Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni
GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA,“ říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.
Vloni jste uzavřeli první dekádu GymBeamu, během níž jste vyrostli v nadnárodní společnost. Jak vy osobně vnímáte tu první fázi firmy?
Jako povedenou, vlastně jako ještě povedenější, než jsem původně očekával.
Co bylo hlavním motorem?
Myslím, že se povedlo udělat několik důležitých rozhodnutí, která se pak ukázala jako správná. Prvním byla volba obchodního modelu direct to consumer, tedy zaměření přímo na koncového zákazníka. S tím souvisí druhé klíčové rozhodnutí, a to je sázka na data. Data-driven přístup nám pomáhá třeba v maximálně efektivním zalistovávání produktů. A konečně třetím důležitým momentem bylo to, že jsme zhruba po devíti měsících koupili etablovanou e-commerce společnost na doplňky stravy, kterou jsme rebrandovali na GymBeam. To nám hodně pomohlo v tom, že jsme uvedli vlastní značky. Ale mimo tato obchodní rozhodnutí bylo podstatné pro úspěch také to, že jsem měl zkušenosti z e-commerce oblasti, a to včetně zahraniční expanze, které jsme využili.
Lidé rádi poslouchají v příbězích úspěchů také nějaké ty „fuck-upy“. Bylo něco, co se vám naopak nepovedlo? Případně litujete něčeho, co jste udělat mohl, ale neudělal?
Naše nastavení je takové, že zkoušíme opravdu hodně věcí. Z podstaty tak máme na kontě hodně nepovedených experimentů, nejčastěji se to děje u produktů, kde nemůžeme testovat MVB (termín minimum viable product označuje ještě nehotové zboží či službu, které ale mají již plnohodnotnou funkčnost, na MVP firmy testují životaschopnost produktu – pozn. red.). Ale musím zároveň dodat, že tu není žádný velký „fuck-up“, který by nás dostal do extrémních problémů. Tedy myslím firmu, protože mně některá rozhodnutí stála dost peněz.
Například?
Například původní nastavení bonusového programu zaměstnaneckých akcií. Pak jsem musel za velmi draho odkupovat akcie firmy od bývalých zaměstnanců. Byla to moje první zkušenost a hodně jsem za ni zaplatil, abych se poučil, jak se to má dělat. A když se bavíme o tom, co nás stálo hodně peněz a nepřineslo dostatečný užitek, tak bych asi uvedl některé hardwarové investice v logistice, kde jsme utratili půl milionu eur za něco, pro co jsme neměli využití za půl roku.
A je něco, co jste neudělali a vás to mrzí?
Opravdu hodně věcí zkoušíme. Ale ano, vlastně mě z dnešního pohledu mrzí, že jsme s vlastní výrobou potravinových doplňků začali relativně pozdě. Kdybych tehdy věděl, že to je hlavně byrokratická zátěž, a nikoli procesní, a kdybych tušil, jaké dopady na firmu to bude mít, šel bych do toho mnohem dříve.
Rok 2024 byl podle výročky také úspěšný. A to i z pohledu zahraniční expanze. Otevřeli jste Itálii a pak německy mluvící země, tedy takzvaný DACH prostor (Německo, Rakousko, Švýcarsko – pozn. red.), který bývá pro firmy z Česka a Slovenska velmi složitý. Jak ta expanze probíhala a jak úspěšná je?
Naše geografická expanze je vždy pragmatická. Nejprve jsme expandovali na méně konkurenční trhy ve východní Evropě, protože je logicky snazší stát se jedničkou v Bulharsku než v Německu. Posledním takovým trhem bylo Polsko, které je největší a nejnáročnější z této části Evropy. Tam jsme se stali trojkou a získali jsme sebevědomí na větší trhy. Přemýšleli jsme, zda se vydat mimo Evropu. Zvažovali jsme Indii, Blízký východ. Nakonec jsme se ale i kvůli blízkosti kultur rozhodli pro Itálii a pak onen DACH prostor. U Itálie jsme se v jedné věci hodně zmýlili.
V jaké?
Původně jsme mysleli, že Itálie bude složitější než Polsko. To bych dneska poopravil. Ale jinak platí, že Německo je pro nás zatím nejtěžší trh, takže bych řekl, že tam jsme teprve na začátku cesty. Na číslech vidíme, že tu opravdu rychle rosteme, ale zatím je to zlomek potenciálu, který vidíme.
Dalibor Cicman
Slovenský investor a podnikatel. Při studiu doktorátu založil společnost GymBeam, která se specializuje na online prodej výživových doplňků, sportovní výživy a fitness příslušenství. V podnikání kombinuje nejnovější technologie, analytické myšlení a silnou orientaci na zákazníka.
