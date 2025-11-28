Nový magazín právě vychází!

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Riverside Karlin
Petra Nehasilová
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Rozsáhlý kancelářský kampus Riverside Karlín, dosud vlastněný rakouskou skupinou CA Immobilien Anlagen (CA Immo), mění majitele. Podle informací newstream.cz kupuje celý areál jedna ze společností patřících do Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Hodnota transakce se pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,25 miliardy korun.

Jde o několikátý prodej prémiové nemovitosti od zahraničních hráčů do rukou českých firem, což je trend poslední doby: Visionary v Holešovicích, moderní kancelářský komplex původně vlastněný zahraničním investorem, koupila česká Conseq Group. Stará Celnice v centru Prahy přešla ze zahraničního portfolia do českého realitního fondu Fio. Ikonický hotel Diplomat koupila od thajské firmy Rabbit investiční společnost PPF Real Estate rodiny Kellnerových, ta přitom dříve s miliardářem Michalem Strnadem koupila také prémiový hotel Four Seasons. 

Pro Trinity Banking Group jde o další zásadní pražskou akvizici. Předloni skupina koupila prestižní budovu na rohu ulic Celetná a Na Příkopě 33 (nyní Palác Trinity) a letos na začátku roku přidala také Palác House od CPI. Riverside Karlín představuje její zatím největší pražský realitní nákup.

České investiční fondy jsou ve velmi dobré kondici. Jde o soubor nemovitostí vybudovaný jedním developerem, jehož koncepce byla od začátku založena na vytvoření kancelářského kampusu na Rohanském nábřeží. Ostatní projekty na těchto pět budov, které fungují jako synergický celek, přirozeně navazují. Danube House se aktuálně rekonstruuje na nový standard a kompletní rekonstrukce bude dokončena do poloviny příštího roku,“ dodává Jana Vlková, ředitelka oddělení Office Agency a Workplace Advisory v Colliers.

Prodej kancelářského kampusu Riverside bude letos druhou největší realitní transakcí. „Jedná se o mimořádnou transakci, při níž se významná nemovitost vrací do českých rukou. Trinity se stává silným hráčem na realitním trhu – Riverside lze označit za obchod roku. Tento unikátní, urbanisticky velmi zdařilý kampus v atraktivní části Karlína je trvale plně obsazený a mezi nájemci vyhledávaný. Trinity získává udržitelnou investici, která bude v dalších letech na hodnotě posilovat, protože podobně kvalitních lokalit je v Praze málo,“ přibližuje jednatelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová, která Trinity v transakci zastupovala.

Bankéř Lapčík koupil další miliardovou budovu, tentokrát na Pankráci. Prodávajícím je Vítkova CPI

Realitní fond banky Trinity Bank koupil od skupiny CPI Europe miliardáře Radovana Vítka kancelářskou budovu Pankrác House v Praze. Cena zůstává tajná. Podle informací serveru SeznamZprávy však činila asi jednu miliardu korun.

Jeden z prvních moderních kampusů v Praze

Riverside Karlín tvoří pětice výrazných administrativních budov postavených na místě někdejšího brownfieldu. Do komplexu patří Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.

Výstavba kampusu začala v roce 2003 a Riverside se stal jedním z prvních skutečně moderních urbanistických celků v Praze. Díky své poloze u karlínského nábřeží nabízí výjimečné výhledy i přímou návaznost na centrum města. Komplex je dlouhodobě plně obsazený a patří mezi nejžádanější administrativní lokality v metropoli.

Dominantou celého areálu je Danube House, budova inspirovaná hamburským Chilehausem architekta Fritze Högera. Nabízí téměř 20 tisíc m² kancelářských ploch a přes 1 200 m² retailu. Zajímavostí je propojení všech budov kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy. Uvnitř Danube House se nachází dvouúrovňové prosklené atrium přístupné veřejnosti, s restauracemi, kavárnami a obchody. Architektonicky působivý prostor doplňují skleněné výtahy, lávky a otevřený systém přirozeného větrání.

Druhou dokončenou budovou kampusu byl Nile House, opět nízkoenergetický projekt se silným architektonickým rukopisem. Fasáda ze zelené brazilské žuly a skleněných prvků ukrývá 17 600 m² pronajímatelných ploch. Atriu dominuje dramatické točité schodiště, které prostoru dodává dynamiku a zároveň funguje jako součást ventilačního systému.

Největší transakcí letoška je prodej pražského obchodního centra Palladium, které rakouská skupina Erste (prostřednictvím fondu REICO) koupila od německé Union Investment. Cena přesáhla 16 miliard korun, což z Palladia činí nejdražší jednotlivou komerční nemovitost, která kdy na českém trhu změnila majitele.

Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone
Český trh s komerčními nemovitostmi roste nejrychleji ve střední Evropě, říká ředitelka Colliers Katarína Brydone

V Česku je velmi zdravý komerční nemovitostní sektor, říká v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club Katarína Brydone, generální ředitelka společnosti Colliers v ČR. Firma je lídrem v oblasti poradenství s komerčními nemovitostmi.

Dalibor Martínek

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

Renáta Kellnerová rozšíří hotelové impérium. PPF Real Estate může koupit pražský hotel Diplomat

Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.

ČTK

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Hotel Four Seasons v Praze

Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce

Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech

Takto se promění brownfield v Modřanech.
Užito se svolením Qarta Architektura
Petra Nehasilová
Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Rezidenční projekt Bydlení META Modřany, který postupně mění bývalý průmyslový areál Chirany v moderní městskou čtvrť u Vltavy, dosáhl významného milníku. Stavebníci dosáhli nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy s loftovým bydlením. Kompletně by rekonverze administrativního objektu z 80. let měla být hotová na začátku roku 2027.

V první etapě vzniká 133 smart loftů s dispozicemi 1+kk a 2+kk a 50 standardních bytů 2+kk a 3+kk ve vyšších podlažích. Lofty nabídnou stropy až 4,3 metru, standardní jednotky 2,64 metru. Už teď je 80 procent jednotek prodáno. Ceny startují na šesti milionech. „Když jsme před lety kupovali tuto budovu bylo naším cílem vybudovat tu bydlení pro střední třídu,“ říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.

Administrativní budovu bývalé Chirany proměňují na luxusní bydlení u řeky

Administrativní budovu bývalé Chirany proměňují na luxusní bydlení u řeky

Společnost Coopera Development (joint venture developerů KKCG Real Estate Group a Alma Development) už plánuje i druhou etapu, která přinese 206 nových bytů od 1+kk po 4+kk. Stavět by se podle plánů mohlo začít ve druhém kvartále příštího roku.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

„Druhá etapa vnáší do projektu další rozměr, a to více než dvě stovky moderních bytů v novostavbách. Rozšíříme nabídku pro různé skupiny kupujících a podpoříme vznik plnohodnotné městské čtvrti včetně klidové zóny pro odpočinek a setkávání,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.

Zatímco první etapa zdůrazňuje industriální charakter místa, druhá etapa reprezentuje současnou architekturu a přirozeně doplňuje stávající urbanistický koncept a podporuje prostupnost a otevřenost lokality. Součástí první etapy je i výstavba mateřské školy. V parteru budov první i druhé etapy vzniknou i obchodní jednotky. Celkové investiční náklady se mají vyšplhat ke čtyřem miliardám.

Generálním dodavatelem stavby je společnost NOVECON, která je součástí skupiny KKCG Real Estate Group.

Historické pozadí území: od průmyslového areálu k moderní čtvrti

Území dnešního projektu META Modřany má dlouhou průmyslovou historii sahající do první poloviny 20. století. Areál Chirany, původně továrna na výrobu lékařských a laboratorních přístrojů, patřil k důležitým zaměstnavatelům v Modřanech. V éře poválečné industrializace se stal jedním z klíčových závodů v oblasti zdravotnické techniky, od laboratorních zařízení až po části dýchací techniky.

S postupným útlumem výroby po roce 1989 začal areál ztrácet svůj původní význam. Po přesunu části produkce a postupném ukončení provozu zůstaly rozsáhlé průmyslové plochy nevyužity. Díky své atraktivní poloze u Vltavy a dobré dostupnosti do centra Prahy se však lokalita stala ideálním kandidátem pro moderní brownfieldovou transformaci.

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Brownfield v Brně se promění v moderní čtvrť.

Brno jede. Zchátralé průmyslové areály mění na moderní čtvrti, i Praha by mohla závidět

I brněnské brownfieldy se postupně mění. Letos se začne stavět hned vedle Cejlu nebo vedle tamního hlavního nádraží. Jak se někdejší průmyslové areály promění?

Petra Nehasilová

Proměna továrny Chirana v Modřanech

Továrna Chirany v Modřanech se promění na lofty. Ceny těch menších začínají na šesti milionech

Petra Nehasilová

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Petra Nehasilová

Historická jízdárna

Miliardový projekt Savarin má zelenou. Už za čtyři roky si budou moct lidé zkracovat cestu z Jindřišské na Václavák

Petra Nehasilová

Bydlení opět zdraží? Nová evropská směrnice vyžaduje masivní prostory pro kola, zaznívá kritika

Nová pravidla pro bytovou výstavbu přinášejí povinnost vybudovat ke každému bytu v novostavbách či při rozsáhlých rekonstrukcích dvě parkovací místa pro jízdní kola. Vyplývá to z transpozice evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EU) 2024/1275 do české vyhlášky č. 146/2024 Sb. Podle České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) může tento požadavek výrazně prodražit pořízení nových bytů – a to bez ohledu na jejich velikost či skutečné potřeby obyvatel.

Developeři v posledních letech reagují na poptávku po dostupnějším bydlení a stavějí převážně malé byty či mikrobyty. Právě u těch ale povinné rozšíření ploch pro kola představuje podle ČKAIT neúměrnou zátěž. U velkých projektů se stovkami bytů může dodatečná plocha určená pro parkování kol vzrůst až o stovky metrů čtverečních. Náklady se tak mohou vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun v ceně jednotlivých bytů.

Kupní cena se navýší

Modelový příklad tří bytových domů se 414 byty ukazuje nárůst plochy koláren z dnešních 216 metrů čtverečních na požadovaných 818 metrů čtverečních. To představuje zvýšení o 602 metrů čtverečních. Pro jeden byt s průměrnou cenou 170 tisíc korun za metr čtvereční by to znamenalo navýšení kupní ceny přibližně o 272 tisíc korun – bez ohledu na to, zda majitel vůbec vlastní kolo.

Podle předsedy ČKAIT Roberta Špalka jsou nová pravidla v rozporu s podporou dostupného bydlení. Zároveň poukazuje na to, že novela ruší dříve povinné prostory pro kočárky, zatímco výrazně posiluje požadavky na cyklistickou infrastrukturu. ČKAIT také upozorňuje, že pravidla nereflektují místní podmínky – zejména sezónnost cyklistiky, terén či skutečnost, že ve městech jsou hojně využívána sdílená kola.

Disproporci mezi požadavky na kola a automobily kritizuje i členka představenstva ČKAIT Renata Zdařilová. Zatímco parkovací místa pro auta se nově určují podle celkové podlahové plochy domu, místa pro kola podle počtu bytů. V praxi tak může vzniknout situace, kdy u tří malých bytů 1+kk bude nutné zajistit šest míst pro kola, ale jen jedno pro auto.

Vyhláška sice umožňuje, aby obce požadavky přizpůsobily v územních plánech, nicméně do té doby se stavebníci musí řídit přísnými pravidly. Podle ČKAIT tak hrozí další zdražování bytů a komplikace pro projekty, které mají zvyšovat dostupnost bydlení.

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zuzana Schwarz Bařtipánová
Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad

ČTK

Metropolitní plán

Praha žádá méně zástavby, více zeleně. Radnice posílají připomínky k novému Metropolitnímu plánu

ČTK

