Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Volkswagen ve čtvrtek večer schválil rozsáhlou přestavbu svého podnikání. Nabídku modelů chce postupně zredukovat až o polovinu, počet variant výbavy dokonce o tři čtvrtiny. Koncern se však nevyjádřil ke zprávám, podle nichž by mohlo zaniknout až 100 tisíc pracovních míst.
Dozorčí rada německé automobilky schválila po několikahodinovém jednání balík dvanácti opatření a strategii „Zielbild 2030“, tedy cílovou podobu koncernu do roku 2030.
„Díky našemu plánu do budoucna vstupujeme vlastními silami do další fáze transformace,“ uvedl šéf Volkswagenu Oliver Blume.
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Pivovarník Matuška: Hospoda se mění. Méně štamgastů, víc atmosféry a kvalitního piva
Enjoy
Česká hospoda už dávno není jen stůl, půllitr a otázka „ještě jedno?“. Mladší generace podle Adama Matušky pije méně, ale vybírá si pečlivěji: chce atmosféru, svobodu, dobré jídlo, design i zážitek. V rozhovoru mluví o tom, proč v Automatu Matuška zrušili klasickou obsluhu, jak se proměňuje vztah Čechů k pivu a proč budoucnost gastronomie nevidí v objemu, ale v kvalitě.
Polovina modelů má zmizet
Nejviditelnější změnou bude výrazné zjednodušení nabídky. Modelová řada se má postupně zmenšit až o 50 procent a počet nabízených variant výbavy až o 75 procent.
Volkswagen chce tímto krokem snížit složitost výroby, zrychlit vývoj nových vozů a omezit režijní náklady. Koncern zároveň plánuje zvýšit efektivitu jednotlivých závodů.
Finanční ředitel Arno Antlitz připustil, že dosavadní úsporná opatření nestačí a automobilka musí zásadně změnit svůj obchodní model.
Prvním konkrétním krokem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence za zhruba 7,4 miliardy eur. Volkswagen se na transakci na konci června dohodl se společností Bain Capital.
Debata o silnější roli státu v energetice znovu otevírá otázku, jak hodnotit privatizace strategických podniků. Příběh Mostecké uhelné ukazuje, že úspěch nelze měřit pouze cenou transakce, ale také zachováním provozu, pracovních míst a stability regionu.
Lukáš Kovanda: Mostecká uhelná nebyla zpackaná privatizace. I příběh ČEZ volá po pragmatismu
Názory
Debata o silnější roli státu v energetice znovu otevírá otázku, jak hodnotit privatizace strategických podniků. Příběh Mostecké uhelné ukazuje, že úspěch nelze měřit pouze cenou transakce, ale také zachováním provozu, pracovních míst a stability regionu.
Výroba se přizpůsobí slabší poptávce
Koncern chce snížit výrobní kapacitu přibližně na devět milionů vozů ročně a přizpůsobit ji současné poptávce i ostřejší konkurenci.
Před pandemií měl Volkswagen kapacitu na výrobu téměř 12 milionů automobilů ročně. Podle vedení už podnik zvládl snížit kapacitu zhruba o dva miliony vozů.
K rozsáhlým změnám automobilku nutí vysoké náklady, nevyužité výrobní kapacity, rostoucí konkurence čínských značek a americká dovozní cla.
Součástí koncernu je také česká Škoda Auto.
Počítače a auta drží český průmysl v růstu, optimismus ale mírní meziměsíční pokles výroby a pokračující úbytek pracovních míst. Zakázek přibývá, avšak oživení stojí na křehkých základech.
Český průmysl přidal dvě procenta. Analytici přesto mluví o křehkém oživení
Money
Počítače a auta drží český průmysl v růstu, optimismus ale mírní meziměsíční pokles výroby a pokračující úbytek pracovních míst. Zakázek přibývá, avšak oživení stojí na křehkých základech.
Ve hře je až 100 tisíc míst
Volkswagen se k možnému propouštění po zasedání dozorčí rady nevyjádřil. Německý časopis Manager Magazin ale už v červnu napsal, že koncern plánuje zpřísnit svůj úsporný program.
Celosvětově by podle informací časopisu mohlo zaniknout až 100 tisíc pracovních míst, tedy dvojnásobek původně zvažovaného počtu.
V ohrožení mají být také čtyři německé závody – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a Neckarsulmu. Jejich případné uzavření by vyvolalo jeden z největších střetů vedení se zaměstnanci v historii společnosti.
Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Petr Kellner mladší kupuje Tonak. Tradičnímu výrobci klobouků hrozil konec
Zprávy z firem
Výrobce klobouků Tonak byl v těžké finanční situaci a bez nového kapitálu mu hrozil konec. Teď ho kupuje skupina Petra Kellnera mladšího, která chce zachovat výrobu i tradiční české řemeslo.
Odbory slibují tvrdý odpor
Ještě před začátkem jednání dozorčí rady se před centrálou Volkswagenu ve Wolfsburgu sešli protestující zaměstnanci. Odborový svaz IG Metall pořádal pod heslem „Jednotní v boji za naši budoucnost“ protestní akce ve všech německých závodech koncernu.
Jen ve Wolfsburgu se podle odborářů shromáždilo více než 400 lidí. Protestující používali sirény a trubky.
Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.
Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech
Zprávy z firem
Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.
„IG Metall stojí bok po boku s pracovníky a se vší silou se postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění,“ uvedl regionální manažer odborového svazu pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto.
S případným uzavřením závodů nesouhlasí ani spolková země Dolní Sasko, která drží ve Volkswagenu pětinový podíl. Její premiér Olaf Lies odmítl plán už v červnu.
Historický zásah do automobilového průmyslu
Pokud by Volkswagen skutečně zrušil 100 tisíc pracovních míst a zavřel čtyři montážní závody, šlo by v absolutních číslech o největší restrukturalizaci v dějinách automobilového průmyslu.
Srovnatelně rozsáhlými změnami prošel americký General Motors před bankrotem v roce 2009 a během něj. Už na začátku devadesátých let firma během čtyř let zrušila až 74 tisíc pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.
Volkswagen nyní stojí před podobně zásadní proměnou. Vedení tvrdí, že bez výrazného snížení nákladů a zjednodušení výroby nedokáže automobilka dlouhodobě obstát proti levnější čínské konkurenci. Odbory naopak varují, že účet za chyby managementu nesmějí zaplatit zaměstnanci.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.