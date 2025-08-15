Trumpova administrativa jedná o možném převzetí výrobce čipů Intel, píše Bloomberg
Podle zdrojů by takovýto krok podpořil snahy Intelu o rozšiřování výroby ve Spojených státech.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná o možném převzetí podílu ve výrobci čipů Intel. Agentuře Bloomberg to řekly zdroje obeznámené se situací. Akcie Intelu v reakci na tuto zprávu výrazně posílily, čtvrteční obchodování tak uzavřely s více než sedmiprocentním nárůstem.
Podle zdrojů by takovýto krok podpořil snahy Intelu o rozšiřování výroby ve Spojených státech. Plán údajně vzešel ze setkání prezidenta Trumpa se šéfem Intelu Lip-Bu Tanem, které se uskutečnilo v pondělí.
Podle jednoho ze zdrojů se předpokládá, že vláda za podíl zaplatí. Na podrobnostech plánu se však podle něj stále pracuje. Zatím není jasné, jak velký podíl by vláda ve firmě mohla získat, píše agentura Bloomberg.
Změna názoru
Trump minulý týden označil Tana za konfliktní osobu, a to kvůli jeho vazbám na čínské společnosti, čímž vyvolal nejistotu ohledně dlouholetého úsilí Intelu o obrat v hospodaření. Po pondělní schůzce však prezident o šéfovi Intelu hovořil příznivě.
Tan se ujal funkce generálního ředitele Intelu v březnu. Má za úkol napravit léta chybných kroků, které způsobily, že se Intel potýká s obtížemi při pronikání do rychle rostoucího odvětví čipů pro umělou inteligenci (AI), kterému dominuje společnost Nvidia. Ambiciózní plány na smluvní výrobu čipů, do kterých Intel masivně investoval, firmě způsobily velké ztráty. Tan od nástupu do funkce přikročil k významným strategickým změnám, které zahrnují odprodej aktiv či propouštění.
Agentura Reuters v dubnu napsala, že Tan investoval do stovek čínských firem, z nichž některé jsou napojené na čínskou armádu. Pro americké občany není nelegální držet podíly v čínských společnostech, pokud nejsou zařazeny na seznam čínských firem vojensko-průmyslového komplexu vytvořený ministerstvem financí USA. Do firem ze seznamu je zakázáno investovat.
