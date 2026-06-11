UDI Group zahajuje třetí etapu projektu Ursus Classic ve Varšavě. Přibýt má 561 bytů
Developerská skupina UDI Group pokračuje ve výstavbě rezidenčního projektu Ursus Classic ve varšavské čtvrti Ursus. Třetí a závěrečná etapa má nabídnout 561 bytů, podzemní parkování a komerční prostory. Stavět se má od června 2026, dokončení je plánováno na první polovinu roku 2029.
UDI Group zahajuje třetí etapu rezidenčního projektu Ursus Classic ve Varšavě. Komplex vzniká na ploše 30 594 metrů čtverečních v areálu bývalé továrny Ursus, která byla známá výrobou traktorů.
Závěrečná fáze projektu počítá se čtyřmi bytovými domy o sedmi až osmi nadzemních podlažích. Po dokončení nabídnou celkem 561 bytových jednotek různých dispozic. Součástí výstavby bude také 554 parkovacích míst v podzemním podlaží, z toho 17 míst má být určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. V projektu jsou plánovány i komerční prostory.
Na předchozí etapy naváže dalších 561 bytů
Nová část naváže na první a druhou etapu Ursus Classic, v nichž vzniklo dohromady 386 bytů. Po dokončení třetí etapy tak projekt nabídne téměř tisíc bytových jednotek.
Podle Jana Chromečka, ředitele UDI Group, je Ursus Classic jedním z hlavních projektů skupiny na polském trhu. Firma v lokalitě bývalého brownfieldu postupně rozvíjí rezidenční zástavbu a chce reagovat na poptávku po bydlení ve Varšavě.
Projekt pracuje s industriální historií místa
Architektonický návrh připravilo studio Kurylowicz & Associates. Projekt využívá odkaz původního průmyslového areálu, mimo jiné prostřednictvím cihlových prvků v kombinaci se současnými materiály.
Součástí širšího záměru je také rekonstrukce památkově chráněné vstupní budovy a úpravy parku. Lokalita Ursus patří k větším rozvojovým územím Varšavy, kde v posledních letech vznikají nové byty, obchody, služby, školy, školky i restaurace.
Stavět bude Hohtief
Generálním dodavatelem třetí etapy je společnost Hohtief, která se podílela už na první fázi projektu v letech 2021 až 2022. Stavební práce mají začít v červnu 2026. Dokončení třetí etapy je plánováno na první polovinu roku 2029.
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