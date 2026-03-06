Vyberte si z našich newsletterů

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Americký prezident Donald Trump
Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.

Ministerstvo ve čtvrtek uvedlo, že „oficiálně informovalo vedení společnosti Anthropic, že firma a její produkty jsou s okamžitou platností považovány za riziko pro dodavatelský řetězec“. Společnost Antropic krok potvrdila a uvedla, že se hodlá bránit soudní cestou.

Anthropic působí v oblasti umělé inteligence. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu.

Spor s vládou

Firma Anthropic se dostala do sporu s americkou vládou poté, co odmítla umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth minulý týden firmu obvinili z ohrožování národní bezpečnosti.

Novinka od Applu MacBook Neo

Apple odhalil nejlevnější MacBook své historie. Cílí na studenty a chudší země

Zprávy z firem

Apple vyrazil do boje o další zákazníky. Představil svůj doposud nejlevnější notebook, který v základu vyjde na necelých 17 tisíc. MacBook Neo přitom cílí zejména na studenty, kteří se díky studentské slevě, kterou Apple nabízí po celém světě, dostanou na ještě příznivější cenu. Konkurence bude mít problém této taktice čelit.

Přečíst článek

Označení společnosti Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec podle agentury AP zřejmě uzavírá prostor pro další rozhovory mezi firmou a americkou vládou. „Domníváme se, že tento postup není z právního hlediska v pořádku, a nevidíme jinou možnost, než se obrátit na soud,“ uvedl šéf firmy Dario Amodei.

Společnost Anthropic v uplynulých dnech s americkou vládou jednala. Rozhovory však podle zdroje BBC zkrachovaly mimo jiné kvůli způsobu, jakým prezident Trump a další členové jeho administrativy firmu veřejně kritizovali.

Nemovitostní fond EFEKTA připsal investorům přes dvě miliardy

Nemovitostní fond EFEKTA připsal investorům přes dvě miliardy
iStock
Nemovitostní podílový fond EFEKTA Real Estate Fund připsal za deset let své existence investorům výnosy přesahující dvě miliardy korun. Od svého založení oslovil více než 22 tisíc klientů a patří mezi fondy, které stály u zrodu českého trhu nemovitostních podílových fondů.

Fond ze skupiny DRFG investuje především do komerčních výnosových nemovitostí ve střední a jihovýchodní Evropě. Jeho strategie stojí na nákupu, aktivní správě budov a důsledném řízení rizik.

Úspěšný prodej nemovitostí

„Skutečnost, že investorům byly připsány výnosy v takovém objemu, potvrzuje, že náš investiční přístup je dlouhodobě funkční,“ uvedl hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. Podle něj je důležitým potvrzením strategie také úspěšný prodej některých nemovitostí i nezávislé externí ocenění portfolia, které podle Slaného odráží jeho tržní hodnotu.

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují

Money

Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Portfolio fondu se v posledních letech rozšířilo o několik významných akvizic. Na konci loňského roku fond koupil administrativní budovu Polygon v Praze a nákupní centrum v chorvatské Rijece.

„Zkušenost z uplynulé dekády nám poskytuje silný základ pro další rozvoj fondu a schopnost reagovat na proměnlivé ekonomické prostředí i nové investiční příležitosti v regionu,“ doplnil Slaný.

Do dalšího období chce fond podle zástupců společnosti posilovat svou pozici ve střední a jihovýchodní Evropě, zvyšovat kvalitu portfolia a více se zaměřit na energetickou efektivitu a udržitelnost spravovaných budov. Prioritou má zůstat obezřetný výběr investic a dlouhodobá tvorba hodnoty pro investory.

Hegseth se vysmál Íráncům: Válku se Spojenými státy nevydržíte

Pete Hegseth
ČTK
ČTK
ČTK

Pokud Írán soudí, že Spojené státy nevydrží ve válce, mýlí se, údery teprve začaly a americké muniční sklady jsou plné. Prohlásil to americký ministr obrany Pete Hegseth, podle něhož Washington nijak nerozšiřuje cíle, s nimiž útok zahájil. Podle činitele oblastního velení americké armády CENTCOM útoky zničily přes 20 lodí a v další fázi úderů chtějí USA eliminovat íránskou výrobu raket.

„Írán doufá, že to nevydržíme, v čemž se opravdu zle přepočítal,“ řekl šéf Pentagonu novinářům.

Americko-izraelské údery na Írán začaly v sobotu, kdy byl zabit duchovní vůdce Alí Chameneí a další desítky činitelů. Prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že by chtěl mít slovo při výběru jeho nástupce a že všeobecně očekávaný výběr Chameneího syna Modžtaby je pro něj nepřijatelný.

Hegseth po novinářském dotazu, zda Trumpem zmíněný vliv na výběr nového vedení země představuje rozšíření amerických cílů ve válce řekl, že nikoli. Trump přitom dosud mluvil o tom, že cílem útoku na Írán bylo znemožnit mu výrobu jaderné zbraně či zničit jeho rakety. Válka by podle Trumpa měla trvat několik týdnů.

CENTCOM ve čtvrtek uvedl, že od začátku války poklesl počet íránských útoků balistickými střelami o 90 procent. Írán provádí v odvetě údery i na arabské země regionu, v nichž mají USA své základny.

Íránská raketa mířila k Turecku. NATO ji zneškodnilo

Politika

Protivzdušná obrana NATO zničila balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila směrem k Turecku. Raketa přeletěla nad územím Iráku a Sýrie. Incident podle Ankary nezpůsobil žádná zranění. Jde o první případ, kdy se současný konflikt dotkl území členského státu NATO.

ČTK

Přečíst článek

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Týden tradera: Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
