Šlechta si musí i dnes dávat dobré a vysoké cíle, říká Francesco Kinský dal Borgo
V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.
Hrabě Francesco Kinský dal Borgo se narodil v Itálii americké matce a českému otci z aristokratického rodu Kinský. Studoval v Itálii a v Nizozemsku, působil v Bruselu, poté se rozhodl usadit ve východních Čechách. Působí jako člen představenstva společnosti Kinský dal Borgo, která spravuje majetek rodiny — lesy, statky, zámek Karlova Koruna a další aktivity v Česku. Mezi zásadní hodnoty, které uvádí, patří mezinárodní zkušenost, evropská identita, návrat k rodinným kořenům a angažmá v regionu. "Současná doba je pro šlechtu výzvou. Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnostin a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká o úloze aristokracie.
Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.
Hodnoty je potřeba aktivně prosazovat, myslí si účastníci konference GCC
Filantropie
Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.
Kromě správy rodinného majetku se Francesco zaměřuje na udržitelné hospodaření v rámci rodinného podniku. Přináší „mezinárodní“ perspektivu do regionálního podnikání v Česku, a je tak výraznou osobností spojující aristokratické dědictví s moderním podnikáním a rozvojem.
V rámci kongresu GCC Francesco hovořil o podnikatelských aktivitách šlechtických rodů spojujících Evropu a jejich významu v rozvoji zemědělství, lesnictví, udržitelném rozvoji a regionálním investování.
Jaký je současný význam šlechtických rodů ve společnosti?
Čím se hrabě zaobírá ve své práci?
Co obnáší správa historických památek?
Poslechněte si celý rozhovor s hrabětem Kinským
Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě audio podcastu ho najdete také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti
Leaders
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.