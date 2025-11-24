Tržní hodnota Alphabetu rychle směřuje k čtyřem bilionům dolarů
Hodnota akcií internetové společnosti Alphabet se díky boomu umělé inteligence blíží čtyřem bilionům dolarů, tedy zhruba 84 bilionů korun. Firma by byla teprve čtvrtou v historii, které by se tuto hranici podařilo překonat, připomíná agentura Reuters.
Akcie společnosti dnes mají k dobru více než pět procent a dosáhly rekordní hodnoty 315,9 dolarů, což Alphabetu vytváří tržní kapitalizaci 3,82 bilionu dolarů. Akcie letos zatím vzrostly o téměř 70 procent, čímž daleko předčily své konkurenty v oblasti AI, jako je Microsoft a Amazon.
Tržní hodnotu čtyř bilionů dolarů už dříve přesáhly společnosti Nvidia, Microsoft a Apple. Aktuálně jsou nad touto hranicí pouze Nvidia a Apple.
Evropa podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové zmeškala šanci stát se světovým lídrem v oblasti umělé inteligence. Těmi jsou nyní především Spojené státy a Čína. Pokud však Evropa přistoupí k inovacím rozhodně a začne systematicky odstraňovat překážky brzdící rozvoj AI, může se i tak stát významným hráčem. Slovenský prezident Peter Pellegrini zároveň kromě výhod upozornil i na riziko, že AI může ovlivňovat lidské rozhodování.
Lagardeová: Evropa může být velmocí v AI, pokud odstraní překážky
