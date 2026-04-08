Logistika u D5 dál roste. Nippon Express vstupuje do areálu v Přehýšově

UDI Group pronajala další část logistického areálu v Přehýšově společnosti Nippon Express
Další nájemní smlouva v projektu UDI Park D5 Přehýšov potvrzuje pokračující poptávku po moderních logistických plochách podél dálnice D5. Novým nájemcem je Nippon Express.

Developerská skupina UDI Group uzavřela nájemní smlouvu se společností Nippon Express na zhruba 6 300 metrů čtverečních v logistickém areálu UDI Park D5 Přehýšov v Plzeňském kraji. Prostory se nacházejí v rozestavěné hale B, jejíž dokončení je plánováno na druhé čtvrtletí letošního roku.

„Dokončení první haly a pokračující výstavba dalších dvou potvrzuje, že se z Přehýšova stává jeden z nejrychleji rostoucích logistických parků v regionu,“ říká Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Jiří Tyleček: Co dalšího nám může unikat z Perského zálivu?

Názory

I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.

Jiří Tyleček

Přečíst článek

Po předání prvních jednotek bude hala B1 obsazena přibližně ze 40 procent. V areálu přitom zůstává k dispozici dalších zhruba 30 tisíc metrů čtverečních ploch pro potenciální nájemce. Nippon Express doplňuje společnost Prefab Factory, která zde již má smluvně zajištěné prostory.

D5 jako logistický koridor

Projekt u dálnice D5 zapadá do širšího trendu rozvoje logistických kapacit v západních Čechách, které těží z napojení na Německo i z dostupnosti pracovní síly. Lokalita kolem dálničního tahu se v posledních letech profiluje jako jeden z hlavních logistických koridorů v Česku.

UDI Park D5 Přehýšov má po dokončení nabídnout celkem 130 tisíc metrů čtverečních ve třech halách. Areál je koncipován pro logistiku i lehkou výrobu a počítá mimo jiné s instalací fotovoltaiky či využitím dešťové vody.

UDI Group patří mezi aktivní developery v segmentu průmyslových nemovitostí. V minulém roce prodala plně obsazený Sázava Logistics Park britské společnosti Segro. 

Bělehrad

Po 100 letech slibů má bělehradské metro změnit celé město. Češi už jsou u toho

Reality

Projekt prvního bělehradského metra se po letech odkladů přibližuje realizaci. Metro má zásadně změnit dopravu, urbanismus i investiční potenciál srbské metropole.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Takto se lokalita promění.

V centru Brna se bourá. V brownfieldu na nábřeží Svitavy vyroste tisícovka bytů i supermarket

Reality

Průmyslové objekty na Svitavském nábřeží mizí. Brownfield nahradí nová čtvrť s více než tisíci byty a občanskou vybaveností.

pej

Přečíst článek

Konec sporů o metro D: výstavba má začít v nejbližších týdnech

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal smlouvu se sdružením vedeným firmou Subterra na výstavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Hodnota zakázky dosahuje zhruba 30 miliard korun bez DPH. Podle mluvčího podniku Daniela Šabíka nyní nic nebrání zahájení stavby.

Podpis kontraktu umožnilo rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu Petra Mlsny, který pravomocně zamítl rozklad společnosti Strabag požadující zrušení výběru vítěze. Klíčové bylo také únorové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jenž zrušil předběžné opatření zakazující uzavření smlouvy.

Tendr na druhý úsek metra D vypsal DPP v polovině roku 2022. Sdružení vedené Subterrou podnik vybral jako vítěze už potřetí. Předchozí výběry z let 2023 a 2024 ztroskotaly kvůli řízením u ÚOHS, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Jednou byl tendr zrušen samotným dopravním podnikem, podruhé rozhodnutím úřadu.

„DPP po podepsání smlouvy odeslal zhotoviteli výzvu k zahájení výstavby. Očekáváme zahájení stavby dalšího úseku metra D v nejbližších týdnech,“ uvedl Šabík. Ve sdružení jsou kromě Subterry také společnosti HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infrastructure a BeMo Tunneling.

Do soutěže se zapojily také firmy Strabag a sdružení Porr, Vinci a Marti (PVM). Právě PVM se proti svému vyloučení bránilo u antimonopolního úřadu i u soudu. Krajský soud v Brně mu sice předběžným opatřením vyhověl, Nejvyšší správní soud však letos v únoru toto rozhodnutí zrušil.

Cyklisté v Berlíně

Berlín se hádá o auta v centru, návrh na omezení dopravy rozděluje město

Politika

Debata o omezení automobilové dopravy v centru Berlína rozděluje německou metropoli a stává se jedním z hlavních témat před zářijovými volbami. Jak uvádí deník Financial Times, kampaň už nyní provázejí tisíce plakátů varujících před údajným zákazem aut.

nst

Přečíst článek

Nová linka metra D má propojit Písnici s náměstím Míru a ulevit dopravě na jihu Prahy. Úsek z Olbrachtovy naváže na již budovanou část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, jejíž výstavba začala v roce 2022.

Původně se počítalo s tím, že metro z Pankráce do Písnice začne jezdit v roce 2029. Kvůli sporům a odvoláním neúspěšných uchazečů se však termín posunul a aktuálně se počítá s rokem 2032. Následně má stavba pokračovat směrem na náměstí Míru a do budoucna se uvažuje o prodloužení až na náměstí Republiky.

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Český realitní trh se podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického po utlumenějším období znovu stabilizoval a vrátil se k vyšší investiční aktivitě. V podcastu Realitní Club uvedl, že se na trhu opět ve větším objemu odehrávají transakce a mezi investory je silná poptávka po kvalitních nemovitostech.

„Situace byla donedávna velmi pozitivní. Na trhu začaly zase ve velkém fungovat transakce, bylo co kupovat. Je velký hlad mezi investory koupit dobrou nemovitost,“ popsal Medřický. Za důležitý trend označil také posilování domácího kapitálu. Podle něj je pozitivní, že stále více nemovitostí končí v českých rukou a že se na trhu vytvořily silné tuzemské investiční skupiny.

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Právě návrat českého kapitálu považuje za jeden z nejzajímavějších momentů poslední doby. Část zahraničních investorů podle něj v Česku svá aktiva zhodnotila natolik, že může odcházet na jiné trhy, kde očekává vyšší výnos, například do Polska. To zároveň otevírá prostor pro domácí hráče.

Novou proměnnou ale do vývoje trhu vnáší geopolitické napětí. Medřický upozornil, že nedávný konflikt v Íránu změnil pohled zejména na financování. „V tuhle chvíli je samozřejmě nejistota. Pokud by tohle nastavení mělo fungovat delší dobu, peníze zdraží. A zdražení peněz pro development je kritická věc,“ řekl. Právě cena financování může podle něj rozhodnout, které projekty se budou realizovat a které investoři raději odloží.

Příležitosti mimo Prahu

Redstone se přitom nedívá jen na Prahu. Významný potenciál vidí i v krajských městech zhruba od 80 do 100 tisíc obyvatel. Podle Medřického v nich často chybějí kvalitní kancelářské budovy i další moderní komerční projekty. Vedle Olomouce zmiňuje jako zajímavý trh také Pardubice, a to jak z pohledu retailu, tak rezidenčního bydlení.

Investor Morávek rozšířil portfolio o nákupní centrum Olympia Olomouc

Reality

Developerská společnost Redstone investora Richarda Morávka, která v Olomouci vlastní obchodní centrum Galerie Šantovka, přikoupila nákupní centrum Olympia Olomouc. Redstone získala Olympii za nezveřejněnou sumu od společnosti CCPEPF Poland Intermediate, která je součástí investiční a správcovské skupiny Catalyst Capital, uvedly Hospodářské noviny.

ČTK

Přečíst článek

Pardubice jsou podle něj atraktivní mimo jiné díky dopravní dostupnosti a relativně nízké nabídce obchodních ploch. Skupina ale sleduje i další regionální centra, jako jsou Liberec nebo Plzeň. „Myslíme si, že krajská města s kvalitní dopravní obslužností a perspektivou se budou chovat podobně a budou fungovat dlouhodobě,“ uvedl.

Z hlediska investičních segmentů Redstone dál věří kancelářím i retailu. Oba segmenty se podle Medřického po covidu vrátily na úrovně, které znaly před pandemií. U kanceláří roste poptávka po kvalitních budovách a lepším zázemí, u retailu se zase vrátila návštěvnost i tržby obchodníků.

Skupina se přitom dívá na investice výrazně dlouhodobě. Typický horizont držby nemovitostí je podle Medřického deset let a více. Ve fondu má dnes Redstone pět komerčních nemovitostí v hodnotě blížící se 20 miliardám korun. „Koupit kancelářskou budovu nebo velké obchodní centrum s tím, že ho chcete za pět let prodat, je dost odvážná strategie. My ty budovy chceme opravdu držet,“ uzavřel.

Finanční ředitel skupiny Redstone Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda bude k poslechu již zítra ráno na webu Newstreamu i na vašich oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

David Hauerland v magazínu Newstream CLUB

Realitní štika David Hauerland utratil přes půl miliardy za nákupní centrum na Moravě

Reality

Nákupní galerie Arkáda Prostějov má nového majitele. Za půl miliardy ji koupila investiční skupina Fidurock Davida Hauerlanda.

ČTK

Přečíst článek

Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora

Reality

Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.

nst

Přečíst článek

Související

video

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Nemovitosti v zahraničí přitahují flipování.

Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
