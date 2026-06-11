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newstream.cz Reality UDI Group zahajuje třetí etapu projektu Ursus Classic ve Varšavě. Přibýt má 561 bytů

UDI Group zahajuje třetí etapu projektu Ursus Classic ve Varšavě. Přibýt má 561 bytů

UDI Group zahajuje třetí etapu projektu Ursus Classic ve Varšavě. Přibýt má 561 bytů
UDI Group
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Developerská skupina UDI Group pokračuje ve výstavbě rezidenčního projektu Ursus Classic ve varšavské čtvrti Ursus. Třetí a závěrečná etapa má nabídnout 561 bytů, podzemní parkování a komerční prostory. Stavět se má od června 2026, dokončení je plánováno na první polovinu roku 2029.

UDI Group zahajuje třetí etapu rezidenčního projektu Ursus Classic ve Varšavě. Komplex vzniká na ploše 30 594 metrů čtverečních v areálu bývalé továrny Ursus, která byla známá výrobou traktorů.

Závěrečná fáze projektu počítá se čtyřmi bytovými domy o sedmi až osmi nadzemních podlažích. Po dokončení nabídnou celkem 561 bytových jednotek různých dispozic. Součástí výstavby bude také 554 parkovacích míst v podzemním podlaží, z toho 17 míst má být určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. V projektu jsou plánovány i komerční prostory.

Na předchozí etapy naváže dalších 561 bytů

Nová část naváže na první a druhou etapu Ursus Classic, v nichž vzniklo dohromady 386 bytů. Po dokončení třetí etapy tak projekt nabídne téměř tisíc bytových jednotek.

Podle Jana Chromečka, ředitele UDI Group, je Ursus Classic jedním z hlavních projektů skupiny na polském trhu. Firma v lokalitě bývalého brownfieldu postupně rozvíjí rezidenční zástavbu a chce reagovat na poptávku po bydlení ve Varšavě.

Projekt pracuje s industriální historií místa

Architektonický návrh připravilo studio Kurylowicz & Associates. Projekt využívá odkaz původního průmyslového areálu, mimo jiné prostřednictvím cihlových prvků v kombinaci se současnými materiály.

Součástí širšího záměru je také rekonstrukce památkově chráněné vstupní budovy a úpravy parku. Lokalita Ursus patří k větším rozvojovým územím Varšavy, kde v posledních letech vznikají nové byty, obchody, služby, školy, školky i restaurace.

Stavět bude Hohtief

Generálním dodavatelem třetí etapy je společnost Hohtief, která se podílela už na první fázi projektu v letech 2021 až 2022. Stavební práce mají začít v červnu 2026. Dokončení třetí etapy je plánováno na první polovinu roku 2029.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard
Profimedia
ČTK
ČTK

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to ve čtvrtek uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, což by znamenalo čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

„NRR na základě k dnešnímu dni dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR.

Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, v minulosti slibovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou. Tu EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.

„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o zhruba 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Bloomberg: Vlády si půjčují rekordním tempem. Dluhopisy ženou zbrojení i energetika

Money

Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

nst

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Kritika uvolnění pravidel

NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává Parlament.

Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.

„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Schillerová: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos

Politika

Vláda chce v příštím roce podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) hospodařit s větším schodkem státního rozpočtu, než je letošní plánovaný 310 miliard korun. V dalších letech by měl deficit začít klesat zhruba o půl procentního bodu podílu na HDP. Schillerová to uvedla v pořadu Poledne s Moravcem.

ČTK

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Stát si půjčuje dráž

Rada upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy úrovni na dohled té, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.

Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu.

„Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.

Nezávislý dohled nad rozpočtem

Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její členy schvaluje Sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky.

Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Penzijko čeká velká reforma. Mladí mají dostat víc, fondům klesnou poplatky

Politika

Ministerstvo financí chystá rozsáhlou reformu penzijního spoření. Návrh má zvýhodnit klienty do 30 let, snížit poplatky penzijním společnostem a během deseti let ukončit staré transformované fondy, které podle resortu brzdí výnosy střadatelů.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO)

Vláda míří se schodkem pod 190 miliard. Ve hře je tvrdý fiskální test

Money

Ivana Pečinková

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Ze šrotoviště budou haly. Proměna pražského brownfieldu mění i rušnou křižovatku v Měcholupech

Budoucí podoba projektu Panattoni Business Park Prague I v Dolních Měcholupech
Panattoni, se svolením
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V Dolních Měcholupech začala stavba průmyslového parku Panattoni Business Park Prague I. Na místě bývalého Kovošrotu vzniknou haly o desítkách tisíc metrů čtverečních.

Začátkem června byl na stavbě vztyčen první sloup první haly. V první fázi vzniknou tři haly o celkové podlahové ploše zhruba 44 800 metrů čtverečních. Celé řešené území má téměř 140 tisíc metrů čtverečních.

Projekt počítá s technologiemi, které mají snížit provozní spotřebu a emise. V areálu mají být tepelná čerpadla, fotovoltaika na střeše budovy i dobíjecí stanice pro elektromobily. První budova zároveň cílí na certifikaci BREEAM New Construction na úrovni Outstanding.

Výstavba navazuje na rozsáhlou přípravu území, které desítky let sloužilo ke sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Součástí prací byly demolice původních objektů i úprava areálu pro další rozvoj. Materiál z demolic, který je ekologicky nezávadný, má být recyklován a znovu využit přímo na stavbě.

Kladenská Poldovka se probírá k životu.

REPORTÁŽ: Kladenská Poldovka vstává z popela. Sloužit bude průmyslu, možná i kultuře

Reality

Bývala jednou z nejslavnějších továren. Ve své hvězdné éře zaměstnávala více než 20 tisíc lidí. Dnes je areál kladenské Poldovky jedním z největších a také nejatraktivnějších brownfieldů v Čechách. Tisíce metrů čtverečních se proto začínají sanovat a měnit. Působí tu hned několik subjektů.

Petra Nehasilová, Stanislav Šulc

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Dolní Měcholupy čeká velká proměna

„V Dolních Měcholupech nejde jen o výstavbu nové haly, ale o celkovou proměnu lokality, která byla dlouhá léta zatížena průmyslovou minulostí. Dokončení demoličních prací je u každého brownfieldu významným milníkem,“ říká Jan Andrejco z Panattoni.

Přibližně čtvrtina území má připadnout na zelené plochy. Developer počítá také s cyklostezkou, která povede areálem, a s napojením na městskou hromadnou dopravu. Součástí příprav byla i úprava světelně řízené křižovatky ulic Černokostelecká a Průmyslová za necelých 15 milionů korun.

Dokončení první budovy je plánováno na únor 2027. Druhá fáze by měla následovat v roce 2029.

Kladno opět průmyslové. Panattoni postavila novou halu pro korejského výrobce chladičů

Reality

Kladno-jih se dále rozšiřuje. Společnost Hanon Systems, která působí v oblasti automotive, si do užívání převzala novou halu o výměře 21 tisíc metrů čtverečních. V rámci projektu, jenž je výsledkem spolupráce developerské společnosti Panattoni a investiční skupiny Accolade, se také dokončuje rekonstrukce stávajících budov nájemce o rozloze 16 tisíc metrů čtverečních.

nst

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Gabre Park

Accolade vstupuje do Jihočeského kraje. Kupuje jeden z největších průmyslových parků v Česku

Reality

Investiční skupina Accolade kupuje od německého developera Garbe Industrial Real Estate průmyslový areál Garbe Parku u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle které hodnota jednoho z největších průmyslových parků v Česku přesahuje 2,5 miliardy korun. Obchod patří k největším letošním transakcím na českém trhu průmyslových nemovitostí.

ČTK

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