Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Vychází podzimní Newstream CLUB s galeristkou Olgou Trčkovou na obálce

Vychází podzimní Newstream CLUB s galeristkou Olgou Trčkovou na obálce

Newstream CLUB 9 obálka
Newstream
nst
nst

Je tu podzimní rovnodennost a na prodlužující se večery nabízí byznysový portál newstream.cz nový magazín. Jeho hlavním tématem je Sázka na Česko. Ty své v něm představí například úspěšná galeristka Olga Trčková, podnikatel Vlastislav Bříza a slovenský startupista Dalibor Cicman v něm prozradí, jak se ze srdce Evropy buduje úspěšný e-commerce s globálními ambicemi.

Česko je země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek podnikatelů, kteří v České republice podnikají, a to napříč sektory. A ten potenciál je zejména v lidech, pokračuje shoda.

Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? „Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu,“ uvádí šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. „Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. Její recept je vlastně ukázkový. Vyhledá talent a cíleně jej staví do mezinárodního kontextu významných umělců. Postupně se jí tak daří z původně lokálních tvůrců budovat osobnosti s minimálně evropskými ambicemi,“ dodává Šulc.

Jak vydělat na růstu Česka

O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

V Číně prožili to, co se u nás stalo někdy v druhé polovině devadesátých let. Když padla železná opona, dělali jsme pár let pořád všechno po komunisticku, pak jsme se probudili a začali jsme raketově růst. Čína roste raketově v kvalitě,“ upozorňuje mimo jiné Bříza.

Kdybychom Německo otvírali jako třetí trh po Česku a Slovensku, uspěli bychom tu těžko. Dneska ale jsme silní, Česko a Slovensko nám generuje cashflow, které můžeme investovat na expanzi do Západní Evropy,“ popisuje své zkušenosti Dalibor Cicman.

Obálka magazínu Newstream CLUB 9 Newstream

Chalupa jako symbol

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Na stánky nyní přichází již deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB. Jedná se o tištěný magazín, který vydává byznysový portál newstream.cz a jehož zaměření je propojení byznysu a lifestylu.

Vedle stánků lze tištěný magazín zakoupit také v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze koupit přímo na stránkách newstream.cz.

Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů.

Pořádá odborné a společenské eventy. Vedle magazínu Newstream CLUB vydává dále tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast. Nově se podílí také na vydávání knih.

Další magazín Newstream CLUB vyjde v polovině prosince 2025.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Expozice Kiss / Monsters kissing better v DSC Gallery

Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Vlastislav Bříza

Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí

Leaders

Tereza Zavadilová, Stanislav Šulc

Přečíst článek
Majitel zámku Neustupov Michal Farník

Michal Farník: Rekonstrukce památky je srdeční záležitost. Z hlediska peněz bláznovství

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny

Sazby půjdou nahoru, čeká se dopad emisních povolenek, říká ekonom Skořepa

Money

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Tvůrce virálního fenoménu Baby Shark míří na burzu v Soulu

Tvůrce virálního fenoménu Baby Shark míří na burzu v Soulu. Od investorů chce miliardu

Trhy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme