Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů
Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.
Před námi je mimořádně důležitý týden, který do velké míry rozhodne o tom, kam se budou finanční trhy ubírat do konce roku. Ve středu se americká centrální banka (Fed) pravděpodobně rozhodne znovu snížit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na úroveň 4,00 procenta.
Šéf Fedu Jerome Powell během následné tiskové konference představí i výhled dalšího vývoje měnové politiky. Právě očekávání pokračujícího uvolňování politiky je jedním z hlavních faktorů, které nyní udržují optimismus investorů.
Kritický týden pro technologický sektor
Možná ještě důležitější než rozhodnutí Fedu bude tento týden sezóna výsledků amerických technologických gigantů. Ve středu večer zveřejní své výsledky Microsoft, Alphabet (Google) a Meta (Facebook). O den později pak hospodaření představí také Apple a Amazon.
Těchto pět společností dnes dohromady představuje více než 15 bilionů dolarů tržní kapitalizace, takže jakékoli překvapení může zamávat s celým akciovým trhem.
Kromě technologických titulů zveřejní výsledky i další významné firmy — Eli Lilly, UnitedHealth, Verizon, Caterpillar, Mastercard či ExxonMobil. Podle analytiků BHS je právě dobrý vývoj hospodaření firem hlavním pilířem současného optimismu na trzích.
„Očekáváme, že i tentokrát bude americká výsledková sezóna úspěšná. Případné zklamání u technologických titulů by ale mohlo spustit řetězovou reakci výprodejů,“ upozorňuje Barotov.
Trhy jsou aktuálně velmi optimisticky naceněné, takže i menší negativní impuls by mohl změnit náladu investorů. Velké technologické firmy si to uvědomují – a proto mají zájem tuto pozitivní vlnu co nejdéle udržet při životě.
„Vidíme to i na fenoménu tzv. cirkulární ekonomiky v AI sektoru, kdy si lídři jako Nvidia, OpenAI, Oracle či AMD navzájem financují projekty a zajišťují budoucí poptávku po svých produktech,“ doplňuje Barotov. „Současná euforie na trzích tento vývoj paradoxně vítá a odměňuje.“
Trump a Si u jednacího stolu
Ve čtvrtek je v plánu také setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, které může přinést zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
Pokud se obě strany dohodnou alespoň na základním rámci obchodních vztahů, hrozba 100procentních cel na čínský dovoz od 1. listopadu může být odvrácena.
„Periodické vyostřování a následné uklidnění Trumpovy rétoriky vůči Číně v posledních měsících stojí za ostrými výkyvy akciových titulů,“ říká Barotov. Podle něj právě poslední krátkodobý propad trhu po Trumpově výhružce vytvořil prostor pro další růst – pokud se tento týden vydaří.
„Trhy ukázaly, že nemají tak blízko ke korekci, jak se mohlo zdát. Naopak se zvýšilo sebevědomí investorů a otevřel se prostor pro další, byť dočasný růst,“ dodává.
Graf: Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů
Buďme ve střehu
Pokud se týden vydaří, mohou trhy do konce roku vystoupat ještě výše – dokonce nad současné rekordní úrovně. Uprostřed všeobecného optimismu je ale třeba nezapomínat, že vyšší cena vždy znamená i vyšší riziko.
„Finanční trhy jsou sofistikované a efektivní. Nekonečné bohatnutí většiny investorů není pravděpodobným výsledkem jejich fungování,“ uzavírá Barotov.