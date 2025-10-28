OpenAI sází na chudší země a nabízí jim předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu
Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.
Boj o vítězství v oblasti umělé inteligence probíhá na různých frontách. Firmy se předhánějí v platech pro nejvýraznější inženýry, ve snaze získat přístup do největších datových center světa a také v možnostech vlastních modelů AI. Ale vedle toho probíhá také zatím nepříliš viditelná válka o uživatele. A v té se nyní snaží hodně zabojovat OpenAI, která má sice kolem 700 milionů měsíčních uživatelů, její služby si ale předplácejí jen procenta z této masy.
Nejhodnotnější startup světa se tak zaměřuje na méně rozvinuté trhy a chudší země. Zde začal již v srpnu nabízet své vůbec nejlevnější předplatné ChatGPT Go, které například v Indii vyjde podle agentury Bloomberg na 399 rupií, tedy méně než pět dolarů za měsíc. Jen pro srovnání: nejlevnější předplatné v České republice činí plán Plus stojí 20 dolarů měsíčně.
V současnosti přitom OpenAI nabízí své nejlevnější předplatné v devadesáti zemích světa. Většinou se přitom jedná o země z Afriky, Asie či Latinské Ameriky.
Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.
Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert
Zprávy z firem
Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.
Nejde jen o peníze, ale i o data
OpenAI se nyní pokouší výrazněji oslovit největší trh světa, tedy Indii. Podle agentury Bloomberg se indičtí uživatelé ChatuGPT mohou těšit na roční platební prázdniny, protože již 4. listopadu nabídne možnost ročního předplatného zdarma.
„Indie je druhým největším trhem ChatuGPT a patří k nejrychleji rostoucím trhům světa,“ cituje agentura Bloomberg prohlášení společnosti OpenAI u příležitosti oznámení kampaně na zvýšení počtu předplatitelů. Indie je s 1,4 miliardy obyvatel největší zemí světa a velká část populace je technologicky mimořádně zdatná.
„Tvůrci modelu umělé inteligence jednak chtějí skokově navýšit počet předplatitelů, zároveň chtějí využít to, co tito uživatelé v modelu vytvoří,“ uvedla Saritha Rai z agentury Bloomberg.
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.
Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání
Zprávy z firem
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.
Boj o chytré Indy
OpenAI není jediný, kdo se pokouší získat rostoucí indické publikum. Například Perplexity se propojilo s místním operátorem Airtel, který má 360 milionů uživatelů, a nabízí jim předplatné Pro (podobně jako v Evropě například Revolut), Google tu zase nabízí Pro verzi své služby Gemini pro studenty zdarma a to na celý rok.
Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.
Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy
Názory
Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.