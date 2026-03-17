Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.
Výsledek zároveň překonal dosud nejsilnější rok 2019 před pandemií covidu-19, kdy investice do hotelů dosáhly 605 milionů eur (asi 14,7 miliardy korun).
Praha byla jednoznačně hlavním tahounem trhu. Prodalo se zde 13 hotelů za 742 milionů eur (18,1 miliardy korun), což představuje téměř desetinásobný meziroční nárůst. Mezi nejvýznamnější transakce patřily prodeje hotelů Hilton Prague a Vienna House Diplomat Prague, které přešly ze zahraničních do českých rukou. Společnost PPF Real Estate zároveň získala i hotel Four Seasons Prague, kde třicetiprocentní podíl drží podnikatel Michal Strnad ze skupiny Czechoslovak Group.
Rostla i cena za hotelové pokoje. Průměrná investiční hodnota přesáhla 255 tisíc eur (zhruba 6,2 milionu korun) na pokoj, což je o 62 procent více než o rok dříve. Důvodem byly především prodeje prémiových hotelů, jako jsou Four Seasons Prague nebo Hilton Prague, kde ceny výrazně převyšovaly průměr.
Zájem investorů o hotelový trh ve střední a východní Evropě zůstává silný. Podle studie Cushman & Wakefield Hotel Investor Compass 2026 je alespoň polovina oslovených investorů připravena v regionu aktivně investovat. Praha se navíc zařadila mezi 15 nejatraktivnějších evropských měst pro hotelové investice a předstihla například Vídeň, Curych či Budapešť.
Pozitivní vývoj potvrzují i data o cestovním ruchu. V Česku se loni ubytovalo 23,55 milionu hostů, což představuje meziroční nárůst o 3,2 procenta. Počet přenocování vzrostl o 3,3 procenta na 59,1 milionu nocí. Přibylo přitom jak domácích, tak zahraničních návštěvníků.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.