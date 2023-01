Prodeje elektromobilů loni překonaly milník, blíží se rok zvratu. Trh táhly Čína a Evropa

Každé desáté auto prodané v loňském roce ve světě mělo elektrický pohon. Trh s nimi tak překonal první milník. Světový trh táhly Čína a Evropa, zatímco ve Spojených státech, sídle kultovní automobilky Tesla, tvoří prodej elektromobilů stále jen malý zlomek, napsal deník The Wall Street Journal.

Prodeje elektrických vozidel loni celosvětově prudce vzrostly, zejména díky silnému růstu v Číně a Evropě. Vyplývá to z předběžného průzkumu LMC Automotive a EV-Volumes.com, výzkumných skupin, které sledují prodeje automobilů. To znamená úlevu pro automobilový trh, který trpěl ekonomickými potížemi v důsledku potíží v dodavatelském řetězci a výpadky výroby, inflace a války na Ukrajině, uvedl The Wall Street Journal.

Meziroční nárůst o dvě třetiny

Zatímco elektromobily stále tvoří zlomek prodejů automobilů v USA, jejich podíl na celkovém trhu je v Evropě a Číně stále významnější a stále více ovlivňují kondici tamního automobilového trhu, protože se technologie dostává do hlavního proudu zájmu. Celosvětově tak loni překročily prodeje vozidel na elektrický pohon klíčový milník a poprvé dosáhly podílu na trhu kolem deseti procent. Podle LMC Automotive a EV-Volumes.com dosáhl loni celosvětový prodej plně elektrických vozidel přibližně 7,8 milionu kusů, což je nárůst o celých 68 procent oproti předchozímu roku.

„Elektrická vozidla se budou rychle rozšiřovat. A Čína by mohla brzy dosáhnout bodu, kdy prodej konvenčních vozidel začne trvale klesat, protože plug-in vozidla získávají větší podíl na trhu,“ uvedl vedoucí obchodního oddělení Volkswagenu v Číně Ralf Brandstätter. „V loňském roce bylo každé čtvrté vozidlo, které jsme v Číně prodali, plug-in – a letos to bude každé třetí auto,“ podotkl Brandstätter. „Ještě jsme nedosáhli bodu zlomu, ale očekáváme, že se tam dostaneme mezi roky 2025 a 2030," míní.

Za celý rok tvořily plně elektrická vozidla 11 procent celkového prodeje aut v Evropě a 19 procent v Číně, uvedlo LMC Automotive. V kombinaci s plug-in hybridními vozidly, která lze mají baterie i spalovací motor, vzrostl podíl elektromobilů prodaných v Evropě v loňském roce na 20,3 procenta z celkového počtu, říkají data EV-Volumes.com.

V Německu prodej elektroaut v prosinci překonal ta konvenční

V Německu, největším automobilovém trhu v Evropě, tvořila elektrická vozidla v loňském roce 25 procent výroby nových vozidel, uvedlo německé sdružení výrobců automobilů VDA. V prosinci se v zemi prodalo více elektromobilů než konvenčních aut.

Podle údajů LMC se prodej nových vozů celkově snížil přibližně o procento na 80,6 milionu vozů, přičemž téměř čtyřprocentní růst v Číně pomohl vyrovnat pokles o osm procent v USA a sedm procent v Evropě. Americký a evropský trh byl zasaženy oslabením. globální ekonomiky, prudce rostoucími náklady na energii, narušením dodavatelského řetězce a válkou na Ukrajině.

Výrobce luxusních automobilů BMW byl v loňském roce jedním z mnoha výrobců, kteří zaznamenali nárůst prodeje plug-in modelů, i když celkové prodeje klesly. BMW oznámilo za loňský rok pětiprocentní pokles celkového prodeje nových vozů, ale zaznamenalo více než dvojnásobek prodeje elektromobilů. „Jsme přesvědčeni, že tento úspěch dokážeme zopakovat i v příštím roce, protože máme stále vysoké zakázky na plně elektrické modely,“ řekl šéf prodeje BMW Pieter Nota.

VW i díky Škodě hlásí nárůst o více než čtvrtinu

VW, největší evropský výrobce podle prodejů, ve čtvrtek uvedl, že celkový prodej nových vozů loni klesl o sedm procent na 8,3 milionu vozů, ale prodej elektrických vozů vzrostl o 26 procent na 572 100 kusů. Prodejní čísla zahrnují velkou stáj značek společnosti, včetně VW, Porsche, Audi, Škody a Seatu. Ostatní výrobci hlásili podobně silný růst prodeje elektromobilů – částečně podpořeného dostupností širší řady modelů kromě lídra trhu Tesly – a slabého nebo klesajícího prodeje konvenčních vozidel. Mezi nimi i Ford a Mercedes-Benz.

Jedním z důvodů, proč se evropské automobilky zaměřily na výrobu a prodej elektromobilů, je snaha splnit emisní předpisy Evropské unie. V loňském roce také začaly agresivněji rozšiřovat své podnikání s elektromobily na dalších hlavních trzích, zejména v Číně a USA. V Číně, která v loňském roce představovala zhruba dvě třetiny celosvětových prodejů plně elektrických vozů, se naopak tamní výrobci prosazují na tradičních trzích západních výrobců automobilů a začínají expandovat do Evropy a USA.

Celosvětově si první místo v celosvětovém žebříčku výrobců podle prodejů plně elektrických vozidel udržela Tesla, následována čínskými výrobci BYD a SAIC Motor a značkami patřícími do skupiny VW. Tesla loni dodala na trh 1,31 milionu vozů, což je meziroční nárůst o 40 procent. Je to však méně, než očekávali analytici. I proto Tesla v posledním týdnu oznámila snížení cen svých vozů až o pětinu na hlavních trzích včetně Česka.

