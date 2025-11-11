SoftBank hlásí rekordní zisky, společnost prodala podíl v Nvidii
Japonský konglomerát SoftBank oznámil nečekaný zisk ve výši 2,5 bilionu jenů, tedy zhruba 16,2 miliardy dolarů, za druhé fiskální čtvrtletí, a to především díky prudkému růstu technologických firem zaměřených na umělou inteligenci. Společnost navíc za 5,8 miliardy dolarů prodala celý svůj podíl ve společnosti Nvidia, uvedla agentura Bloomberg.
SoftBank v poslední době výrazně rozšířila své aktivity v oblasti AI. Mezi její klíčové investice nyní patří OpenAI a Oracle, jejichž rostoucí valuace pomohly akciím SoftBank ve druhém čtvrtletí vystřelit o 78 procent, což je mimochodem největší čtvrtletní růst od roku 2005.
Firma zároveň oznámila rozdělení akcií v poměru 4 ku 1, které vstoupí v platnost 1. ledna 2026. A tak analytici přehodnocují své odhady: podle Citi analytika Keiichiho Yoneshimi by se cena akcií mohla vyšplhat až na 27 100 jenů, pokud OpenAI dosáhne tržní hodnoty mezi 500 miliardami a 1 bilionem dolarů.
Globální impérium
Šéf SoftBank Masayoshi Son pokračuje ve své vizi vybudovat globální impérium kolem AI a čipového průmyslu. Mezi jeho projekty patří datové centrum Stargate, plánovaná investice 30 miliard dolarů do OpenAI a jednání s výrobcem čipů TSMC o účasti na projektu AI výrobního centra v Arizoně v hodnotě až 1 bilion dolarů. SoftBank rovněž zvažuje akvizici výrobce čipů Marvell Technology.
Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.
