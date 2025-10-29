Nový magazín právě vychází!

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Profimedia
Timur Barotov
Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Před námi je mimořádně důležitý týden, který do velké míry rozhodne o tom, kam se budou finanční trhy ubírat do konce roku. Ve středu se americká centrální banka (Fed) pravděpodobně rozhodne znovu snížit klíčovou úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu na úroveň 4,00 procenta.

Šéf Fedu Jerome Powell během následné tiskové konference představí i výhled dalšího vývoje měnové politiky. Právě očekávání pokračujícího uvolňování politiky je jedním z hlavních faktorů, které nyní udržují optimismus investorů.

Fed, užito se svolením

Kritický týden pro technologický sektor

Možná ještě důležitější než rozhodnutí Fedu bude tento týden sezóna výsledků amerických technologických gigantů. Ve středu večer zveřejní své výsledky Microsoft, Alphabet (Google) a Meta (Facebook). O den později pak hospodaření představí také Apple a Amazon.

Těchto pět společností dnes dohromady představuje více než 15 bilionů dolarů tržní kapitalizace, takže jakékoli překvapení může zamávat s celým akciovým trhem.

Kromě technologických titulů zveřejní výsledky i další významné firmy — Eli Lilly, UnitedHealth, Verizon, Caterpillar, Mastercard či ExxonMobil. Podle analytiků BHS je právě dobrý vývoj hospodaření firem hlavním pilířem současného optimismu na trzích.

„Očekáváme, že i tentokrát bude americká výsledková sezóna úspěšná. Případné zklamání u technologických titulů by ale mohlo spustit řetězovou reakci výprodejů,“ upozorňuje Barotov.

Trhy jsou aktuálně velmi optimisticky naceněné, takže i menší negativní impuls by mohl změnit náladu investorů. Velké technologické firmy si to uvědomují – a proto mají zájem tuto pozitivní vlnu co nejdéle udržet při životě.

„Vidíme to i na fenoménu tzv. cirkulární ekonomiky v AI sektoru, kdy si lídři jako Nvidia, OpenAI, Oracle či AMD navzájem financují projekty a zajišťují budoucí poptávku po svých produktech,“ doplňuje Barotov. „Současná euforie na trzích tento vývoj paradoxně vítá a odměňuje.“

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

Trump a Si u jednacího stolu

Ve čtvrtek je v plánu také setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa, které může přinést zmírnění napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou.

Pokud se obě strany dohodnou alespoň na základním rámci obchodních vztahů, hrozba 100procentních cel na čínský dovoz od 1. listopadu může být odvrácena.

„Periodické vyostřování a následné uklidnění Trumpovy rétoriky vůči Číně v posledních měsících stojí za ostrými výkyvy akciových titulů,“ říká Barotov. Podle něj právě poslední krátkodobý propad trhu po Trumpově výhružce vytvořil prostor pro další růst – pokud se tento týden vydaří.

Šéf Apple Tim Cook

Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé

Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.

„Trhy ukázaly, že nemají tak blízko ke korekci, jak se mohlo zdát. Naopak se zvýšilo sebevědomí investorů a otevřel se prostor pro další, byť dočasný růst,“ dodává.

Graf: Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů

Srovnání výkonností hlavních amerických akciových indexů (S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones a Russell 2000)  BHS, užito se svolením

Buďme ve střehu

Pokud se týden vydaří, mohou trhy do konce roku vystoupat ještě výše – dokonce nad současné rekordní úrovně. Uprostřed všeobecného optimismu je ale třeba nezapomínat, že vyšší cena vždy znamená i vyšší riziko.

„Finanční trhy jsou sofistikované a efektivní. Nekonečné bohatnutí většiny investorů není pravděpodobným výsledkem jejich fungování,“ uzavírá Barotov.

Konsolidované výsledky za rok 2024 jste ještě nezveřejnili. Jak se skupině daří?

Máme čtyři základní byznysové oblasti. První jsou tužky a kancelářské potřeby. Tam máme jednu bolest, kterou jsou prodejny. Máme stovku prodejen, ale velké části se nedaří. Výjimkou jsou prodejny v exponovaných lokalitách, kde jsou i turisté, ale do jiných chodí čím dál méně lidí. Budeme to muset řešit a postupně některé zavírat. Osobně mě to mrzí, protože za chvíli v centrech měst nebudou obchody už vůbec a bude to smutný pohled. Dalším problémem je dřevo, které jsme dřív kupovali v Rusku, dneska ho dovážíme z Číny. Přitom ho velmi pravděpodobně Číňani koupí v Rusku a pak nám je přeprodají. K tomu rostou mzdy a připočítejte si ceny energií. Taková je nyní realita.

21 fotografií v galerii

Co s tím?

Odpověď je jasná: vyšší sázka na umělecký sortiment, kde je vyšší přidaná hodnota, vyšší ceny, které jsou lidé ochotní akceptovat. Ne každý to umí. A umělci mají své oblíbené značky. Na druhou stranu i tento trh klesá, protože děti papír a tužky používají čím dál méně.

A další sektory, tedy automotive, medical a reality?

Zdravotní výroba jede dobře a pojede dál. Co se automotivu týče, tam máme výhodu, že jsme už hodně velcí, takže jsme veškeré otřesy ustáli. Ale myslím, že ty menší čekají horší časy. A nemovitosti, tam se daří hlavně Myšákovi, který nese peníze, ať se děje cokoli. Může se to jevit jako snadno vydělané peníze, ale samozřejmě jsme museli nejdříve ty peníze vydělat jinde, abychom ho mohli koupit. K tomu A je potřeba vždy říct i B, ale na to se často zapomíná.

Celý rozhovor najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB

Newstream CLUB 9 Newstream

Přejděme k vašim investicím. Co nyní chystáte?

V oblasti nemovitostí se pořád díváme, protože peníze máme. Jednu asi velmi brzy oznámíme, ale zatím nemůžu říct detaily. Víte sami dobře, že u investic do nemovitostí platí: místo, místo, místo. Vůbec nezáleží na té stavbě, protože tu vždycky můžete zbořit nebo opravit. A není také kam spěchat, to je další moje pravidlo: festina lente. Občas raději přibrzdím. Když si vezmete přísloví našich dědů a převedete si to do dnešní mluvy, platí téměř vždy. Třeba si vezměte „bez peněz do hospody nelez“. Já z toho udělám „Peníze jsou krev, když nemám krev, umírám.“ A znovu říkám, při problémech můžete dát transfúzi, ale ne donekonečna.

Některé investice jsou takzvaně trofejní…

To určitě myslíte Myšáka. Ten byl trofejní. A dneska bych za něj dostal dvakrát tolik, co jsem zaplatil.

A něco podobného? Kroužil jste i kolem fotbalového týmu Dynamo České Budějovice…

To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda.

A rozšíření dalších byznysů do dalších zemí?

Naopak si myslím, že budeme spíš ubírat. Nejsou lidi.

Ale jsou inovace…

To ano, ale nejsou lidi, které nenahradí ani AI. Když máte linku, elektrikáře budete potřebovat vždycky. Garantuju vám, že jednou přijde doba, kdy profesor medicíny bude klečet na kolenou před instalatérem, aby mu opravil vodu. Každé kyvadlo, které se dostane na jednu stranu, nakonec kmitne zase na druhou. A ono to půjde zase tím směrem řemesel.

Takže jsme u problematiky vzdělávání.

No samozřejmě. My jsme udělali chybu, že jsme se pokusili z Gaussovy křivky udělat přímku. Dříve mělo vysokou školu sedm procent lidí a 30 procent maturitu. Teď je 30 procent vysokoškoláků a všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti šly na gymnázium. V mezinárodním srovnání mám přitom ujíždí vlak, kvalita škol není příliš dobrá, tedy ve srovnání s celým světem. Ale pro ty nejtalentovanější děti je dneska skutečně otevřený celý svět, klidně mohou studovat v Londýně, v USA, kde dostanou úplně jiné vzdělání.

Vy sám máte dva syny a synovce, kteří se podílejí na chodu firmy. Už víte, jak firmu předáte?

Víte, já nemám moc rád veškerou tu vědu kolem předávání majetku a firmy. Mám takovou zásadu, kterou říkají Slováci: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo.“ Ale jinak já to mám docela jasně rozdělené. Vlastík, kterého teď řada lidí zná díky rozhlasu a televizi, se mnou dělá Koh-i-Noor, David má na starosti medical segment a synovec má doktorát ze strojařiny, takže ten vede Machinery. A sedmnáctiletý vnuk získává praktické zkušenosti v USA, které snad jednou zužitkuje přímo v Koh-i-nooru. Takže všechno funguje a ty kompetence se dělí nenásilnou formou.

Vlastislav Bříza

Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.

Nvidia pokračuje v pumpování miliard do AI. Tentokrát získala tři procenta v Nokii

Nokia má nové logo i obchodní strategii
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce čipů Nvidia investuje miliardu dolarů do finského dodavatele telekomunikačního zařízení Nokia. Oznámila to společnost Nokia. Její akcie na zprávu reagovaly prudkým růstem.

Nvidia výměnou za investici získá nově vydané akcie firmy Nokia. Bude tak ve finském podniku vlastnit téměř tříprocentní podíl. Nokia získané peníze využije mimo jiné na financování plánů v oblasti umělé inteligence (AI). Investice je podle vyjádření firmy doplňkem strategického partnerství společností Nvidia a Nokia, které zahrnuje spolupráci v oblasti AI.

Nokia bývala největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Finské společnosti se však příliš nedařilo na trhu s chytrými telefony, kde zaspala nástup konkurentů Apple a Samsung. V roce 2014 prodala svou divizi pro výrobu mobilních telefonů americké softwarové firmě Microsoft a zaměřila se na výrobu síťového vybavení a správu obrovského portfolia patentů na technologie pro mobilní přístroje.

Nvidia v poslední době těží z prudkého růstu zájmu o čipy pro umělou inteligenci, zařadila se tak mezi nejhodnotnější podniky na světě. Minulý měsíc oznámila, že investuje pět miliard dolarů do konkurenta Intel, který se v poslední době potýká s vážnými problémy. Krátce poté uvedla, že hodlá investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI zaměřené na umělou inteligenci.

