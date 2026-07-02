Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech
Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.
Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání pětiprocentního podílu americké vládě. Informoval o tom britský deník Financial Times s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman (na úvodním snímku) o tomto kroku mluvil už v rané fázi jednání s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
Podíl výměnou za lepší vztahy
Podle FT je OpenAI oceňována na 852 miliard dolarů. Pětiprocentní podíl by tak měl teoretickou hodnotu zhruba 42,6 miliardy dolarů. Návrh proto není jen symbolickým gestem vůči vládě, ale potenciálně i mimořádně cenným politicko-byznysovým obchodem.
Altman podle FT o možném předání podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo podobný krok i u dalších amerických společností zabývajících se umělou inteligencí. Není ale jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné na takový model přistoupit, uvedl FT.
Jednání jsou podle zdrojů listu zatím v rané, konceptuální fázi. Případná dohoda by navíc mohla vyžadovat souhlas Kongresu. Nejde tedy o hotovou transakci, ale o možný mechanismus, jak část budoucích výnosů z umělé inteligence převést i na veřejnost.
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
250 let USA: Proč je burza jedním z hlavních trumfů Ameriky
Trhy
Američané slaví 250 let od Dne nezávislosti. A děje se tak v době, kdy USA stále platí za globální supervelmoc číslo 1, ať už v tradičním, tedy vojenském slova smyslu, tak také v ekonomické dominanci ve světě. I díky tomu stávající prezident Donald Trump může využívat různých forem nátlaku na celý svět, aby dosáhl naplnění svého programu America First. Jedním z důkazů americké nadvlády, ale také jeden z klíčových faktorů umožňující tuto dominanci je tamní kapitálový trh, který je nejsilnější na světě.
Podle listu by krok mohl OpenAI pomoci zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zmírnit rostoucí odpor části americké veřejnosti vůči technologii AI tím, že se firmy podělí o budoucí výnosy. OpenAI ani další podobné společnosti však zatím zisku nedosahují, naopak svůj růst financují masivním zadlužením.
AI firmy se ve Washingtonu dostávají pod stále větší tlak. Politici i veřejnost řeší dopady umělé inteligence na pracovní místa, kyberbezpečnost i masivní výstavbu datových center, která vyžadují obrovské množství energie. Část republikánů a poradců Donalda Trumpa podle FT podporuje výrazně přísnější regulaci celého sektoru.
Aljašský model pro umělou inteligenci
Altman a další manažeři OpenAI podle FT navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu po vzoru aljašského ropného fondu. Ten investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě i obyvatelům.
Mezi společnosti, kterých by se podobný model mohl týkat, by podle FT mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádost o vstup na burzu.
Altman o veřejném vlastnictví podle FT v posledních týdnech mluvil také s demokratickým senátorem Berniem Sandersem. Ten prosazuje ještě radikálnější model a chce, aby veřejný fond držel podíl blížící se polovině každé velké americké AI společnosti.
Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.
Milenky, drogy, tajný deník. Soud Muska s Altmanem vypadá jak rozvod z telenovely
Zprávy z firem
Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.
Přísnější dohled nad AI
OpenAI a její hlavní konkurent Anthropic se v poslední době dostaly pod americký dohled i kvůli uvádění svých nejpokročilejších modelů. Podle FT se vydání špičkových modelů obou firem zdrželo kvůli kontrole ze strany amerických úřadů. Právě to ukazuje, že vztah mezi Bílým domem a největšími hráči v AI se stává pro jejich další růst stále důležitější.
Anthropic dostal zelenou
Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.Intel jako precedent
Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po transakci se však vztahy firmy s administrativou zlepšily.
Právě případ Intelu může podle FT naznačovat, jak by podobný model mohl fungovat i v technologickém sektoru kolem umělé inteligence: firma získá vstřícnější vztah s administrativou, stát naopak podíl na strategicky důležitém odvětví.
Komunikační platforma WhatsApp chystá minirevoluci: uživatelé budou moci místo čísla používat jen jméno. Možnost si jej zarezervovat spouští mateřská Meta v těchto dnech.
Zapomeňte na telefonní číslo. WhatsApp bude jen jméno
Zprávy z firem
Komunikační platforma WhatsApp chystá minirevoluci: uživatelé budou moci místo čísla používat jen jméno. Možnost si jej zarezervovat spouští mateřská Meta v těchto dnech.
Austrálie byla první zemí, která přistoupila k zákazu sociálních sítí pro mladší 16 let. Po pár měsících však opatření moc nefunguje. Není to však argument pro opuštění regulace, ale pro její důslednější vymáhání a tvrdší přístup vůči technologickým firmám, které vynikají tendencemi dělat si, co chtějí.
Australský zákaz sociálních sítí moc nefunguje. Vláda je na technologické giganty krátká. Zatím
Enjoy
Austrálie byla první zemí, která přistoupila k zákazu sociálních sítí pro mladší 16 let. Po pár měsících však opatření moc nefunguje. Není to však argument pro opuštění regulace, ale pro její důslednější vymáhání a tvrdší přístup vůči technologickým firmám, které vynikají tendencemi dělat si, co chtějí.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.