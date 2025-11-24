Nový magazín právě vychází!

Tržní hodnota Alphabetu rychle směřuje k čtyřem bilionům dolarů

Šéf Alphabetu Sundar Pichai
Hodnota akcií internetové společnosti Alphabet se díky boomu umělé inteligence blíží čtyřem bilionům dolarů, tedy zhruba 84 bilionů korun. Firma by byla teprve čtvrtou v historii, které by se tuto hranici podařilo překonat, připomíná agentura Reuters.

Akcie společnosti dnes mají k dobru více než pět procent a dosáhly rekordní hodnoty 315,9 dolarů, což Alphabetu vytváří tržní kapitalizaci 3,82 bilionu dolarů. Akcie letos zatím vzrostly o téměř 70 procent, čímž daleko předčily své konkurenty v oblasti AI, jako je Microsoft a Amazon.

Tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů už dříve přesáhly společnosti Nvidia, Microsoft a Apple. Aktuálně jsou nad touto hranicí pouze Nvidia a Apple.

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová

Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky

Politika

Evropa podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové zmeškala šanci stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Těmi jsou nyní především Spojené státy a Čína. Pokud však Evropa přistoupí k inovacím rozhodně a začne systematicky odstraňovat překážky brzdící rozvoj AI, může se i tak stát významným hráčem. Slovenský prezident Peter Pellegrini zároveň kromě výhod upozornil i na riziko, že AI může ovlivňovat lidské rozhodování.

ČTK

Sázka na umělou inteligenci. Tyto společnosti jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou AI

Trhy

Komerční spolupráce

Apple, ilustrační foto

Hodnota společnosti Apple opět překonala hranici tří bilionů dolarů, pomáhá zájem o umělou inteligenci i Fed

Money

ČTK

„Zásadní úspěch pro Evropany.“ Německý ministr Wadephul chválí ženevský mírový plán

Johann Wadephul
ČTK
ČTK
ČTK

Plán na ukončení války na Ukrajině dojednaný Spojenými státy a Ukrajinou v Ženevě je zásadním úspěchem pro Evropany. V rozhovoru s veřejnoprávní stanicí Deutschlandfunk to uvedl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Mluvčí německé vlády ocenil pokrok v jednáních. Důležité podle něj přitom je, že se Evropa podílí na všech bodech, které se jí týkají. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot mezitím prohlásil, že ženevská jednání byla konstruktivní a užitečná, ale dále se pracuje na vytvoření podmínek pro mír, který zaručí evropskou bezpečnost. Na potřebu dalších jednání upozornil také britský premiér Keir Starmer.

„Všechny otázky, které se týkají Evropy a NATO, byly z toho plánu odstraněny. To je zásadní úspěch, kterého jsme včera dosáhli,“ řekl Wadephul. Zdůraznil, že Evropa nadále stojí po boku Ukrajinců jako jejich „advokát“. Žádné řešení konfliktu se nesmí dojednat bez Evropanů a bez Ukrajinců, dodal Wadephul. Přivítal, že se USA chopily role zprostředkovatele.

Spojené státy a Ukrajina v noci na dnešek ve společném prohlášení po jednání v Ženevě uvedly, že vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj.

Mluvčí německé vlády na dnešní pravidelné tiskové konferenci řekl, že je důležité, že se Evropa podílí na jednání o všech bodech, které se týkají jí a její bezpečnosti. „Ukrajina má nadále naši plnou podporu,“ dodal. K podrobnostem ženevských jednání se odmítl vyjádřit, protože jde podle něj stále o velmi dynamický proces.

Šéf francouzské diplomacie Barrot na síti X uvedl, že o ženevských jednáních hovořil se svými evropskými protějšky i s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. „Pokračuje práce na vytvoření podmínek pro mír, který bude respektovat suverenitu Ukrajiny a zaručovat zájmy a bezpečnost Evropy,“ napsal Barrot v příspěvku na síti X.

Britský premiér Keir Starmer ocenil pokrok v ukrajinské otázce, ale zdůraznil, že vytvoření spravedlivého a trvalého míru vyžaduje ještě mnoho úsilí. Starmer po jednáních v Ženevě zopakoval požadavek evropských lídrů, aby o poválečném uspořádání rozhodovala sama napadená země. Potvrdil také dřívější vyjádření Evropské komise, že v úterý bude prostřednictvím videokonference jednat takzvaná koalice ochotných.

Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé.

AI

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

Money

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

ČTK

Si řešil s Trumpem připojení Tchaj-wanu k Číně

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching
ČTK
ČTK
ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

Bílý dům telefonát potvrdil, ale neposkytl žádné další informace, píše agentura AP.

Si Ťin-pching podle čínské státní agentury Nová Čína vyzval Trumpa, aby si obě země zachovaly dobré vztahy, a zdůraznil, že pro Čínu je otázka připojení Tchaj-wanu důležitá z hlediska poválečného uspořádání světa.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Čínský prezident v telefonátu s Trumpem také dodal, že všechny strany zapojené ve válce na Ukrajině by se měly snažit, aby zmírnily názorové rozdíly mezi sebou.

Čína pravidelně vyzývá k mírovým jednáním, která by respektovala územní celistvost všech zemí, ale Rusko za jeho invazi na ukrajinské území v únoru 2022 nikdy veřejně neodsoudila. Naopak hospodářské, diplomatické a vojenské vztahy mezi Pekingem a Moskvou, které byly silné už před ruskou agresí na Ukrajině, se od té doby ještě posílily.

Andrij Jermak a Marco Rubio

Moskva shodila ze stolu návrhy k mírovému plánu. To nebude fungovat, řekl Putinův poradce Ušakov

Politika

Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mírového plánu se ale podle něj zdají být přijatelné, cituje ho agentura Reuters.

ČTK

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Aktualizováno

Obrat v obchodní válce? Trump a Si se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

Politika

ČTK

