Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Rozsáhlý kancelářský kampus Riverside Karlín, dosud vlastněný rakouskou skupinou CA Immobilien Anlagen (CA Immo), mění majitele. Podle informací newstream.cz kupuje celý areál jedna ze společností patřících do Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka. Hodnota transakce se pohybuje kolem 300 milionů eur, tedy zhruba 7,25 miliardy korun.
Jde o několikátý prodej prémiové nemovitosti od zahraničních hráčů do rukou českých firem, což je trend poslední doby: Visionary v Holešovicích, moderní kancelářský komplex původně vlastněný zahraničním investorem, koupila česká Conseq Group. Stará Celnice v centru Prahy přešla ze zahraničního portfolia do českého realitního fondu Fio. Ikonický hotel Diplomat koupila od thajské firmy Rabbit investiční společnost PPF Real Estate rodiny Kellnerových, ta přitom dříve s miliardářem Michalem Strnadem koupila také prémiový hotel Four Seasons.
Pro Trinity Banking Group jde o další zásadní pražskou akvizici. Předloni skupina koupila prestižní budovu na rohu ulic Celetná a Na Příkopě 33 (nyní Palác Trinity) a letos na začátku roku přidala také Palác House od CPI. Riverside Karlín představuje její zatím největší pražský realitní nákup.
„České investiční fondy jsou ve velmi dobré kondici. Jde o soubor nemovitostí vybudovaný jedním developerem, jehož koncepce byla od začátku založena na vytvoření kancelářského kampusu na Rohanském nábřeží. Ostatní projekty na těchto pět budov, které fungují jako synergický celek, přirozeně navazují. Danube House se aktuálně rekonstruuje na nový standard a kompletní rekonstrukce bude dokončena do poloviny příštího roku,“ dodává Jana Vlková, ředitelka oddělení Office Agency a Workplace Advisory v Colliers.
Prodej kancelářského kampusu Riverside bude letos druhou největší realitní transakcí. „Jedná se o mimořádnou transakci, při níž se významná nemovitost vrací do českých rukou. Trinity se stává silným hráčem na realitním trhu – Riverside lze označit za obchod roku. Tento unikátní, urbanisticky velmi zdařilý kampus v atraktivní části Karlína je trvale plně obsazený a mezi nájemci vyhledávaný. Trinity získává udržitelnou investici, která bude v dalších letech na hodnotě posilovat, protože podobně kvalitních lokalit je v Praze málo,“ přibližuje jednatelka společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová, která Trinity v transakci zastupovala.
Jeden z prvních moderních kampusů v Praze
Riverside Karlín tvoří pětice výrazných administrativních budov postavených na místě někdejšího brownfieldu. Do komplexu patří Mississippi House, Danube House, Amazon Court, Nile House a Missouri Park.
Výstavba kampusu začala v roce 2003 a Riverside se stal jedním z prvních skutečně moderních urbanistických celků v Praze. Díky své poloze u karlínského nábřeží nabízí výjimečné výhledy i přímou návaznost na centrum města. Komplex je dlouhodobě plně obsazený a patří mezi nejžádanější administrativní lokality v metropoli.
Dominantou celého areálu je Danube House, budova inspirovaná hamburským Chilehausem architekta Fritze Högera. Nabízí téměř 20 tisíc m² kancelářských ploch a přes 1 200 m² retailu. Zajímavostí je propojení všech budov kampusu podzemním tunelem s garážemi s více než 250 parkovacími místy. Uvnitř Danube House se nachází dvouúrovňové prosklené atrium přístupné veřejnosti, s restauracemi, kavárnami a obchody. Architektonicky působivý prostor doplňují skleněné výtahy, lávky a otevřený systém přirozeného větrání.
Druhou dokončenou budovou kampusu byl Nile House, opět nízkoenergetický projekt se silným architektonickým rukopisem. Fasáda ze zelené brazilské žuly a skleněných prvků ukrývá 17 600 m² pronajímatelných ploch. Atriu dominuje dramatické točité schodiště, které prostoru dodává dynamiku a zároveň funguje jako součást ventilačního systému.
Největší transakcí letoška je prodej pražského obchodního centra Palladium, které rakouská skupina Erste (prostřednictvím fondu REICO) koupila od německé Union Investment. Cena přesáhla 16 miliard korun, což z Palladia činí nejdražší jednotlivou komerční nemovitost, která kdy na českém trhu změnila majitele.
Pozn. red. Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
