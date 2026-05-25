Česku se daří. Haly u dálnic dál rostou
Český trh průmyslových a logistických nemovitostí uzavřel první čtvrtletí roku 2026 s velmi dobrými výsledky. Dokončeno bylo zhruba 307 tisíc metrů nových prostor, což představuje historicky druhý nejvyšší objem nové výstavby za jedno čtvrtletí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Colliers.
Na trh byla v prvním čtvrtletí dodána největší průmyslová budova v novodobé historii tuzemského trhu. Jde o budovu F v Panattoni Parku Cheb s rozlohou zhruba 214 tisíc metrů čtverečních, která se zařadila mezi největší projekty v novodobé historii českého průmyslového trhu.
„Stavební aktivita zůstala na vysoké úrovni, ve výstavbě je v současnosti přibližně 1,54 milionu metrů čtverečních, z toho asi třetina na spekulativní bázi. Největší podíl výstavby nadále připadal na Prahu, Středočeský kraj a Ústecký kraj,“ uvedl Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.
Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.
Nejvíce se staví u dálnic
Nejaktivnějším developerem byla společnost CTP Invest s přibližně 46procentním podílem podle plochy ve výstavbě. Vysoký je i objem povolených projektů, který aktuálně činí přibližně 2,77 milionu metrů čtverečních. Nejvíce projektů vzniká podél dálničních koridorů D5 v okolí Plzně, D1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou a D48 na Ostravsku.
Míra neobsazenosti ke konci prvního čtvrtletí 2026 mírně klesla na přibližně 4,7 procenta. „Z historického hlediska jde o zdravou úroveň, která odpovídá předpandemickým hodnotám. Neobsazenost v průběhu posledních čtvrtletí mírně narůstala v důsledku přibývající spekulativní výstavby, ačkoli absorpce nových ploch zůstává stabilní,“ tvrdí Stanko.
Investiční fond Diagram, který spoluzaložil Martin Hubinger, nyní kromě jiného rozvíjí unikátní projekt apartmánů na šumavské Modravě. Má jich v této exkluzivní oblasti vzniknout několik desítek.
Nájemné zůstává stabilní
Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo napříč hlavními lokalitami stabilní, a to zejména díky nízké míře neobsazenosti. V Praze a nejbližším okolí se v prvním čtvrtletí roku pohybovalo v rozmezí sedmi až 7,5 eura za metr čtvereční na měsíc.
„Český trh průmyslových a logistických nemovitostí zůstává pro zbytek roku 2026 v silné pozici. Rekordní objem dokončení, velké množství plánovaných projektů a projektů ve výstavbě a pokračující vysoká aktivita nájemců svědčí o atraktivitě českého trhu,“ doplnil Stanko.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.