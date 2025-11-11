Nový magazín právě vychází!

SoftBank hlásí rekordní zisky, společnost prodala podíl v Nvidii

SoftBank hlásí rekordní zisky, společnost prodala podíl v Nvidii

Šéf SoftBank Masajoši Son
ČTK
nst
nst

Japonský konglomerát SoftBank oznámil nečekaný zisk ve výši 2,5 bilionu jenů, tedy zhruba 16,2 miliardy dolarů, za druhé fiskální čtvrtletí, a to především díky prudkému růstu technologických firem zaměřených na umělou inteligenci. Společnost navíc za 5,8 miliardy dolarů prodala celý svůj podíl ve společnosti Nvidia, uvedla agentura Bloomberg.

SoftBank v poslední době výrazně rozšířila své aktivity v oblasti AI. Mezi její klíčové investice nyní patří OpenAI a Oracle, jejichž rostoucí valuace pomohly akciím SoftBank ve druhém čtvrtletí vystřelit o 78 procent, což je mimochodem největší čtvrtletní růst od roku 2005.

Firma zároveň oznámila rozdělení akcií v poměru 4 ku 1, které vstoupí v platnost 1. ledna 2026. A tak analytici přehodnocují své odhady: podle Citi analytika Keiichiho Yoneshimi by se cena akcií mohla vyšplhat až na 27 100 jenů, pokud OpenAI dosáhne tržní hodnoty mezi 500 miliardami a 1 bilionem dolarů.

Globální impérium

Šéf SoftBank Masayoshi Son pokračuje ve své vizi vybudovat globální impérium kolem AI a čipového průmyslu. Mezi jeho projekty patří datové centrum Stargate, plánovaná investice 30 miliard dolarů do OpenAI a jednání s výrobcem čipů TSMC o účasti na projektu AI výrobního centra v Arizoně v hodnotě až 1 bilion dolarů. SoftBank rovněž zvažuje akvizici výrobce čipů Marvell Technology.

Investice za desítky miliard

Beneš dále uvedl, že celkové investice firmy letos vzrostly meziročně o 11 procent na 38,7 miliardy korun. Největší růst byl patrný ve výrobě, kde ČEZ investoval například do výstavby nových teplárenských kapacit nebo modernizace jaderných elektráren. Jejich celoroční výroba podle společnosti měla letos stoupnout o dvě terawatthodiny na 32 terawatthodin elektřiny.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o procento na 24,9 terawatthodiny, spotřeba plynu na území GasNet pak stoupla oproti loňsku o devět procent na 42,2 terawatthodiny, oznámila firma.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

