

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Stanislav Šulc

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Stanislav Šulc

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Raketový růst akcií SpaceX? V novodobé historii jde o solidní průměr

Akcie SpaceX raketově rostou
SpaceX
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Akcie SpaceX od IPO posílily o více než 40 procent a ukazují, jak silně umí trh zaplatit za vizi.

Úspěch akcií SpaceX se očekával, přesto část analytiků počítala s tím, že FOMO efekt brzy opadne a nastane reálnější fáze obchodování. Částečně jim dalo za pravdu středeční obchodování, kdy akcie oslabily o téměř pět procent. Po uzavření burz ale cena opět mírně rostla.

Navzdory jednodenní ztrátě si SpaceX od IPO z minulého týdne udržuje mimořádné posílení ceny akcie. Cena při IPO se vyšplhala na 135 dolarů, čímž se vstup SpaceX stal největším burzovním startem dějin. Poptávka po akciích byla taková, že hned v první sekundě obchodování cena vystřelila na 150 dolarů a postupně vyrostla až nad 218 dolarů. Aktuální cena činí 191,8 dolaru, což od IPO představuje nárůst o 41,5 procenta.

 
Burzovní vývoj

Akcie SpaceX po IPO

od IPO +41,5 %
Aktuální cena 191,8 USD po středečním poklesu téměř o 5 %
IPO cena 135 USD
První obchod 150 USD
Maximum po IPO 218+ USD
IPO růst nyní 135 200 maximum 218+ USD nyní 191,8 USD
Zdroj: údaje z trhu a redakční výpočet Newstreamu Graf ukazuje orientační vývoj od IPO

To je přitom u takto obří emise mimořádný růst. Jediné srovnatelné IPO je to z roku 2019, kdy na trh vstoupila těžební společnost Saudi Aramco. Po týdnu ale její akcie oproti IPO posílily „jen“ o 15 procent.

Aktualizováno

SpaceX přeskočila Amazon a na chvíli i Microsoft

Trhy

Akcie SpaceX po rekordním vstupu na burzu dál prudce rostou. Firma Elona Muska v úterý přidala zhruba 12 procent, překonala tržní hodnotu Amazonu a v jednu chvíli se dostala i před Microsoft. Podle CNBC se tak krátce stala čtvrtou nejhodnotnější americkou firmou. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.

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FOMO efekt v hlavní roli

V aktuálním příběhu SpaceX se zrcadlí dva podstatné faktory. Jednak popularita technologického sektoru, který podobným mimořádným nárůstům cen akcií historicky přeje, jednak už zmíněný FOMO efekt. Elonu Muskovi a jeho týmu se podařilo vytvořit tak silný převis poptávky po akciích, že cena zkrátka růst musela, a to navzdory záporné ziskovosti firmy a řadě dalších faktorů, které by v každém jiném případě pravděpodobně tlačily cenu dolů.

Právě to je velký rozdíl například proti proslulému IPO Facebooku, dnešní společnosti Meta Platforms, z roku 2012. Tehdy Mark Zuckerberg sice na burzu poslal největší a nejúspěšnější sociální síť světa, investoři ale velmi záhy přestali věřit ve schopnost přetavit její vliv do reálných zisků. Týden od úpisu tak cena akcií Facebooku propadla o 16 procent. Podepsaly se na tom i technické problémy Nasdaqu a prodeje akcií ze strany manažerů společnosti, kteří se svých podílů zbavovali, což byla pro trh negativní zpráva.

SpaceX

SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

Trhy

SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

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Technologické firmy posilují

Jinak ale platí, že technologické společnosti se krátce po vstupu na burzu těší relativně vysokému zájmu investorů. Start SpaceX je v procentuálním vyjádření nadstandardní. Amazon, který debutoval v roce 1997, týden od úpisu posílil o třetinu a předznamenal start éry, která později vešla do dějin jako „dot.com bublina“.

V dávnější historii vstoupily na burzu Apple v roce 1980 a Microsoft v roce 1986. Také akcie obou firem po týdnu posílily o více než 30 procent. Naopak po prasknutí dot.com bubliny zamířil na burzu Google v roce 2004. I v tomto případě však byli investoři mimořádně vstřícní a týden od IPO byly akcie dražší zhruba o čtvrtinu.

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

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Investoři kupují vize. Někdy se nenaplní

O tom, že právě technologický sektor podobné příběhy nabízí poměrně často a že investoři mnohdy kupují velké vize, vypovídá i úspěch výrobce elektromobilů Rivian. Ten na burzu vstoupil v roce 2021 a investoři si na něm chtěli zopakovat růst ceny akcií Tesly. Rivian týden od IPO posílil až o neuvěřitelných 120 procent, když cena vyskočila ze 78 dolarů na 172 dolarů a valuace automobilky dosáhla 150 miliard dolarů.

Jenže velké vize mnohdy nestačí. Rivian nedokázal naplnit očekávání, jimiž investory přesvědčil. Už na počátku roku 2023, tedy jen rok a tři měsíce od IPO, se akcie zřítily na úroveň kolem 16 dolarů, kde se s nimi obchoduje dodnes.

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Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

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Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

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Penta sází na mikrobydlení. Na Smíchově postaví 240 vybavených apartmánů pro mladé

Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí
Penta
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Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.

Pražský Smíchov získá další rezidenční projekt, který má rozšířit nabídku městského bydlení v jedné z nejrychleji se měnících částí metropole. Penta Real Estate začala společně se Sekyra Group stavět projekt Momentum v ulici Na Knížecí, nedaleko stanice metra Anděl a autobusového terminálu.

Pozemek, který v minulosti sloužil jako parkoviště, získala Penta v roce 2023 v rámci akvizice společnosti ČSAD Praha holding. Projekt už má pravomocné stavební povolení a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. Odhadovaná hodnota investice činí 1,3 miliardy korun.

Ostravská lékárna Dr.Max

Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy

Zprávy z firem

Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.

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Momentum vzniká na vstupu do nové smíchovské čtvrti a navazuje na širší transformaci brownfieldů v okolí železniční stanice. Lokalita patří k nejvýraznějším rozvojovým územím v Praze.

Bydlení pro generaci, která chce žít v centru dění

Projekt nabídne celkem 240 bytů v dispozicích od 1+kk do 2+kk. Nejmenší jednotky budou mít 22 metrů čtverečních, největší přibližně 45 metrů čtverečních. Všechny byty budou prodávány kompletně vybavené, včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a interiérového zařízení.

Penta tím vstupuje do segmentu mikroapartmánů, který reaguje na změnu životního stylu části městských obyvatel. Cílovou skupinou mají být především mladí profesionálové, kteří hledají bydlení v dobře dostupné lokalitě a kladou důraz spíše na polohu, služby a komunitní zázemí než na velkorysou výměru samotného bytu.

Rohan City

Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Reality

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

ČTK

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Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku.

Wellness, coworking i terasa s výhledem na Prahu

Menší výměry bytů má kompenzovat rozsáhlé společné zázemí. Součástí domu bude komunitní wellness, fitness centrum, společenská místnost, coworkingové prostory, relaxační zóny i střešní terasa s výhledem na Prahu.

Na střeše vznikne také vodní ochlazovací prvek určený obyvatelům domu. Parter budovy má být aktivní a doplní jej obchody a služby orientované do veřejného prostoru.

Podle Vacka mají sdílené prostory rozšířit kvalitu bydlení za hranice jednotlivých jednotek. „Byt není jediným místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory,“ doplňuje.

Architektonická soutěž a odkaz na pražské činžovní domy

Podobu projektu navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které uspělo v otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu chtějí podle hlavního architekta Davida Zalabáka navázat na charakter pražských ulic a současným jazykem interpretovat prvky tradiční městské architektury.

Fasáda budovy má být členěna do menších modulů inspirovaných činžovními domy. Výrazným prvkem budou rizality, které mají do bytů přivádět více denního světla a zároveň formovat chráněný veřejný prostor v parteru.

„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost,“ uvedl Zalabák.

Důraz na úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí

Projekt má podle investora klást důraz také na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Byty budou vybaveny rekuperací vzduchu, chytrou domácností ve standardu Smart Home a úsporným systémem vytápění a chlazení.

Ten bude využívat geotermální vrty a stropní sálavé systémy, které mají přispět ke komfortu obyvatel i nižší energetické náročnosti domu.

Umění jako součást veřejného prostoru

Momentum nebude jen rezidenčním domem. Penta do projektu zapojí také umění ve veřejném prostoru. Na fasádě vznikne velkoformátové dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v otevřené umělecké soutěži. Soutěž se konala v rámci iniciativy Penta Art, kterou developer využívá k podpoře současného umění v městském prostředí.

Ondřej Prokop

Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené

Názory

Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.

Michal Nosek

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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