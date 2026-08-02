Umělá inteligence se musí představit. EU od dneška trestá ty, kdo to zamlčí
V zemích Evropské unie se od dnešního dne začínají uplatňovat některá zásadní ustanovení unijního Aktu o umělé inteligenci (AI), zejména pravidla transparentnosti pro vybrané systémy AI. Znamená to například povinnost informovat uživatele, že komunikuje s chatbotem či jiným systémem umělé inteligence. Také takzvané deepfakes (obrázky, zvukové nahrávky či videa vytvořené nebo upravené pomocí AI, které mohou působit jako autentické) budou muset být jasně označeny jako uměle vytvořené.
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v souvislosti s tím upozorňuje i na to, že stejná pravidla platí také pro text, jenž je zveřejněn za účelem informování veřejnosti o záležitostech veřejného zájmu, který je generovaný nebo manipulovaný AI systémem. "ČTÚ v tomto směru upozorňuje, že podle čl. 50 odst. 5 AI Actu je třeba využívat jasné a rozlišitelné způsoby označení. V praxi lze využít například označení nebo ikony typu AI generated pro plně generovaný obsah nebo AI modified" pro obsah upravený pomocí AI," stojí v prohlášení úřadu, který bude v Česku dohlížet na dodržování pravidel.
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
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Trhy
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
Začíná rovněž vymáhání pravidel. Národní dozorové orgány i Evropská komise získávají pravomoci ukládat sankce za porušení ustanovení, která jsou již použitelná - tedy zejména zákazů nepřípustných praktik, ale nově i transparentnosti. Firmám mohou hrozit vysoké pokuty, které v případě porušení pravidel transparentnosti mohou dosáhnout až 15 milionů eur nebo tří procent celosvětového ročního obratu společnosti.
Cílem těchto opatření je podle Evropské komise omezit klamání a manipulaci a pomoci lidem činit informovaná rozhodnutí. Firmám zároveň přinášejí jasnější povinnosti a praktický způsob, jak prokázat soulad s pravidly.
"Mezi novinky s nejviditelnějším dopadem patří povinnost jasně a včas informovat o tom, že zákazník či uživatel komunikuje prostřednictvím chatbotu či virtuálního nebo hlasového asistenta s umělou inteligencí," uvedl k novým pravidlům český advokát Jaroslav Kuba z poradenské společnosti Rödl. "Totéž platí pro AI agenty, kteří samostatně například rezervují, objednávají nebo vyřizují korespondenci: podle nových pokynů Evropské komise musí prozradit nejen že jsou umělou inteligencí, ale i za koho jednají," dodal.
Mezi takzvané deepfakes Evropská komise podle českého advokáta výslovně řadí i reklamní vizuály a produktové fotografie vytvořené umělou inteligencí, pokud mohou klamat o skutečném vzhledu nebo vlastnostech výrobku, nebo virtuální influencery.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.