Logistika u D5 dál roste. Nippon Express vstupuje do areálu v Přehýšově
Další nájemní smlouva v projektu UDI Park D5 Přehýšov potvrzuje pokračující poptávku po moderních logistických plochách podél dálnice D5. Novým nájemcem je Nippon Express.
Developerská skupina UDI Group uzavřela nájemní smlouvu se společností Nippon Express na zhruba 6 300 metrů čtverečních v logistickém areálu UDI Park D5 Přehýšov v Plzeňském kraji. Prostory se nacházejí v rozestavěné hale B, jejíž dokončení je plánováno na druhé čtvrtletí letošního roku.
„Dokončení první haly a pokračující výstavba dalších dvou potvrzuje, že se z Přehýšova stává jeden z nejrychleji rostoucích logistických parků v regionu,“ říká Jakub Malý, výkonný ředitel UDI Group pro Českou republiku.
Po předání prvních jednotek bude hala B1 obsazena přibližně ze 40 procent. V areálu přitom zůstává k dispozici dalších zhruba 30 tisíc metrů čtverečních ploch pro potenciální nájemce. Nippon Express doplňuje společnost Prefab Factory, která zde již má smluvně zajištěné prostory.
D5 jako logistický koridor
Projekt u dálnice D5 zapadá do širšího trendu rozvoje logistických kapacit v západních Čechách, které těží z napojení na Německo i z dostupnosti pracovní síly. Lokalita kolem dálničního tahu se v posledních letech profiluje jako jeden z hlavních logistických koridorů v Česku.
UDI Park D5 Přehýšov má po dokončení nabídnout celkem 130 tisíc metrů čtverečních ve třech halách. Areál je koncipován pro logistiku i lehkou výrobu a počítá mimo jiné s instalací fotovoltaiky či využitím dešťové vody.
UDI Group patří mezi aktivní developery v segmentu průmyslových nemovitostí. V minulém roce prodala plně obsazený Sázava Logistics Park britské společnosti Segro.
