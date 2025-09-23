Vychází podzimní Newstream CLUB s galeristkou Olgou Trčkovou na obálce
Je tu podzimní rovnodennost a na prodlužující se večery nabízí byznysový portál newstream.cz nový magazín. Jeho hlavním tématem je Sázka na Česko. Ty své v něm představí například úspěšná galeristka Olga Trčková, podnikatel Vlastislav Bříza a slovenský startupista Dalibor Cicman v něm prozradí, jak se ze srdce Evropy buduje úspěšný e-commerce s globálními ambicemi.
Česko je země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek podnikatelů, kteří v České republice podnikají, a to napříč sektory. A ten potenciál je zejména v lidech, pokračuje shoda.
Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? „Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu,“ uvádí šéfredaktor magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. „Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. Její recept je vlastně ukázkový. Vyhledá talent a cíleně jej staví do mezinárodního kontextu významných umělců. Postupně se jí tak daří z původně lokálních tvůrců budovat osobnosti s minimálně evropskými ambicemi,“ dodává Šulc.
Jak vydělat na růstu Česka
O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
„V Číně prožili to, co se u nás stalo někdy v druhé polovině devadesátých let. Když padla železná opona, dělali jsme pár let pořád všechno po komunisticku, pak jsme se probudili a začali jsme raketově růst. Čína roste raketově v kvalitě,“ upozorňuje mimo jiné Bříza.
„Kdybychom Německo otvírali jako třetí trh po Česku a Slovensku, uspěli bychom tu těžko. Dneska ale jsme silní, Česko a Slovensko nám generuje cashflow, které můžeme investovat na expanzi do Západní Evropy,“ popisuje své zkušenosti Dalibor Cicman.
Chalupa jako symbol
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Na stánky nyní přichází již deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB. Jedná se o tištěný magazín, který vydává byznysový portál newstream.cz a jehož zaměření je propojení byznysu a lifestylu.
Newstream.cz je byznysový web, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů.
Pořádá odborné a společenské eventy. Vedle magazínu Newstream CLUB vydává dále tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club a úspěšný stejnojmenný podcast. Nově se podílí také na vydávání knih.
