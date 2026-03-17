Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

Hilton Prague
V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Výsledek zároveň překonal dosud nejsilnější rok 2019 před pandemií covidu-19, kdy investice do hotelů dosáhly 605 milionů eur (asi 14,7 miliardy korun).

Praha byla jednoznačně hlavním tahounem trhu. Prodalo se zde 13 hotelů za 742 milionů eur (18,1 miliardy korun), což představuje téměř desetinásobný meziroční nárůst. Mezi nejvýznamnější transakce patřily prodeje hotelů Hilton Prague a Vienna House Diplomat Prague, které přešly ze zahraničních do českých rukou. Společnost PPF Real Estate zároveň získala i hotel Four Seasons Prague, kde třicetiprocentní podíl drží podnikatel Michal Strnad ze skupiny Czechoslovak Group.

Rostla i cena za hotelové pokoje. Průměrná investiční hodnota přesáhla 255 tisíc eur (zhruba 6,2 milionu korun) na pokoj, což je o 62 procent více než o rok dříve. Důvodem byly především prodeje prémiových hotelů, jako jsou Four Seasons Prague nebo Hilton Prague, kde ceny výrazně převyšovaly průměr.

Zájem investorů o hotelový trh ve střední a východní Evropě zůstává silný. Podle studie Cushman & Wakefield Hotel Investor Compass 2026 je alespoň polovina oslovených investorů připravena v regionu aktivně investovat. Praha se navíc zařadila mezi 15 nejatraktivnějších evropských měst pro hotelové investice a předstihla například Vídeň, Curych či Budapešť.

Pozitivní vývoj potvrzují i data o cestovním ruchu. V Česku se loni ubytovalo 23,55 milionu hostů, což představuje meziroční nárůst o 3,2 procenta. Počet přenocování vzrostl o 3,3 procenta na 59,1 milionu nocí. Přibylo přitom jak domácích, tak zahraničních návštěvníků.

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Nvidia je prozatím největším vítězem války o dominanci v AI světě. Tvůrce nejvýkonnějších čipů, které jako jediné dokážou zvládat nároky obřích datových center, se stal nejhodnotnější firmou světa. A s aktuální tržní kapitalizací kolem 4,5 bilionu dolarů má před druhým v pořadí, společností Apple, náskok zhruba 800 miliard.

Jenomže v aktuálním investorském klimatu a rychle se měnícím světě nic nemusí trvat věčně a zdá se, že akcie Nvidie narazily na určitý limit. V reakci na vystoupení CEO Nvidie Jensena Huanga, který nastínil růstový byznys pro další dva roky, totiž akcie krátce posílily o necelá dvě procenta, ale v následném obchodování se dostaly dokonce pod úroveň panující před oznámení výsledků, připomíná list The Financial Times. Přitom Huang prohlásil, že v následujících dvou letech tržby společnosti přesáhnou zcela nepochybně hranici bilionu dolarů a poptávka roste v souvislosti s růstem AI modelů, zejména Claude Code od Anthropiku.

Důvodů zastavení růstu akcií největší firmy světa je hned několik. Tou nejsilnější aktuálně bude vliv probíhajícího konfliktu na Středním východě, který má negativní dopad na trhy obecně. Navíc se zvyšují obavy z prodloužení konfliktu na dobu, s níž izraelská ani americká vláda nepočítaly, což by mohlo mít dopad na návrat inflace a následné oslabení trhů. Investoři, kteří podpořili Nvidii včas, tak aktuálně mohou vybírat část zisků, což by vysvětlovalo propad akcií po velmi krátkodobém posílení.

Druhý vliv hraje celé odvětví AI, které v očích investorů přestává představovat cestu k extrémně rychlému zhodnocení investic. Ačkoli svět zatím stále počítá s dramatickou disrupcí, kterou AI přináší, o tom, jakou monetizaci to přinese jejich konkrétním investicím, ale již investoři tak jasnou představu nemají. Celý ekosystém totiž zatím nedokázal přijít na funkční a udržitelný byznys model, v monetizaci tokenů pak například dochází ke značnému snižování cen.

Akcie jsou nyní relativně výhodné

Ačkoli Nvidia zatím je objektivním vítězem a má funkční model, je to do velké míry taženo očekáváním, že AI jako celek poroste. Jen to obhájí budování nových datových center, která potřebují čipy od Nvidie. Ve chvíli, kdy by se celý ekosystém zadrhnul, oslabí to i poptávku po produktech tajwansko-americké společnosti.

FT.com pak upozorňuje, že očekávané tržby, které zveřejnil Huang, jsou výrazně vyšší, než nad čem panuje shoda analytiků. „Pro další dva fiskální roky odhaduje Capital IQ tržby na úrovni 835 miliard dolarů,“ upozorňuje FT.com. To je přitom o téměř 200 miliard méně než optimistická predikce CEO Nvidie.

Jenomže z čistě analytického pohledu jsou akcie Nvidie v posledních týdnech mnohem výhodnější, než by se mohlo zdát. Obří růsty tržeb a zisku na jedné straně, a naopak mírný propad ceny akcií totiž výrazně snižuje ukazatel P/E, který ukazuje nacenění akcie vůči zisku. Aktuálně je P/E na úrovni kolem 37, historicky přitom bylo i na úrovni 80. Dodejme, že dlouhodobý průměr akcií je v pásmu mezi 20 a 25. Nvidia je ale mimořádně rostoucí společnost navíc působící v technologickém odvětví, kde je P/E tradičně vyšší. Nicméně pro srovnání P/E Alphabetu (mateřká firma Googlu) činí 28, Microsoft dokonce 24.

Bydlení u vody za dvě miliardy. Riva Rezidence promění jih Brna

Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence
Brněnský rezidenční trh dál zahušťuje výstavbu v bývalých průmyslových lokalitách. Nový projekt Riva Rezidence od developera Domoplan přinese do Horních Heršpic 190 bytů s výhledem na Svratku. Investice se blíží dvěma miliardám korun a stavba má začít v roce 2027.

Jižní část Brna prochází v posledních letech výraznou proměnou. Dříve industriální území podél řeky Svratky se postupně mění v nové městské čtvrti kombinující bydlení, služby i rekreaci. Nejnovějším přírůstkem má být projekt Riva Rezidence, který v Horních Heršpicích připravuje brněnský developer Domoplan.

FOTOGALERIE: Jak bude vypadat nové bydlení v Brně?

Nový developerský projekt Riva Rezidence nabídne v brněnských Horních Heršpicích 190 bytových jednotek Nový developerský projekt RIVA Rezidence nabídne v brněnských Horních Heršpicích 190 bytových jednotek Nový developerský projekt RIVA Rezidence nabídne v brněnských Horních Heršpicích 190 bytových jednotek na užitné ploše přes 9000 m 4 fotografií v galerii

Ten na ploše přes devět tisíc metrů čtverečních plánuje vybudovat 190 bytových jednotek. Celkový objem investice se pohybuje kolem dvou miliard korun. Projekt má přitom těžit nejen z blízkosti řeky, ale i z návaznosti na jednu z nejvyužívanějších cyklotras ve městě.

„RIVA Rezidence pro nás vedle projektu Zanzara a Brixx představuje moderní městské bydlení, které respektuje nábřeží Svratky a rozvoj celé lokality. Celý projekt koncipujeme tak, aby jeho noví obyvatelé měli na dosah jak městské služby, tak každodenní kontakt s okolní přírodou, sportovním vyžitím a zelení,“ říká Tomáš Vavřík, majitel developerské společnosti.

Transformace brownfieldů nabírá tempo

RIVA zapadá do širšího trendu přeměny brownfieldů v Brně. V bezprostředním okolí i širším centru města vznikají nebo se připravují další velké rezidenční a polyfunkční projekty.

Například developerská skupina CPI Property Group připravuje rozsáhlý projekt Nová Zbrojovka, který má na místě bývalého průmyslového areálu nabídnout tisíce bytů, kanceláře i občanskou vybavenost. Další významnou proměnou prochází území kolem Jižního centra a plánovaného nového hlavního nádraží, kde se počítá s výstavbou nové čtvrti evropského formátu.

V širším centru Brna se pak rozvíjí také projekty jako Ponávka City, Vlněna nebo rezidenční výstavba v oblasti Trnité a Komárova. Společným jmenovatelem je důraz na kombinaci bydlení, práce a volného času v docházkové vzdálenosti.

Architektura s důrazem na řeku i veřejný prostor

Riva Rezidence vzniká podle návrhu studií Identity Designers a Zlámal architekti. Architekti pracují s jednoduchými hmotami a důrazem na čitelný uliční prostor. Klíčovým prvkem je orientace bytů tak, aby co nejvíce z nich mělo výhled na řeku a přilehlou zeleň.

Parter domu má nabídnout aktivní přízemí se službami a přirozeným pohybem lidí. Fasáda kombinuje odolné materiály s teplejšími prvky, které mají podpořit lidské měřítko projektu.

Široká nabídka bytů i zázemí pro aktivní život

Projekt nabídne dispozice od menších bytů 1kk až po větší rodinné jednotky 3kk a větší. Důraz je kladen na logické uspořádání, dostatek denního světla a oddělení denní a klidové části.

Samozřejmostí budou balkony, lodžie nebo terasy. V suterénu vznikne parkování, prostory pro kola i sportovní vybavení. Lokalita navíc nabízí nadstandardní možnosti trávení volného času. Od cyklostezky podél Svratky přes rekreační zónu a biotop až po golfové hřiště, skateparky či sportoviště pro plážové sporty.

Start výstavby v roce 2027

Projekt je aktuálně ve fázi územního rozhodnutí. Developer plánuje zahájit výstavbu v prvním čtvrtletí roku 2027, přičemž počítá s koordinací s dalšími záměry v území.

Naším cílem není postavit další bytovku a snažit se co nejrychleji dohnat bytový deficit v Brně. Chceme, aby Riva Rezidence byla i za desítky let vnímána jako kvalitní adresa, a to nejen z hlediska bydlení či architektury, ale z pohledu začlenění do města, pestrostí služeb a dlouhodobým investičním potenciálem,“ doplňuje Tomáš Vavřík.

